Вполне вероятная опасность

В 1-м Восточном окружном военном суде начался суд над «террористом» О.

О задержании опасного преступника – студента первого курса в феврале 2019 года шумели практически все СМИ федерального, регионального и городского уровня. Дикие догадки, предположения, анализ слухов, сплетен и версий.

Наша газета не осталась в стороне, выступила со взвешенным комментарием Андрея Канева «А убил ли мальчик?» («Молодой дальневосточник XXI век», № 9 от 27 февраля - 6 марта 2019 года). Правоохранительные органы ни тогда, ни сейчас не дают внятного комментария.

Спустя год, по окончании следствия, на открытом судебном заседании по делу О. не было никого. Первое заседание состоялось 31 января 2020 года. Подсудимый на первом заседании признал вину по всем пунктам обвинения.

Мне хочется понять, что творится в государстве, что творится в крае. Как-то густо в последнее время пошло. Стрельба в здании краевого УФСБ, когда «дрищ» Конев (так его характеризовали бывшие ученики топографического техникума) трех человек за полтора часа уложил. Одного – в ближнем бою, используя нож и пистолет.

Что-то типа ячейки запрещенной террористической организации не так давно выявили на территории ДФО.

Пахнущее провокацией дело «мужского государства»...

Про более мелкие происшествия я уж молчу.

Теперь – обвинения в скулшутинге (стрельба в школе), хабаровский «колумбайн», покушение на государственные устои и обрез двуствольного ружья с 95 патронами за диваном в квартире, где проживал студент О. Есть ли на этом обрезе генетические следы? Случай с бывшим учеником 30-й школы не так прост.

Честно, мне более как человеку, не как журналисту, хочется разобраться: почему нынешние молодые люди, перед которыми победившая в РФ в 90-х годах демократия распахнула путь в такой прекрасный мир, вдруг ни с того ни с сего сворачивают на кривую дорожку терроризма и экстремизма? Почему (опираюсь на информацию правоохранительных структур) от индивидуального террора переходят к организованным действиям, сбиваясь в преступные организации типа фигурантов дела «Сети»?

Семь молодых людей из этой организации получили от 6 до 18 лет лишения свободы.

По версии гособвинения, межрегиональная террористическая организация «Сеть» была создана в 2016 году. В неё входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Следствие считает, что участники «Сети» разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, ставили цель насильственного свержения государственного строя путем нападения на сотрудников правоохранительных органов, госучреждений. Фигуранты дела полностью отрицают свою вину в организации и участии в террористических группах, утверждая на суде, что к ним применялись меры незаконного воздействия – пытки.

Андрей Дунаевский