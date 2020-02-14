Анюткины слезы

Наш читатель совершил попытку отдохнуть в санатории «Анненские воды». Что из этого вышло? Читайте «роман» с продолжением

Подобный большой белой булке автобус подвёз пассажиров к невзрачной, забитой окурками остановке, и шофёр громко крикнул:

- Приехали!

Уставшие от дальней дороги пассажиры, бросив на плечи тяжёлые сумки, один за другим потянулись по узкой тропинке к утонувшим в снегу двухэтажным приземистым домикам.

- Нам туда, – ткнул рукой на стоявшее под склоном горы казарменного типа строение мой бывалый попутчик.

Над массивной чёрной тяжёлой дверью висела кабацкого вида огромная вывеска: «Корпус №1». На месте упавшей когда–то на снег окосячки двери зияла широкой чёрной пастью большая дыра.

Я кивнул головой на дыру попутчику.

- Это только цветочки, ягодки, ждут нас с тобой впереди!

Тронув дверь, мы зашли на большую пустую веранду и по забитому снегом ковру подошли к другой тёмной двери. Мой бывалый попутчик открыл мне её, и мы через узкий порог ступили в просторный, идущий вдоль длинной казармы коридор. Сбоку из–за стеклянной, чуть приоткрытой двери струился в пустынный большой коридор яркий свет.

Бросив на пол тяжёлые сумки, мы, постучав в приоткрытые двери, зашли в залитый светом большой кабинет.

С сожаленьем оторвав пристальный взгляд от экрана стоявшего против неё телевизора, дежурная медсестра, просмотрев наши документы, ткнув пальцем в небо, сказала: – Наверх!

Наверх — так наверх.

Нам, смертельно уставшим от дальней дороги, было бы только быстрей положить на подушку голову. Я выходил из кабинета последним, и дежурная медсестра, видно, вспомнив про мой древний возраст, потянула мне вслед:

– Коль ты гору ту вдруг не осилишь, то вернись, я тебе что-нибудь тут подыщу.

Зашёл я с верным попутчиком за угол и вместе с ним по горному, длинному склону закарабкался медленно вверх. Склон был примерно таким, что идёт в нашем стольном Хабаровске вверх от набережной Г. Невельского к Успенскому храму. Только лестница здесь была вдвое уже, да сам склон был здесь вдвое круче.

Взобрались мы с тяжким трудом на тот горный склон и, сняв со спины свои тяжкие ноши, один за другим повалились без сил на стоявшие рядом широкие длинные лавки.

- Это только цветочки, - затянул вновь свою заунывную песню бывалый товарищ.

Посмотрел на него я с большим удивлением:

- Разве, это не всё?

- Нет, не всё, - отвечает, не раз и не два побывавший на Анненских водах товарищ. - Видишь, вон тот большой серый дом, так там ещё нужно осилить нам цоколь да три этажа!

- А лифт, эскалатор?

- Какой тебе лифт тут, какой эскалатор? - глядит на меня с изумленьем дышащий как загнанный конь бородатый товарищ. Ты что, брат, забыл, где живёшь, и кто тут о ком будет беспокоиться?!

Оглядел с высоты я забитую снегом большую долину и вслух удивился таланту того архитектора, что, затянув в поднебесье большой спальный корпус, совсем не подумал о нас, старых, немощных людях.

- Чему ты дивишься? – махнул обречённо рукою мой верный попутчик, - ты разве не знаешь, что в нашей стране через это вот место всё делается! – и он хлопнул рукою по ляжке.

- Но ты только взгляни, - говорю я ему. - Снеси вот этот убогий барак и строй по долине любой высоты корпуса, сколько хочешь!

Ну, да ладно.

Тому молодому, неопытному архитектору было, видимо, без разницы, куда, на какой горный склон затянуть это здание, но куда вы-то, министры и замы министров, глядели?

Вы что, совершенно не знали про тутошний древний больной контингент? Ну, а коль задрали тот спальный комплекс в такую отвесную гору, то нужно бы было подумать об эскалаторах, лифтах.

Вновь взвалив неподъёмные сумки на согбенные старые спины, потащились мы узкой тропой к силикатному серому зданию.

С трудом одолели три этажа и, вновь приземлившись на длинную, но теперь уже узкую лавку, стали ждать горячо говорившую с кем-то вдали медсестру. Наконец, подошла она и, взяв подорожные карты, повела нас к настежь открытой двери.

- Вот ваше место, - ткнула рукой она в длинную койку, - а ваше вот рядом, - сказала моему товарищу.

Оглядел долгим взглядом я эти «пенаты». Три кровати, две тумбочки, шкаф.

- А где третья? – спросил я сидевшего на кровати в позе «лотоса» мужика.

- Третьей нет. Не вошла. Да мы тут и без тумбочки, словно сельди в бочонке.

Я, как бывший, но заслуженный инженер-строитель, прикинул положенные мне по санитарной норме два на три метра и понял, что моему товарищу, чья койка была напротив, от силы достанется двадцать пять сантиметров!

Но кому ты с тяжёлой да дальней дороги в этой глуши беспросветной будешь доказывать своё право на достойную жизнь и достойный, заслуженный отдых!

Невольно я вспомнил, как строители, когда строили БАМ в районе нынешней станции Амгунь, пускали на дрова старые зэковские бараки. И там промежуток между двойными широкими нарами был в два-три раза шире, чем здесь, в санатории краевого значения!

Плюнул в сердцах я на этот гостиничный «сервис» и решил, пока было не поздно, возвратиться в тот длинный, засыпанный снегом барак.

Спустился я длинною лестницей в залитую лунным светом большую долину, вошёл в «корпус №1», и медсестра, пожалев смертельно уставшего скитальца, протянула мне узенький ключик на колечке:

- Чай устал ты от дальней дороги. Лица нет на тебе. Иди, отдыхай.

Прошёл я по длинному коридору: там в конце – моя комната. Захожу в тёмный сумрак и чую в нём кислый, какой-то до боли знакомый запах. Опустил я на пол надоевшую за двое суток поклажу да давай водить рядом с дверью рукой по стене. Но ни сверху, ни снизу, ни слева, ни справа – нет нигде выключателя.

Вышел я в коридор, чтобы спросить медсестру про выключатель. Гляжу, в стороне он. Тронул его я рукой – загорелся свет в комнате.

- Чудны дела твои, Господи!

Так хорошо, так удобно придумал местный электрик-умелец. Нужно тебе зажечь свет – выходи в коридор. Ноу-хау сейчас называется это!

Оглядев долгим взглядом большую пустынную комнату, я увидел, что стены её обиты длинными панелями из китайского пластика.

Так вот отчего тут отвратный, химический дух!

Точно такой же химический дух встречал меня при посадке в автобус. Я спросил о нем шофёра автобуса, и поведал он мне о том, что его мелкой фирме покупать немецкие, чешские автобусы очень накладно, по сему и берут они китайские.

- А китайцы отделывают те автобусы таким гадким пластиком, чтобы мы тут как можно быстрее все сдохли! – поведал о том измождённого вида шофёр.

Ну да ладно – автобус, день-два ты в пути. А как же здесь, в жаркое летнее время, когда санаторий предоставляется детям?

Бедные дети, коль не было у вас аллергии да астмы, так вы её за полмесяца точно получите в этом китайском пластмассовом ящике!

Страна неумолимо катится в бездонную демографическую яму, а тут одной рукой лечат, другою – калечат. Интересно узнать у министров и замов министров: уютные спаленки их детей тоже отделаны ядовитым китайским пластиком?

Окончание следует.

Леонид Сермягин