АллоРедакцияМД: И слово тянет как магнит

Неделя прошла с того момента, как появилась рубрика «Алло, редакция!». С тех пор мы забыли о сне и покое. Обращения из районов Хабаровского края подобны нарастающему морскому валу. Проблемы, призывы, пожелания… Спать меньше мы готовы и такую активность читателей воспринимаем с энтузиазмом. А на еженедельной планерке решили: ни одно обращение не оставлять без внимания! Да, мы не в состоянии обработать все обращения одновременно, но и откладывать их в долгий ящик не будем. К каждой теме найдем подход, по каждой отправим необходимые запросы в профильные ведомства, к каждой проблеме попробуем найти ключ.

В этом номере мы расскажем о том, что тревожит жильцов конкретных многоквартирных домов Хабаровска.





Куй железо, не отходя от кассы

По каким законам могут изыматься деньги собственников без предоставления документов? Не классифицируются ли подобные действия как воровство?

Собственники дома №6а по ул. Дикопольцева обратились к нам с просьбой помочь остановить нарушения их жилищных прав.

- Наш МКД находится под управлением ООО «УК ЖКХ Сервис-Центр», - говорится в обращении. - Качество работ, выполняемых управляющей организацией по содержанию и техническому обслуживанию дома, вызывает множество нареканий со стороны собственников.

Неприемлемое обслуживание дома привело к тому, что совет дома был вынужден попросить управляющую компанию предоставить подробную расшифровку денежных расходов за 2017 и 2018 годы. А также регулярно предоставлять акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества.

Управляющая компания избрала ответную тактику: она отказывается предоставлять акты и подробную расшифровку затрат, ссылаясь на стандарт раскрытия информации для неавторизованного круга пользователей на сайте «Реформа ЖКХ».

Жильцы дома уверены, что это лживая позиция, рассчитанная на неосведомлённость собственников, так как

стандарт раскрытия информации обязывает УК предоставлять информацию о работах по содержанию общего имущества и услугах, связанных с достижением целей управления МКД. В том числе УК обязана предоставлять сведения о стоимости работ и услуг.

«Наши требования о предоставлении актов приемки услуг/работ основаны на следующем, - отмечается в обращении. -

Правительство РФ в соответствии с частью 1.2 статьи 161 ЖК РФ постановлением от 03.04.2015 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» утвердило Правила оказания услуг и выполнения работ, пунктом 9 которых установлено, что «сведения об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, отражаются в актах, составляемых по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, и являются составной частью технической документации многоквартирного дома».

Для исполнения поручения Правительства РФ утверждена форма такого акта. Кроме того, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ документально установило необходимость оформления актов и соблюдения установленной формы. Сроки оформления актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме должны определяться фактическими сроками выполнения работ.

Сроки и периодичность работ, услуг по содержанию дома включены в договор, подписанный с нашей управляющей компанией, - заявляют жильцы. Договором предусмотрено предоставление актов приёмки выполненных работ, но УК свои обязательства не выполняет».

- По каким законам могут изыматься деньги собственников без предоставления документов? Не классифицируются ли подобные действия как воровство? – задаются вопросом обеспокоенные жильцы. Вразумительный ответ, несмотря на многочисленные запросы, управляющая компания так дать и не смогла. Равно как рассказать, на какие конкретно работы ушли деньги.

И по сей день, как считают собственники, с нарушением закона все деньги за обслуживание списываются со счетов собственников без предоставления отчетных документов. А ведь на эти средства должен выполняться ремонт крылец, цоколей, фасадов, подъездов и так далее.

Накопившиеся претензии вынудили собственников летом прошлого года обратиться в краевое министерство ЖКХ с просьбой дать правовую оценку действиям управляющей компании и оказать содействие в решении проблем, связанных с действиями ООО «УК ЖКХ Сервис-Центр». Некоторое время спустя, министерство сообщило о том, что обращение перенаправлено в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Однако ответ, полученный из главного управления, зафиксировал лишь нарушения управляющей компании в сфере содержания дома. Главный вопрос о необходимости предоставления актов приемки услуг и работ в ответе не затрагивается вообще.

- Мы направили ещё несколько обращений в главное контрольное управление, в частности о том, что УК уже третий год срывает выполнение решений общих собраний собственников МКД, полностью игнорирует жилищные права собственников, - сообщают жильцы. - Осознав, что рано или поздно придется объяснять где деньги, ООО «УК ЖКХ Сервис-Центр» решило в одностороннем порядке разорвать договор управления с многоквартирным домом.

Возникает ощущение, что с единственной целью: замести следы.

Владимир Чернышов.





Просим считать данную публикацию официальным запросом в прокуратуру Хабаровского края, а также губернатору - председателю правительства Хабаровского края С.И. Фургалу. Просим дать правовую оценку ситуации, сложившейся между собственниками многоквартирного дома по ул. Дикопольцева, 6а и ООО «УК ЖКХ Сервис-Центр» и, при необходимости, принять меры.