Жителям Комсомольска-на-Амуре надоело жить без нормальных дорог

Люди ожидали, что со сменой лиц во властных структурах волнующие их проблемы начнут сдвигаться с мертвой точки, но, похоже, ошиблись.

В рубрику #АллоРедакцияМД пришло письмо, подписанное жителями микрорайона «Камушки» в Комсомольске-на-Амуре. Они сообщают, что в этом микрорайоне есть как многоквартирные дома, так и частный сектор.

Много лет комсомольчане пытаются добиться, чтобы дорога к их домам стала хоть сколько-нибудь приемлемой.

- Район ограничен проспектами Московским и Победы, улицами Радищева и Карамзина. Вся инфраструктура (школы, детсады, поликлиники, больницы, магазины, автобусные остановки) расположены в южном направлении от нашего микрорайона, за улицей Культурной. Добраться до «цивилизации» можно только по грунтовой пыльной дороге (проспект Московский или проспект Победы). Асфальтированных тротуаров или дорог из нашего микрорайона нет. Они начинаются только на улице Культурной, - объясняет Александр Дербушев.

Неоднократные обращения и в администрацию Ленинского округа, и в администрацию города, и в городское управление благоустройства, и к депутатам – без толку. Последнее время людям вообще перестали отвечать на их запросы.

На смену тотальному засилью единороссов в городской думе и администрации Города юности в прошлом году пришла гегемония представителей ЛДПР. Но перспективы решения вопроса комсомольчан, которые устали терпеть плохие дороги, так и не наметились.

Определяя перечень работ по ремонту городских улиц в 2020 году, в мэрии Комсомольска-на-Амуре сообщили, что займутся участками на проспекте Октябрьском, проспекте Мира, на улицах Красногвардейской, Сидоренко, Вокзальной, Севастопольской, Партизанской, Орджоникидзе, Базовой, Заводской, Гагарина, Копровой, Уральской, Ореховой, Северном шоссе и переулке Дворцовом.

Участки на проспекте Победы (от ул. Орехова до ул. Культурной) и на проспекте Московском (от ул. Советской до ул. Орехова) тоже включены в план реконструкции дорог. Но все это – как раз за пределами того микрорайона, о котором пишут наши читатели.

Сообщается, что на всех перечисленных улицах в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет демонтировано старое асфальтовое покрытие, уложено новое, полностью заменены бордюры, частично отремонтированы тротуары, нанесена новая разметка, установлены знаки. На это будет направлено 500 млн рублей.

Получается, что там, где до сих пор нет ни нормальных асфальтированных дорог, ни тротуаров, рассчитывать не на что?