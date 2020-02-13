Ответ «губернатора» население не удовлетворил

Напомним, в середине декабря правительство края спросило жителей северных районов, как они отнесутся к тому, если рейсы из Хабаровска в их аэропорты теперь будут выполняться сразу двумя авиакомпаниями? До Николаевска граждане полетят бортом сахалинской «Авроры», а, к примеру, в Нелькан – самолетом «Хабаровских авиалиний». Со всеми вытекающими, как-то: отсутствием билетов, томительным ожиданием в чужом Николаевске и проч.

Не хотим таких перемен, честно ответили жители северов и написали об этом и в газеты, и на телевидение, и даже самому губернатору. Чтоб уж наверняка. А главы районов на встрече в правительстве еще раз мнение жителей, как сегодня принято говорить, озвучили, подтвердили категоричный отказ от нововведений. В частности, глава Аяно-Майского района письменно приводил резоны: «Подобная схема полетов использовалась при передаче маршрутов Хабаровск – Аян и Хабаровск – Нелькан от авиакомпании «Восток» к КГУП «Хабаровские авиалинии» и в связи с климатическими особенностями района приводила к накоплению, а также длительному пребыванию (более суток) пассажиров в Николаевске-на-Амуре. Предложенная схема подразумевает смену авиакомпании в месте пересадки, приобретение двух билетов, дополнительное оформление пассажиров и багажа. На основании изложенного, а также опираясь на мнение общественности, просим схему перелетов на маршрутах Хабаровск – Аян и Хабаровск – Нелькан оставить без изменений». Подобное письмо поступало в правительство края и от жителей Чумикана.

И мы не хотим таких перемен, говорили хабаровские летчики на встречах с правительством. Тем более что им предлагали перебазироваться в Николаевск, подальше от семей, и прикупить у авиакомпании «Аврора» хорошие, дорогие, комфортабельные самолеты. (Если они так хороши, почему ж «Аврора» так настойчиво пытается их продать?) Это разорит единственную в крае авиакомпанию и опустошит бюджетный карман, говорили летчики.

Казалось бы, мнения высказаны, услышаны и более разговоров быть не должно.

Но после всего северяне получили ответ. Нет, не от губернатора, на кого уповали. Из министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Цитируем письмо и.о. министра М. Прохорова, датированное 24 января: «Рассмотрев ваше обращение по вопросу изменения схемы полетов в северные районы края с перебазированием воздушных судов Л-410 и АН-24 в г. Николаевск-на-Амуре и перевозкой пассажиров в северные аэропорты с пересадкой в аэропорту Николаевска-на-Амуре на воздушное судно авиакомпании «Аврора», министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает:

Министерством 13.12.2019 с целью выявления общественного мнения по поводу перебазирования воздушных судов в г. Николаевск-на-Амуре и изменения схемы полетов направлены письма в администрации 5 северных районов.

По результатам опроса информация, полученная от жителей северных районов, будет принята министерством к сведению при решении вопроса о перебазировании воздушных судов».

Реакция людей на ответ последовала сразу.

- Они издеваются над нами и прут к своей цели. Мы для них - грязь под ногами, мешаем.

- Мы готовим новое письмо, в Москву.

- Просто плевок и безграмотность.

- Во-первых, ответы глав на момент этого ответа у них были (месяц на дачу ответов прошел 13 января), во-вторых, главы были на встрече с министром, в-третьих, причем здесь главы, если люди выразили уже свое мнение, это значит, с ними не считают нужным на равных разговаривать? Это просто свинство. И затягивание вопроса, пока его «прорабатывают».

- Перед Новым годом губернатор дал поручение министру транспорта внести в протокол вопрос о том, чтобы сделать грузовые рейсы на севера по сниженной цене. Это предложил глава Охотского района. В протокол внесено не было, соответственно, и рейсов не было. Нанимали коммерческие рейсы по цене для Охотска и Нелькана одинаковой. Результат: яблоки - цена закупа 120 рублей, плюс 50% надбавки (это 60 рублей), плюс 214 рублей за груз. Итого 394 рубля за килограмм, а было бы на 100 рублей меньше. Вот и делаем выводы.

- Цель одна: продать канадские самолеты и впоследствии разорить «Хабавиа». При предыдущем губернаторе ушли в никуда авиакомпания «Дальавиа» и АО «Восток». Теперь «Хабавиа» на очереди. Соревнуются что ли?

- Предприниматели Нелькана перед Новым годом, в первых числах декабря, заказали один рейс коммерческий, 5 тонн. Второй даже не стали заказывать: у людей нет возможности покупать по таким ценам. А по 100 рублей за кг мы бы согласились. Сейчас появилась возможность привезти зимником из Хабаровска на машинах, и уже яблоки подешевели, килограмм стоит 220 рублей.

- Когда выбирали губернатора, надеялись на изменения в лучшую сторону, а тут и оставшееся уничтожают. Лучше не становится. Хуже - да. Так и хочется сказать губернатору: «Откройте глаза и уши, повернитесь в сторону людей, ведь мы же за вас голосовали!». Откуда берутся такие министры? И причем таких людей становится все больше и больше во власти. Обидно.

- Впечатление такое, что сами с собой переписываются. Теперь у нас руки развязаны. Если в крае нас не слышат, будем писать в правительство страны и везде куда можно. Страна большая, кто-нибудь да услышит.

Ирина Северцева