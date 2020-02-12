Гопники, ноутбуки и панегирики

Обзор новостей «Молодого дальневосточника XXI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Горожане пожаловались в нашу газету на дом №90 по улице Карла Маркса. По их словам, некоторые жильцы этого бывшего общежития 5-й швейной фабрики выбрасывают мусор прямо из окон. Отчего во дворе грязь, бутылки, пакеты, поломанная мебель и прочие гадости. Более того, данное место стало магнитом для разного рода маргинальных личностей.

«Обращения жителей соседних домов к властям ни к чему не приводят. Перед планируемой проверкой обязательно появляются дворники, после чего комиссия констатирует полный порядок. Год за годом ситуация не меняется от слова «совсем». Те же надписи о рекламе наркотиков на стенах дома, те же и другие бомжеватые личности, и те же гопники вокруг дома. Отписки и нежелание заниматься проблемами жителей конкретного района».

vanyashiyanov94 «В окна мусор кидают, даже не смотрят вниз. Сколько ни убирай, будет поросятник, пока лень будет идти до помойки».

lodyaev «Конкретного района» каждого района. О чем вы, чуда не случится».

«А вот лучше бы…»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил 97-летней хабаровчанке Нине Афанасьевне Ивакиной юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», учрежденную указом президента Российской Федерации.

Свой боевой путь Нина Афанасьевна начала в августе 1945 года, когда в составе специальной роты связи обеспечивала информационное взаимодействие частей и подразделений Забайкальского фронта. Вместе с бойцами девушка перешла через Хинганский хребет, участвовала в боях в Китае. Выполнять боевые задачи по обеспечению радиосвязи со штабами и войсками армий приходилось в сложных условиях, под непрерывными обстрелами. Окончание войны встретила в Поднебесной.

Новость сопровождала фотография, где Кравчук вручает ветерану цветы и медаль. Несмотря на позитивный тон заметки, некоторые подписчики сопроводили ее традиционным для нашей страны «а вот лучше бы…».

motaro.core «Лучше бы 75000 рублей».

anastasiyatreffilova «@motaro.core по 75000 получат ветераны ВОВ от государства и труженики тыла по 50000».

motaro.core «@anastasiyatreffilova а я именно от мэра имею в виду. Не обеднел бы город. Этих ветеранов осталось- то...».

anastasiyatreffilova «@motaro.core от мэра ноутбук будет, он так-то тоже не 3 копейки стоит».

motaro.core «@anastasiyatreffilova ооооочень нужная вещь людям за 90».

nikgrinyov «Низкий поклон вам до земли от всего нашего и молодого поколения! Вы заслужили честно высокую правительственные награду! Желаем вам крепкого здоровья и долголетия!»

vpavel1210 «Хоть бы болт снял(((, строя на физкультурное(((, еще и от имени президента. Или бриллиантами решил удивить ветерана???»

Фургал не любит

Статья «Краевое правительство не пускает на свои заседания неугодных журналистов» была посвящена усилению цензуры в нашем регионе со стороны властей. Меня не пустили в «Белый дом» на заседание по проблемам обманутых дольщиков, несмотря на предъявление паспорта и редакционного удостоверения. Почему вход в правительство мне теперь заказан? Я неоднократно критиковал в своих статьях губернатора Сергея Фургала. А он, видимо, привык о себе слушать лишь оды и панегирики…

«Вас нет в списках, поэтому вы не пройдете», - сказала мне женщина по ту сторону барьера. И это было первый раз, когда я, оказывается, должен был заранее аккредитоваться на рядовое мероприятие, которые в здании правительства края каждый день проходят пачками. Ранее я просто показывал документы и меня пропускали.

Я попытался взять одноразовый пропуск. Тетенька, сидевшая в пропускном бюро, отказала мне на основании, что… меня опять нет в списках! Вместе со мной изумлялся от происходящего еще один гражданин. Как выяснилось позже – представитель одной из групп обманутых дольщиков. Изумлялся тот совершенно искренне. Ведь его не пускали на его же встречу с губернатором. А почему? Правильно – потому что его нет в списках!»

fidi_khabarovsk8 «Фургал не любит, когда ему неудобные вопросы задают».

mikhail8016 «@fidi_khabarovsk8 да я думаю многие не любят. Просто этот ничего толком не делает, только указания раздает, от которых толку нет».

fidi_khabarovsk8 «@mikhail8016 Он только лапшу на уши вешает».

kostik_k_k_khv «Ждём итогов Встречи!!!!».

akram_06_27 «@kostik_k_k_khv Итоги есть. Очередные сказки, что все будет хорошо».

artur762762 «Можно подумать, при Шпорте пускали».

alex010578 «Ничего не меняется».

Андрей Канев