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Хабаровскэнергосбыт предлагает отказаться от бумажных квитанций
Более 11,7 тыс. жителей Хабаровского края получают квитанции за потребленные энергоресурсы по электронной почте
Подать заявку на доставку электронных квитанций можно на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru в разделе «Квитанция по e-mail». Это позволит клиентам компании иметь постоянный доступ к платежному документу, даже находясь за пределами региона - например, в командировке; свести к минимуму вероятность потери квитанции при доставке.
Также Хабаровскэнергосбыт напоминает, что для корректного начисления платы за электрическую и тепловую энергию необходимо передавать показания индивидуальных приборов учета с 20 по 25 число каждого месяца. Сделать это можно с помощью интерактивных сервисов:
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на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Передать показания» (регистрация не требуется);
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в личном кабинете на сайте компании и его мобильном приложении;
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по номеру телефона контакт-центра с помощью автоматизированной системы распознавания голоса;
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посредством СМС-сообщения.
Один из самых простых способов – передача показаний без предварительной регистрации на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru. Для внесения данных в открывшейся странице нужно лишь выбрать обслуживающее отделение, ввести номер лицевого счета и прибора учета, а после подтверждения внести показания счетчиков. Две услуги - две формы для заполнения.
Более широкие возможности клиентам предлагает сервис «Личный кабинет» на сайте ПАО «ДЭК» и его мобильное приложение. На сегодняшний день в нем зарегистрировано более 63 тыс. жителей Хабаровского края. Сервис позволяет не только своевременно с 20 по 25 число каждого месяца подавать данные об энергопотреблении, но и круглосуточно управлять сразу несколькими лицевыми счетами, отслеживать историю начислений и платежей, распечатывать дубликаты квитанций и оплачивать счета без комиссии. Получить доступ к «Личным кабинетам» по электрической энергии, тепловой энергии и горячему водоснабжению и ознакомиться с подробными инструкциями можно на страницах сайта: issa.dvec.ru и omnius.dvec.ru. Скачивание мобильного приложения доступно для устройств, работающих на Android (начиная с версии 4.0) и iOS (начиная с версии 7.0), из Google Play и App Store.
Кроме интернет-сервисов есть и другие интерактивные способы: с помощью системы автоматизированного голосового распознавания по номеру телефона Единой линии Контакт-центра 8-800-100-3-777 (звонок бесплатный). Для передачи показаний, следуя инструкциям голосового меню, необходимо продиктовать цифровой код, расположенный в верхней части квитанции, подтвердить свой адрес, номер прибора учета и озвучить текущие показания. При этом цифровой код и показания прибора учета необходимо называть по одной цифре. Система интеллектуального распознавания речи автоматически принимает и вносит полученную информацию в базу данных компании.
Дистанционно можно передать показания счетчиков также через SMS на номер телефона +7-924-411-44-55 (формат сообщения: № лицевого счета, пробел, № прибора учета, пробел, показания для однотарифного прибора учета или дневное, все цифры до запятой на приборе учета, пробел, показания ночь для двухтарифного прибора учета) или по электронной почте: info@khab.dvec.ru.
Кроме того, для клиентов г. Хабаровска и Хабаровского муниципального районаработает Единая линия Контакт-центра - 8(4212) 75-98-00, для г.Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района - 8(4217) 52-30-00.
В случае, если показания не передаются в течение трёх месяцев, для расчёта применяется среднемесячный объём потребления электроэнергии. По истечении трёх месяцев расчёт производится исходя из норматива потребления, что может привести к повышенному начислению оплаты.
Подробнее обо всех возможностях интерактивных сервисов можно узнать на сайте ПАО «ДЭК» (www.dvec.ru) и у консультантов в клиентских офисах.