Депутаты тоже плачут

В ЕАО суд обязал принять решение о досрочном прекращении полномочий двух народных избранников

Депутаты не отчитались о своих доходах. Похвальную инициативу проявила прокуратура Ленинского района. Ее сотрудники провели дотошную проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что вопреки требованиям закона двумя депутатами Собрания депутатов Ленинского сельского поселения не исполнена обязанность по предоставлению сведений не только о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, но и членов их семей за 2018 год. Как отметила старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская, в соответствии с законодательством полномочия депутата, не представившего указанные сведения, подлежат досрочному прекращению.

Однако на очередном заседании Собрания депутатов Ленинского сельского поселения было принято решение не прекращать досрочно полномочия проштрафившихся народных избранников, а лишь публично объявить им порицание. В этой связи прокуратура района обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о признании решений Собрания депутатов незаконными и досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства.

По словам Крепкогорской, требования надзорного ведомства суд удовлетворил частично, обязав Собрание депутатов Ленинского сельского поселения рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов. Однако с данным решением прокуратура области не согласилась и обжаловала его в суд апелляционной инстанции. Так как неисполнение депутатом обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера влечет безусловное прекращение его полномочий, а возложенная районным судом обязанность по рассмотрению вопроса о досрочном их прекращении дает основания для выбора принимаемого решения, что является недопустимым.

В результате судебной коллегией по административным делам суда ЕАО с участием помощника прокурора области Татьяны Холманских решения Ленинского районного суда были изменены, на Собрание депутатов МО «Ленинское сельское поселение» возложена обязанность принять решения о досрочном прекращении полномочий незаконопослушных депутатов. Исполнение судебных решений находится на контроле надзорного ведомства.

Стоит отметить, что недремлющее око надзорного ведомства в автономии действительно не дремлет. Так, прокуратурой Смидовичского района в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции установлено, что заместитель главы администрации МО «Смидовичское городское поселение» Юрий Клименко при трудоустройстве на муниципальную службу предоставил заведомо ложные сведения о наличии у него высшего образования. При таких обстоятельствах в соответствии с федеральным законодательством он подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия.

В этой связи заместитель прокурора Смидовичского района Араик Седракян внес главе администрации городского поселения представление об устранении нарушений закона и потребовал принять меры ответственности в отношении указанного должностного лица. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приказом главы городского поселения Клименко 30 декабря был уволен. Кроме того, материалы проверки прокуратурой района направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании за использование заведомо подложного документа.

А в Облученском районе глава Бирского городского поселения был привлечен к ответственности за нарушение законодательства об обеспечении доступа к информации. На официальном сайте его администрации не были размещены обязательные для опубликования сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции, а также методические материалы и формы документов.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы администрации МО «Бирское городское поселение» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих. Кроме того, в его отношении было возбуждено дело об административном правонарушении, а суд признал должностное лицо виновным и оштрафовал на три тысячи рублей.

Вадим Решетняк