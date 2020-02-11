В Хабаровском крае реформа школьного питания влетает родителям в копеечку

Градация продукции школьных столовых на «чай с булочкой» и «котлету с пюрешкой», запущенные в народ с легкой руки губернатора Сергея Фургала, будут еще долго жить в коридорах региональной системы образования.

Но если изначально это были словосочетания, определяющие, как не надо, и как быть должно, то сейчас это- скорее расхожие интернет - мемы: ничего, кроме горькой ухмылки родителей учеников, они не вызывают.

На бумаге и в отчетах чиновников все выглядело складно. С 1 сентября 2019 года из краевого и местного бюджетов было «отсыпано» столько, сколько, по плану, должно было хватить на обеспечение детей из многодетных и малоимущих семей равноценными со всеми остальными порциями. Со всеми остальными - это теми, за кого полностью рассчитываются родители.

Однако сначала тогда же, в начале учебного года, а теперь и в начале очередного календарного года родители школьников оказались вынуждены платить за еду под крышей альма-матер своих отпрысков больше. Где-то увеличение расценок не вышло за рамки 10%, а где-то, как правило, в северных и отдаленных населенных пунктах, рвануло и на все 40%.

- Были обеды по 80 рублей. С 2 сентября стали по 103. Это вроде и немного - 20%, но, если считать только за один раз. А за месяц ощутимо. Тем более, что на все цены растут, - делится Елена Пащук, мама хабаровской девятиклассницы. - У нас все говорят, что за наш счет просто стали кормить категорию малоимущих. Как на самом деле, непонятно.

В Советской Гавани депутат городского совета Андрей Чудный, сам отец школьников, утверждает, что расценки выросли в среднем на треть.

- Ну вот и толку от этого? Дети в школе несколько часов. Завтрак после первого урока - им этого мало. Нужно еще и пообедать. У меня сейчас в гимназии учатся трое, младшая пока в садике. И вот я сама плачу за обеды, потому что про это никто не подумал, - выражает свое недовольство мама четверых детей Ольга Ч., дети которой учатся в пригороде Хабаровска. - И мне еще надо постоянно справки собирать, не дай бог мы подпольные миллионеры какие.

Год назад, когда волна негодования главы региона по поводу недостаточной компенсации за питание школьников из малоимущих семей вывела его в лидеры по упоминанию в СМИ и соцсетях, было принято решение увеличить субсидию на каждого льготника с 3,1 тыс. руб. до 8,1 тыс. руб. ежегодно в южных районах края, до 10 тыс. руб. - в приравненных к районам крайнего севера и до 12 тыс. руб. - в северных районах.

Планировалось, между прочим, недостающие средства изыскать за счет экономии на чиновниках. Увы, стройная система дала сбой: только в четвертом квартале прошлого года на зарплату госслужащим было потрачено на 60 млн рублей больше, чем при избрании Сергея Фургала губернатором. Да и в целом чиновники стали получать на 10% больше, не в пример работникам бюджетных организаций.

Сейчас, когда Президент России потребовал обеспечить всех учащихся с первого по четвертый класс возможностью бесплатно есть в учреждениях образования, в Хабаровском крае вновь опасаются - что на этапе выполнения поручений федерального центра что-то вновь пойдет не так.

- У нас все дороже стало. А что в итоге? Дают все холодное, это раз. Порции маленькие, невкусное. Я сфотографировала запеканку, отправила сестре - она не могла понять даже, что такое в тарелке. Молочки, мяса нормального, фруктов - нет. Хотела пожаловаться в прокуратуру, а мне пригрозила директор школы, что хуже будет. Вот и не знаешь, как поступать, - беспокоится Ксения В. из Ванинского района. - У нас даже телевидение приезжало, а всем наплевать. Это же не их дети.

Евгений Мезенцев