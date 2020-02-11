АллоРедакцияМД: Отписки и нежелание

К нам в редакцию продолжают поступать обращения от жителей города и края:

«Дом по улице Карла Маркса, 90 известен в округе как источник мусора, который некоторые жильцы просто выбрасывают из окон!

В центре города, возле магазина "Ветеран" находится дом - бывшее общежитие 5-й швейной фабрики. За домом - детский сад. И вот между садом и домом жители и бомжи устроили себе патио - сарайчик, диваны, матрасы, ну и, соответственно, мусор везде, бутылки, пакеты.

Обращения жителей соседних домов к властям ни к чему не приводят. Перед планируемой проверкой обязательно появляются дворники, после чего комиссия констатирует полный порядок. Год за годом ситуация не меняется от слова «вообще». Те же надписи о рекламе наркотиков на стенах дома, те же и другие бомжеватые личности, и те же гопники вокруг дома.

Отписки и нежелание заниматься проблемами жителей конкретного района».

Ставим на контроль. Просим считать этот материал открытым запросом в МУП ГХ «УО МКД» и УВД г. Хабаровска: какие меры будут приняты и в какие сроки?



