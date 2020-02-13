Чтобы знать и помнить, надо чаще ходить в музей

Очень полезно бывать на всяких отчетно-выборных мероприятиях в казенных и муниципальных учреждениях. Стоит внимательно вслушаться-всмотреться, что говорят и что показывают выступающие, и вот оно, «удивительное рядом»!

Последний отчет дирекции и специалистов МАУК «Музей истории города Хабаровска» перед членами общественного совета поначалу не обещал ничего интересного. Как по итогам работы (зачитал Валерий Герасимов, директор музея), так и по наполнению фондов (отчиталась Марина Гетманенко, главный хранитель) – уровень работы музея был признан достойным. И мошна пополняется - есть приток посетителей, и работа движется - масса мероприятий и выездных выставок. И в закрома поступления артефактов в последнее время идут солидной струей. И идей «как нам оживить интерес к истории» полно. Последнее из них, что воплотили в жизнь в 2019 году, - весенняя «Музейная ночь». Взяв за основу коллекцию автомобильчиков Анатолия Насырова, сотрудники развернули целое представление. Тут отдельный «респект и уважуха» Майе Реджеповой, ответственной в музее за культуру и просвещение. Далее стоит отметить выставку подлинных гравюр Альбрехта Дюрера и продолжающую свою работу выставку «Мир образов русской народной культуры». И куда без инициатив с мест? Все по канону: «…утвердить внесенные предложения и направить в администрацию города обращение по установлению на территории городского округа «Город Хабаровск» пушки ЗиС-2 в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне». Но скучно, девушки!

Культура на века!

А потом рвануло. Между делом объявили о поступлении в фонды музея в конце 2019 года археологической коллекции, собранной на территории древнего поселения на месте Амурского санатория. Да это же «бомба» - реальные артефакты с тысячелетней историей! Про уникальную коллекцию рассказал сотрудник исторического отдела Александр Соболев:

- Все эти находки с памятника федерального значения, что в данный момент находится на территории детского санатория «Амурский» в Северном микрорайоне города Хабаровска. В реальности – это очень значительный культурный слой нескольких поселений с историей на протяжении пары тысячелетий на одном и том же месте. Практически все археологические культуры, что существовали на нижнем Амуре, представлены в одном месте.

Места там действительно знатные – с утеса в обе стороны далеко просматриваются, по реке никто незамеченным не прошмыгнет. Впервые на утесе копала экспедиция под управлением академика Окладникова в 1935 году.

- Тогда в ходе небольших раскопок брались пробы, бились шурфы. Серьезно копали спустя четверть века - в 1959 году, нашли ряд артефактов и обнаружили два погребения и остатки жилища. Тогда часть экспонатов оказалась в Гродековском музее, часть переехала в Новосибирск. Места в районе бывшего поселения Осиповка находятся на незатопляемом склоне, среди мелких сопок, защищены от ветров. Этакий наблюдательный пункт, что позволял контролировать большую территорию. Вот и селились там постоянно - из века в век. Археологические культуры последовательно, на одном месте, менялись, - рассказывает специалист исторического отдела городского музея.

Потомству на вид!

- Сам памятник занимает несколько сотен квадратных метров, может, и больше. Пока что раскопана небольшая часть, - констатирует специалист.

Жаль, что артефакты так и не удалось увидеть воочию, только на фотографиях.

- Поверьте, на месте раскопок было обнаружено гораздо больше, чем сейчас можем показать. Не все пока что передано. Среди найденных экспонатов только один металлический предмет – нашивная бляха чего стоит. Подобные бляхи так называемой Осиповской культуры были найдены и в других местах, в том числе и в Забайкалье, - поясняет Александр Соболев.

Но даже увиденное на экране компьютера заставляет проникнуться. Костяные наконечники стрел, подвески, украшения из полированных клыков кабана, латная пластинка от костного панциря, аналог современного шила со «штрих-кодом». Насечки на рукояти этого древнего инструмента напоминают современную маркировку. Масса каменных орудий, каменных сколов и исходного сырья.

