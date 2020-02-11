Февральское обозрение

Готовимся к юбилею, значит, есть повод чихнуть от газетной пыли

Кто-то рассказывал, что есть страна, где газеты, несмотря на штат сотрудников, издаются тиражом всего в несколько экземпляров. Исключительно для того, чтобы быть вывешенными на стенд для прочтения. После газеты исчезают в спецхранах, не доступных простому смертному. Чтобы не было возможности сравнивать речи, обстоятельства, чтобы стиралась память… Вообще-то вранье все про ту страну.

А вот что касается памяти – так газетные подшивки, на мой взгляд, самые что ни на есть главные исторические книги, даже несмотря на зависящую от момента риторику. Ведь всегда можно читать между строк.

Готовимся к юбилею, значит, есть повод чихнуть от газетной пыли. Предлагаем и читателям вместе с нами пробежаться по газетным страницам, представить себе родной край: чем жили и о чем заботились, что строили или разрушали, любили или ненавидели хабаровчане 50, а то и 100 лет назад.

Начинаем, увы, с «Набата молодежи» - где затерялись странички «Юной рати» (а потом и «Тихоокеанского комсомольца»), никто не дает ответа. Есть предположение, что архив «ТОКа» вместе с названием в 1946-м переехал в Приморье.

Итак, февраль.

И пошла служить комса

1927 год. На первых полосах «Набата» - вопрос об усилении обороноспособности страны, внимание на военизацию рабочей и крестьянской молодежи. Газета дает советы как заманить парней в армию. Деревенские просят отложить допризывку до окончания сева? Нет у страны такой возможности, никаких отсрочек. Уважительной причиной неявки на пункт может быть только отсутствие железнодорожных путей, разлив реки или болезнь. Да и Красная армия - не то что царская, где солдат - машина, пушечное мясо. Вот Ванюшка прибыл в деревню на побывку, всех удивил: «Раньше-то двух слов связать не мог, а в армии-то как говорить научился»! Газета берет шефство над Амурской флотилией, контролирует, как организовано свободное время, политграмота, призывает молодежь во флот: «Ну, творятся чудеса, но для всех нас ясные, вся пошла служить комса на суда, на красные».

Хитрости переписчиков

Забавно читать о хитростях Всесоюзной переписи в Дальневосточном крае, который «малокультурен, малонаселен, в крае много туземцев, не знающих русского языка и письменности»… «Староверы считают, - пишет «Набат молодежи», - что «на карточку нельзя записывать, а в личный листок можно, так стоит называть карточку личным листком». Или вот способ переписать население: «в Спасском районе распространился слух, что Япония собирается на нас войной, и всех, кто хочет выехать в Россию, переписывают».

Сели на шпагат

А вот это неожиданно: «Как известно, при машинной уборке нужен сноповязальный шпагат. Его у нас не выделывают, а каждый год ввозили из-за границы на сумму до 2 миллионов рублей. ВСНХ решил приступить к производству шпагата в стране». Вот кто бы мог подумать?

Деревня - вообще особая забота комсомольцев. Проблема – выбрать руководящие кадры. Ехали б в село свои грамотные люди, не сидела б в женсовете попадья, не учил бы детей дьякон… Да где их взять, грамотных? А потому внимание обучению. Молодежь в деревне хочет учиться и бежит в город.

Кстати, учиться заочно может каждый. А кроме того, «дети рабочих и служащих, у которых заработок меньше 100 рублей, освобождены от платы за обучение в школах всех ступеней. Взимание дополнительных сборов – запрещено».

(В 1929 году газета выступит с инициативой об организации Рабочего университета, двухгодичного, вечернего - с техническим и сельскохозяйственным уклоном. Москва отпускает на это дело несколько миллионов рублей, вот председатель далькрайисполкома Чуцкаев против: «Это дело Хабаровского округа, а не ДВ края. Дело о финансировании обстоит не совсем благоприятно, так как мы имеем большое бюджетное напряжение».)

Бегут из деревни и по другим причинам – на заработки, из-за неудовлетворенности своим хозяйством. Что предпринять? А заняться просвещением, организовать избы-читальни, вовлечь в кустарное производство. Так и вспоминается деревня Прудки 2020 года (см. стр. 3 «МД XXI век»).

Человеческий материал

Еще одна послевоенная напасть – беспризорники. «Великолепный, прекрасный человеческий материал, подвергнутый нашей обработке!» А то «огранщиков-то» хоть отбавляй: «под личиной сектанства орудует враг. Сектанты, пользуясь нашими формами культмассовой работы, наполняют ее антисоветским содержанием». Создано Дальневосточное общество друзей детей. Но «в Хабаровске есть кафе ДОДД, у дверей толпятся беспризорники. Ничего подобного, так знакомо отвечает окрОНО, «это миф. В отчетах беспризорников не значится». Выясняют газетчики и почему бегут беспризорники из Хабаровского детского дома № 1, что по ул. Калинина. Вот что рассказали в 1929-м сами дети: «Не хватает одежды, кормят на 20 копеек в день, а в прошлом кормили на 40: утром - чай, вечером – чай, воспитатели кричат, пионервожатого уволили, физкультурная работа плоха, нет мастерских, заглохла стенгазета, распался шахматный кружок, нет игр».

