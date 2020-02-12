Гороскоп 12-19 февраля: В погоне за правдой

Карта недели - «Исправляя прошлое»

Нельзя сказать, что неделя будет наполнена добрыми чувствами и положительными эмоциями. Грязное белье то и дело будет выползать наружу - интриги, скандалы, сплетни. Вам предстоит борьба, исход которой туманен: потери очевидны, а выигрыш сомнителен. Сейчас тот самый момент, когда нужно отступить. Тем более что выбор (хоть и ложный) уже сделан.

Овен – «Хозяин»

Если в вашей жизни есть что-то, что сдерживает вас в профессиональной деятельности, личной жизни или в чем-нибудь еще, отбросьте. У вас вполне достанет сил и возможностей, чтобы жить без оглядки на мнимые авторитеты и догмы. Научитесь прислушиваться к себе. Ваша интуиция – ваш лучший советчик и помощник.

Телец – «Не меняю!»

Вы отчаянно сопротивляетесь переменам, напоминая человека с зубной болью, оттягивающего визит к стоматологу. Быть мучеником или вздохнуть с облегчением - выбирать вам, но чем дольше вы тянете, тем меньше сможете изменить.

Близнецы – «Вне рамок»

Чтобы добиться своего, вам захочется «выйти за рамки», причем далеко не в переносном смысле. Сомнительные средства достижения цели могут принести с собой проблемы с законом. Не стоит думать, система несовершенна, последствия могут быть разрушительными.

Рак – «По уши»

Вы оказались втянуты в бесперспективный проект. Кроме того, из-за собственной лени вы навлекли на себя неприятности. Вокруг вас уже начали шушукаться недоброжелатели, и они выскажут вам немало резких слов. В ваших силах прекратить топтаться на месте.

Лев – «Одаренный»

Вас ждет настоящий праздник. Вы даже не могли представить какие подарки получите: внезапные и довольно серьезные. Возможно, что и у вас возникнет желание сделать кому-то подарок. Не исключено появление новой сферы деятельности.

Дева – «Взвесить все»

Остерегайтесь принимать важные решения спонтанно. Научитесь относиться к жизни философски, нет ничего вечного на нашей планете.

Весы – «Шагай»

Скоро получите какое-то важное известие, вероятно, оно будет касаться учебы, работы и доходов. Сейчас самое время для решения повседневных вопросов. Важно не упустить момент и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Скорпион – «Молодец!»

Наступает период богатства, золотые времена стабильности, уверенности в завтрашнем дне и процветания. То, ради чего вы работали, достигнуто, выполнено и завершено. Сегодня вы можете почувствовать необходимость перехода на другую ступень.

Стрелец – «В домике»

Лень даже двигаться в сторону перемен? Вокруг суета, а вам бы натянуть одеяло на уши? Вам необходимо собраться. Не стоит тянуть с принятием решения, все равно этого не избежать. Промедление грозит утратами и возникновением непреодолимых трудностей.

Козерог – «Не тяни»

Как бы вы ни старались оттянуть неприятный разговор, развязку событий, это все равно случится. Замалчивать проблемы больше невозможно. Будьте начеку, возможно, ваш спонтанный шаг дискредитирует вас в глазах партнера.

Водолей – «Названный успешным»

Для достижения желаемого вы готовы идти на риск: в ход пойдут любые средства. И если вы посчитаете, что нравственность и общественная мораль - понятия отжившие для того, кто решил быть успешным в этом мире, будьте осторожны, ваши убеждения могут сыграть злую шутку.

Рыбы – «Планы»

Вы совершенно не умеете планировать свои действия на несколько шагов вперед. Вероятнее всего, то, что вы задумали, в ближайшее время порадовать радужными перспективами и положительными результатами не сможет.