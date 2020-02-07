Мэр Хабаровска вручил медаль участнику Великой Отечественной войны Нине Афанасьевне Ивакиной

Церемония прошла в доме ветерана. Сергей Кравчук вручил хабаровчанке юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», учрежденную указом президента Российской Федерации.

- От души поздравляю Вас, Нина Афанасьевна. Мы с Вами давно знакомы и я не устаю поражаться Вашей энергии, целеустремленности, бодрости духа, - обратился к хозяйке Сергей Кравчук, - Знаю, что Вы активно участвуйте в работе ветеранской организации, проводите уроки памяти в школах и детских садах. Дети Вас очень любят и постоянно приглашают на лекции. От души желаю Вам здоровья и долголетия.

В конце января этого года Нина Афанасьевна Ивакина отпраздновала 97-летие. Она родилась в многодетной семье в селе Усолье Сибирское Иркутской области. После окончания 7-го класса стала работать на Иркутском солевом заводе.

В августе 1941-го получила повестку из РК ВЛКСМ и была призвана на военную службу. Закончила в Иркутске радиокурсы, где освоила все телеграфные специальности. Далее в составе действующей армии была направлена на дальневосточную границу. Свой боевой путь Нина Афанасьевна начала в августе 1945 года, когда в составе специальной роты связи обеспечивала информационное взаимодействие частей и подразделений Забайкальского фронта. Вместе с бойцами девушка перешла через Хинганский хребет, участвовала в боях в Китае. Выполнять боевые задачи по обеспечению радиосвязи со штабами и войсками армий приходилось в сложных условиях, под непрерывными обстрелами. Окончание войны встретила в Поднебесной. До 1949 года в звании старшего сержанта служила помощником командира взвода в 23-ем специальном полку связи.

После войны до 2000 года работала в штабе Дальневосточного округа техником связи. Несмотря на «золотой» возраст, Нина Афанасьевна - активный член Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Индустриального района, председатель ветеранской ячейки микрорайона «Спутник». Она ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи в школах, техникумах. Учит ребят любить свою Родину и всегда смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом.

Фото: khabarovskadm.ru