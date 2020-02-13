Прокурор Хабаровского края проведет личный прием граждан

Прокурор Хабаровского края Николай Рябов совместно с Уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае Игорем Чесницким 19 февраля 2020 года с 10 до 13 часов проведут прием граждан по вопросам несогласия с действиями и решениями правоохранительных, надзорных и контролирующих органов, их должностных лиц, о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

Прием состоится в помещении аппарата Уполномоченного по правам человека в крае по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина 76, каб.507.

Заявителям и их представителям при себе необходимо иметь паспорт либо иной документ удостоверяющий личность, документы подтверждающие представительство. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(4212) 31-84-30.