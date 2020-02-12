Люди продолжают гибнуть по нелепой случайности

От тяжелого огнестрельного ранения в голову в хабаровской краевой больнице № 2 скончался 46-летний мужчина, доставленный в срочном порядке бригадой неотложки из Смидовичского района ЕАО. Он вместе с тремя своими приятелями находился на охоте в окрестностях села Самара, где и раздался роковой выстрел из ружья одного из напарников пострадавшего. Тот принял его за зверя. Все показывает на то, что произошел несчастный случай.

Как рассказала старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская, по данному факту руководителем СО по Смидовичскому району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Это решение заместителем прокурора Смидовичского района Иваном Масловым уже признано законным и обоснованным. В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Охота на охотников

В автономии подобные трагедии происходят не так уж редко. И первой Жанна Крепкогорская припомнила страшную историю, когда на охоте погибли сначала сын, а затем и его отец. 27-летний молодой человек попал под смертельный выстрел напарника еще в мае 2014 года. Тогда следствию удалось доказать в суде, что мужчина был застрелен умышленно. Из так называемых неприязненных отношений. Убийца получил девять лет лишения свободы. Он до сих пор отбывает наказание в колонии строгого режима.

А вот отец убитого по нелепой случайности пострадал во время охоты в лесном массиве около села Столбовое Октябрьского района ЕАО. Один из участников, заметив движение среди деревьев, решил, что обнаружил зверя. И, совсем не желая того, из своего карабина попал в живот потерпевшему. Несмотря на все усилия медиков, раненый мужчина скончался в больнице Биробиджана. За причинение смерти по неосторожности до сих пор казнящий себя 54-летний стрелок получил условный срок. Кроме того, суд обязал его возместить семье погибшего причиненный моральный вред 500 тысяч рублей.

Не только всякая живность, но и люди становятся жертвами охотников и в Хабаровском крае. Так, в краевом центре был осужден 36-летний местный житель, который застрелил своего друга, приняв его за кабана.

…В тот зимний день был сильный снегопад. Он всерьез затруднял обзор восьми опытным охотникам, которые в свободное время давно уже ходили за добычей, что называется, в одной связке. Они привычно разделились и поддерживали между собой связь по рациям. Одной группе удалось выследить кабана и подбить секача. Но рана была все же не настолько тяжелой, чтобы тот не попытался уйти от своих обидчиков дальше в лесной массив. Однако другая группа уже вышла на след зверя. Вот тут-то и пришла беда.

Будущий фигурант уголовного дела как раз вышел к поваленному дереву, когда четко услышал шуршание и треск веток. Он тут же выстрелил из своего карабина. Вот только это был не кабан, а его товарищ. Попавшая в него пуля прошла навылет через живот. Мужчина скончался от обильного внутреннего кровотечения еще до того, как друзья успели что-то предпринять.

На суде стрелок полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, в очередной раз просил прощения у членов семьи погибшего охотника. Он также частично возместил причиненный ущерб. При вынесении приговора было также учтено, что подсудимый до этого к уголовной ответственности не привлекался, сам он характеризуется положительно, а совершенное им преступление относится к категории небольшой степени тяжести. Поэтому мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно и обязали выплатить семье погибшего компенсацию: полтора миллиона рублей за моральный и за материальный вред.

Практически аналогичная трагедия, как рассказал после случившегося старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО Илья Гудков, разыгралась и в Амурском районе. После неудачной охоты на кабана в районе станции Джелюмкен 43-летний мужчина погиб от руки своего товарища.

- У опытных и вполне законопослушных охотников была соответствующая лицензия на добычу зверя, - сообщил Гудков. - На месте друзья разделились: один пошел по кабаньей тропе, а второй двинулся параллельно. По следам первый дошел до лежбища зверя и услышал сбоку треск. Обернулся и увидел примерно в 30 метрах от себя в кустах темный силуэт, который он ошибочно принял за кабана. Мужчина выстрелил из карабина в направлении силуэта. Пуля попала его другу прямо в грудь.

