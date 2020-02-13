Хабаровские депутаты передумали ликвидировать муниципальную базу «Горные ключи»

Пару недель назад база «Горные ключи», что находится на 18-м километре Владивостокской трассы, стала популярнее, чем Стас Михайлов. Депутаты хабаровской городской думы заявили о ней в духе Шлимана, откопавшего легендарную Трою: сенсация, найден комплекс, никому не ведомый, непонятно для кого предназначенный.

«Горные ключи» по статусу являются муниципальной лыжной базой. Красиво там - и внутри, и снаружи. Сотрудники администрации Хабаровска заявили, что особняк с бассейном, камином, баней и бильярдом предназначен для отдыха ветеранов и юнармейцев. Однако предаваться «сиесте» те сейчас в коттедже не смогут. А попозже, когда здание доведут до ума. Позиция народных избранников оказалось жесткой – базу надобно закрыть! Мэрия возмутилась.

Прошло какое-то время. Представители исполнительной и законодательной ветвей власти, взаимно обменявшись боксом по переписке, наконец, успокоились. И настало время конструктива. Ведь с особняком надо же что-то решать!

«Ликвидация базы – это самый последний шаг, - заявил мне на встрече Юрий Ягодин, председатель комитета по социальным вопросам хабаровской городской думы. – Самое адекватное решение - это перепрофилировать ее, чтобы «Горными ключами» могли пользоваться обычные граждане».

По словам парламентария, если в думу поступят интересные предложения от инвесторов, то такие заявки будут обязательно рассмотрены. Депутаты всем помогут и во всем подсобят. Пока же комплекс приходится содержать за счет городского бюджета - порядка 6 миллионов рублей в год. Хорошим вариантом Ягодин назвал сценарий, при котором «Горные ключи» не просто были бы хорошим местом для отдыха, но еще и приносили бы доход в казну краевого центра.

Андрей Канев