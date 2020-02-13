Каждому своя зона

Все вокруг человека, все для человека

- Прямо удивительно, но в этом году мне совсем не хочется думать о предстоящем сезоне, - жалуюсь заядлой дачнице. – Вдохновение куда-то ушло.

- А ты возьми листок бумаги и нарисуй план, - советует она.

О, дачные планы я «рисую» каждый год, иногда даже в цвете – ну, чтоб представить, как будет красиво. И вот когда «карандаши закончились», приходит новая идея – пармакультурное зонирование. Итак, в этом сезоне главным действующим лицом пространства сделаем человека и разумное распределение его энергии.

Пармакультурологи делят участок на пять зон в зависимости от участия в них человека – от места ежедневного присутствия и вложения труда до области наблюдения.

Зона ежедневного посещения. Место, куда можно выскочить из дома босиком и в трусах (правда, бывают дачники, которые предпочитают расхаживать в трусах по всем 6 соткам, особенно в июле, «загар» называется). Просматривается из кухни или веранды, семейное место отдыха, площадка для малышей. Здесь удобна грядка с пряно-ароматической зеленью, салатами. Растения. Многолетние растения выполняют и функцию: ширмы, укрытия от солнца, основы для гамака и т.д. Предпочтительны полукарликовые формы деревьев, кусты. Хороши шпалеры, перголы, контейнерный садик. Зону №1 полностью мульчируют.

Здесь же помещают топливо для дома, резервуары для сбора дождевой воды, компостер для кухонных отходов.

Чего стоит избегать? Шумных объектов, ядовитых и колючих растений, клетки с животными (ну вдруг вы решили разводить кроликов!). Девиз зоны – комфорт, удобство, компактность.

Зона обеспечения. Здесь размещают теплицы, помещения для птицы, домашний огород, сад, мастерские, небольшие водоемы или пожарные резервуары. Здесь выращивают еду для себя, обычно используют ручной труд или малую технику. Это позволяет использовать испытанные временем природные формы, удобные для быстрого доступа: грядки в форме замочной скважины, паутины, листа акации и т.д.

Здесь деревья и ягодные кустарники служат для создания микроклимата для овощных растений. Здесь же располагают небольшие спортивные площадки для детей, применяют частичное мульчирование.

Зона производств. Выращиваете картошку в «промышленных» масштабах? Зона № 3 как раз для основной овощной культуры. Здесь же - растения для приготовления жидких удобрений и компостов (крапива, окопник, одуванчик, люпин многолетний). Добавляя зелень в компост с кухонными отходами, получаем отличное удобрение. А жидкие подкормки на основе этих растений дадут растениям возможность реализовать весь свой природный потенциал плодородия.

Здесь можно разместить также растения для выращивания семян, отделив их строениями или растениями от основного огорода. В растениеводстве здесь проводятся мероприятия по почвоулучшению: сидерация, зеленое мульчирование. Сочетание рядов многолетних растений с полосами пропашных культур создают особо благоприятные условия для поддержания почвенной экосистемы.

Зона пастбищ и собирательств. Как, вы еще не взяли дальневосточный гектар? А ведь могли бы и коровку пасти, и кукурузу выращивать… Но на даче такое место так же необходимо, потому что основная задача человека в ней - следить за возобновляемостью природных ресурсов. Зона наблюдения. Это буферная зона – ниша для обитания диких видов. Здесь не принято ничего собирать и сажать. Здесь все само растет, а мы только присматриваемся к изменениям (и наблюдаем за соседом сквозь кусты). Здесь может расти дикий шиповник, или располагаться куча старых дров, или прудик с лягушками, или дикая альпийская горка.

На десерт еще два правила: зоны не располагаются строго радиально, а так, как удобно вам. Отдельные зоны могут отсутствовать. И, наверное, ничего страшного (кроме пожара) не случится, если зона наблюдения начнется прямо за порогом.

Ирина Северцева



