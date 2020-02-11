Проверь знания по ОБЖ приглашает МЧС

МЧС России и Московский государственный областной университет для школьников страны проводит Всероссийскую Интернет-олимпиаду по безопасности жизнедеятельности. Она приурочена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию МЧС России, - сообщает пресс-служба ведомства.

Все задания можно выполнять, не выходя из дома или в рамках учебных занятий по интернету в дистанционном формате. Задания рассчитаны на обучающихся в образовательных учреждениях и организациях в возрасте от 11 до 18 лет. Задание включает в себя 30 вопросов в рамках школьного курса в соответствии с возрастной категорией участников.

Тестирование будет проводится в период с 00.00 по московскому времени 2 марта и закончится в 23.59 6 марта 2020 года.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю приглашает принять участие всех школьников в олимпиаде и проверить свои знания предмета!

Каждый получит электронный сертификат об участии. Победители будут награждены дипломами, а вошедшее в десятку призеров – грамотами. Итоги подводятся по трём возрастным категориям.

Регистрация участников открыта с 10 февраля 2020 года на информационном портале www.cultbez.mgou.ru.

Положение об интернет-олимпиаде размещено на сайте https://www.27.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4078833