Охотник с 20-летним стажем сразу дал признательные показания и раскаялся. Он рассказал, что погибший был его другом, причем дружили они семьями. Мужчину также осудили условно за причинение смерти по неосторожности. Как и жителя Комсомольска-на-Амуре, случайно подстрелившего своего товарища.

Они шли на моторной лодке по озеру Эворон. Сверху, на вещах, лежало заряженное охотничье ружье 12 калибра. Так как лодку постоянно трясло, 48-летний хозяин оружия решил его поправить, взял в руки. По неустановленной причине произошел выстрел, заряд дроби попал в бедро одному из охотников. 46-летний потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на старания врачей, скончался спустя три недели.

А люди горят…

Жительница Нанайского района и трое ее детей погибли на пожаре по вине в стельку пьяного мужчины. Теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Уголовное дело прокуратура района направила в суд для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что виновник пожара подключил к единственной в доме розетке два обогревателя, что привело к аварийной работе электропроводки и, как следствие, ее воспламенению. Он первым проснулся от удара занявшегося огнем деревянного перекрытия. И, забыв про женщину с детьми, выбежал на улицу. Спасти их не удалось.

Вину свою он признал в полном объеме. Теперь ждет решения суда. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Прощения же односельчан он вряд ли дождется.

А вот дело о гибели при исполнении своего служебного долга трех хабаровских пожарных суд решил прекратить. Из-за смерти обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ. Владелец здания на улице Доватора, в котором произошла трагедия, свою вину упорно не признавал, поэтому разбирательство дела затянулось больше чем на четыре года.

Напомним: во время тушения склада и административной постройки под завалами оказались семеро пожарных. Выжили только четверо. Следователи посчитали, что обрушение конструкций могло произойти из-за незаконной перепланировки. Однако до итогового заседания суда фигурант уголовного дела не дожил. Когда он не явился на приговор, адвокат предпринимателя сообщил, что его клиент был обнаружен мертвым в собственном доме. Заседание перенесли на десять дней, после чего было принято окончательное решение закрыть уголовное дело. По очень уважительной причине.

Дела врачей

Сейчас следствию предстоит длительное разбирательство по факту смерти ребенка во время полета в Хабаровск. Трехмесячный малыш скончался на борту самолета, следовавшего из Петропавловска-Камчатского. По имеющимся сведениям, он родился недоношенным, с врожденным пороком сердца. В самолете ребенок летел в сопровождении двух камчатских медиков. В Хабаровске ему должны были сделать операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

Следственным отделом по городу Петропавловску-Камчатскому Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Изъята медицинская документация, имеющая значение для расследования. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Свою проверку проводит также минздрав Камчатского края.

Какие-то выводы делать пока рано. Но вот в Хабаровске сейчас судят акушера-гинеколога, которого обвиняют в гибели новорожденной девочки. У ее матери начались осложнения, но врач не сразу решился на кесарево сечение. А потом еще затянули с переводом малышки в Перинатальный центр, где есть необходимое оборудование. Там через сутки девочка умерла. Медики пытались списать гибель Илании на болезни матери, однако эксперты пришли к другому выводу.

Но больше всего мне запомнилось заявление военного медика, который даже в суде спокойно заявил, что «у каждого хирурга есть свое кладбище». Впрочем, винить во всем одних только медиков не стоит. Например, в Хабаровском районе был вынесен приговор матери, по вине которой умерла ее малолетняя дочь. У девочки имелись врожденные патологии, которые требовали лечения. Получив от детского хирурга рекомендацию на плановую госпитализацию дочери в медицинское учреждение, мать ее проигнорировала. Через два года повторно показала ребенка хирургу. Однако и после очередного направления на госпитализацию в детское хирургическое отделение подсудимая ребенка не привезла. В итоге состояние девочки окончательно ухудшилось, что привело к ее смерти. Суд приговорил мать к наказанию в виде ограничения свободы сроком на полтора года.

Вадим Решетняк