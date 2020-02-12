Хабаровский общественник предлагает изменить Конституцию

В Хабаровском крае со 2 по 7 февраля проходило электронное голосование о поправках в Конституцию РФ.

В рамках голосования, которое проводилось на сайте информационного агентства amurmedia.ru, а также в сети Инстаграм (паблик hbk_novosti), гражданам предлагалось ответить на вопрос, поддерживают ли они закрепление «особого статуса» Дальнего Востока в третьей главе «Федеративное устройство» Конституции РФ.

Результат электронного голосования таков: участие в нем приняли 86 240 человек. При этом 88,6 % проголосовавших (76 409 человек) высказались «за» присвоение Дальнему Востоку «особого статуса». 11,4 % - высказались против этой идеи.

По мнению граждан, поддержавших проект, в новой редакции основного закона страны должен фигурировать отдельный пункт об особом социальном, экономическом и культурном статусе Дальнего Востока.

Да, Россия – единая страна, с единой правовой системой. Но в то же время следует констатировать: Дальневосточный федеральный округ, с его исключительной обеспеченностью природными ресурсами – это, по определению, национальное достояние страны.

Помимо этого, Дальний Восток – форпост России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Речь здесь идет о ежедневном решении комплекса внешнеполитических задач.

В то же время, уровень жизни в регионе существенно отличается (в худшую сторону) от уровня жизни в европейских регионах страны. Это касается природно-климатических, логистических и, самое главное, экономических условий. Как следствие – постоянный отток населения.

О том, что Дальнему Востоку необходим особый экономический, социальный и культурный статус говорится давно и на разных уровнях. Например, в своё время экс-президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров и его аппарат разработали программу развития ДФО. И прописали в ней целую систему соответствующих преференций. Впоследствии аналогичный документ был разработан и командой экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Но ни одна из этих инициатив "на верху" поддержана не была. И вот что удивительно - когда было объявлено о Конституционной реформе, ни один из дальневосточных губернаторов не воспользовался возможностью внести поправки в Конституцию РФ, которые закрепили бы особый статус ДФО в главном документе страны.

Проигнорировали эту возможность и другие политики. Хотя ещё несколько месяцев назад всем был дан четкий сигнал - федеральный центр готов рассматривать такие идеи. Не случайно полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсуждал с журналистами перспективу снижения пенсионного возраста для дальневосточников.

Да, впоследствии об этом заговорили и депутаты Госдумы. Но первыми с этой инициативой мы выступили в Хабаровске.

Ключевой вопрос: нужен ли Дальнему Востоку особый статус, наделяющий наш регион системой льгот? Это и снижение пенсионного возраста до прежнего, дореформенного уровня (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), и территориальные доплаты, привязанные к потребительской корзине в конкретном субъекте Российской Федерации, и налоговые преференции для дальневосточных предприятий вне зависимости от формы их собственности, и многое другое.

Дальневосточники свой выбор сделали. Теперь шаг - за Конституционной комиссией!





Али Мамедов, общественный деятель, предприниматель.