Игры – просто какая-то особая забота комсомольцев. Их отсутствие, например, объявляется и причиной пьянства молодых старателей: «На золотой земле под пьяным ярмом спит инициатива приисковой молодежи».

Ломоносов из Колдока

Обсуждаются непривычные еще вопросы – об участии девушек в общественной работе. Как быть кореянкам – в национальной культуре девушкам находиться вместе с мужчинами не положено. Что делать парням с. Лутковка, девчата в ячейку просятся, а при них материться нельзя. А в другой деревне парни девчат не берут из опасения, что засмеют земляки – девки парнями руководят!

Поразителен поступок дочери Марии Кункуми, руководительницы женсовета гольдского стойбища Колдок, – зимой она пешком пришла в Хабаровск учиться. И теперь не верит, что в школу можно записаться только осенью. Три недели школы города обходила! Пошла девочка учиться, глядя, как не справляется слепая мать с гольдскими мужчинами – защищает товарок от побоев, да защитить не может.

Как заселить ДВ край?

В 1929-м работу дальневосточной молодежи оценил ЦК. Так работа, на троечку. «Недостаточно участвовали в хозяйственном и культурном строительстве нашего края».

А на первый план выходит важнейшая задача – заселение Дальневосточного края. «Особое значение имеет помощь переселенцам в закупке на льготных условиях сельскохозяйственного инвентаря, в получении кредита, в постройке жилья путем воскресников, культурная работа: избы-читальни, справочные столы, медпункты, ветеринарная и агрохимическая помощь, запрещение использовать контрабандный товар».

Клубок махровых махинаций

Сильнее и чаще звучит критика, как это позже назовут, «пережитков прошлого». «Она мечтает о мягкой мебели!» - сокрушается парень в письме в редакцию. «Дружу с одной девушкой, - пишет он, - но в ней много мещанства – любит говорить о платьицах, туфельках и… мягкой мебели (что-то, видимо, совсем невообразимое), правда, считает, что советская власть – власть трудящихся. Она сознает, что плохо, но семья воспитала в ней много мещанского». Дружить ли, просит парень совета.

Осторожней с классовым врагом, советуют другие комсомольцы. Вот в другую ячейку пришла дочь нэпмана – вроде и работает наравне со всеми, и объясняет толково, но лучше б ее подальше от комсомола держать.

«Бравые поручики в советской школе» - называется страница в одном из февральских номеров конца 20-х. А далее подзаголовки целого расследования: «Сельхозтехникум или институт для благородных девиц? - Сынки и крестники завпрофтехникумом - Куда идут деньги, отпущенные на ремонт?». Нужно распутать этот клубок махровых безобразий, - считает «Набат молодежи» и режет правду-матку, невзирая ни на должности, ни на фамилии. И о приеме в техникум племянничков без конкурса, и о портрете белого офицера в холле, и о неизвестно куда канувших средствах, выделенных на ремонт здания.

В начале 30-х, с началом коллективизации, усиливается борьба с кулачеством. Подборка «Под личиной бедняка» рассказывает о том, как зажиточные крестьяне сначала распродают свое хозяйство, а затем «бедные, словно церковные мыши» пытаются записаться в колхоз.

Очерк «Токмаковы в комсомоле» описывает биографию карьериста и приспособленца «кулака из казачества» Ильи Токмакова, как умело всех обманул, вступил в комсомольцы, да хорошо живет на папины деньги.

«Сильву» на «Рельсы»

Пришло время поговорить о культуре. Газета раскритиковала театральную политику Хабаровского окружного отдела народного образования, который «истратил на оперетту и оперу 15 тысяч рублей», написав фельетон «Сильва, ты меня не любишь».

Пошли в газету отклики против «оперетты с пошлым содержанием и кабацкой музыкой». Испугался критики коллектив театра. Худсовет «пригласил Краснозаводскую группу со спектаклем «Рельсы гудят». Результат? «Два-три десятка случайно оставшихся в зале зрителей. А театр просит увеличить дотации на содержание театра на 35000 рублей и покрыть убыток за счет окрОНО». Рельсы… Занавес.

Короткой строкой

И напоследок о событиях, что не стали явлениями.

«На посев бобов и риса дают семена и ссуду, в районе Хабаровска сеют кукурузу».

«Дальневосточные рыбные консервы производства «Дальгосрыбтрест» получили высокую награду в Париже».

«Предлагается немедленно открыть в Хабаровске «Дом-изолятор» для детей, больных хроническими заболеваниями».

«Туземцам Торгонского района ввиду чрезвычайно тяжелого материального положения разрешена охота на соболя в районе Сихоте-Алиня».

«Планируется создать молочно-овощной совхоз под Хабаровском».

«В Некрасовке работники переселенческих школ не получают зарплаты».

«Набат молодежи» добился практического разрешения о создании рабочего университета!»

Таков был хабаровский довоенный февраль. Встретимся после войны.

Ирина Северцева

Редакция благодарит сотрудников отдела периодики Дальневосточной государственной научной библиотеки за помощь в подготовке материала