- Много керамики. Часть из найденных осколков будет показана в виде восстановленных изделий - горшков, ваз и так далее, - рассказывает сотрудник музея.

И еще масса пока что не определенных «а для чего это конкретно применялось» артефактов.

Я хочу это видеть!

- Все будет. Большая экспозиция артефактов пройдет в нашем музее, но через несколько месяцев – в марте 2020 года. Пока что идет описание и каталогизация части поступивших экспонатов. Это достаточно большая бумажная предвыставочная работа. Но и она нужна, - замечает историк-практик.

У Александра Соболева немалый опыт проведения раскопок (см.«Копай глубже!», «Молодой дальневосточник XXI век», №47 от 20-27 ноября 2019 г.). Жаль, что копают не у нас. В Хабаровском крае места, подобные кургану Туннуг, исследуются в стиле «хватай мешки - вокзал отходит». В последний раз хабаровские древности на утесе в Северном раскапывались в 2017 году, в аварийном режиме.

- Когда из-за подтопления обрушилась часть террасы, возникла угроза потери части артефактов. Тогда археологи и вышли «в поле»», - замечает Александр Соболев.

Увы, на большее в крае и в городе не хватает денег. Обидно, честное слово. Специалисты есть, есть масса студентов, что обучаются по профилю, а в музеях и на улицах города все чаще видишь дешевый «новодел», далекий от достоверности.

Новое и старое

Нет ничего удивительного, что сотрудники музея тихо и мирно, без объявления военных действий, высказались о текущем положении экспозиционно-выставочной работы. В стиле «Мы музей или что? Мы специалисты или как?» выступил заведующий историческим отделом Сергей Меховщиков. Речь пошла о реализации эскизного проекта по реэкспозиции зала «Хабаровск в годы индустриализации 1922-1940 гг.». Оказывается, часть постоянных выставок морально устарела. «Сейчас и времена, и требования, и посетители другие», - констатировал Сергей Меховщиков. Дабы плавно подвести к пониманию - надо идти в ногу со временем.

Весной прошлого года в зале «Хабаровск в годы индустриализации 1922-1940 гг.» во время переделки «уголка переселенца» сделаны шаги к исторической достоверности. «Если раньше это место напоминало лавку мелкого нэпмана - буфеты, столик, занавески и прочее, то сейчас экспозиция более точно передает дух эпохи переселенцев советского периода. В деле реализации замысла огромное спасибо нашему художнику Юрию Быстрякову», - заметил Сергей Меховщиков. И это не первая такая работа Быстрякова в музее, смею заметить.

Далее публике продемонстрировали проект грядущей реэкспозиции. Будущая выставка завораживает. Если все будет сделано, как описал специалист, посетителей ожидает много интересного.

- Если стоит тачка, то ее можно будет взять в руки и покатать, если есть бревно, то со следами распила и с пилой. В топку паровоза можно будет заглянуть. Как и в кабину немецкого грузо-пассажирского самолета, что летал в то время из Хабаровска на Сахалин, - делится планами кардинальной перестройки Сергей Меховщиков.

Но мне более всего в этом новом-старом зале о Хабаровске в 1922-1940 годах понравилась идея комплекса про развитие культуры и искусства. В основе композиции вместо растиражированной фотографии на треть стены – мини-сцена с экраном.

В таком случае появляется масса вариантов для оживления экскурсионной деятельности: мини-спектакли, антуражная фотозона, декламация со сцены, выступления лекторов-пропагандистов из общества «Знание»: «Если посмотреть на небо вооруженным взглядом, то можно увидеть две-три звездочки! Но лучше всего пять!».

У специалистов из музея истории города Хабаровска есть идеи как «допилить» до современных требований и иные выставочные залы. А какие мысли приходят в голову после разговора с практиками музейного дела! Начиная от тематических лекций узкими специалистами в формате расширенных экскурсий по тем или иным экспозициям и заканчивая «акциями прямого действия». Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! Поможем в хорошем деле.

Андрей Дунаевский