Администрация Верхнебуреинского района взяла капремонт под контроль

11 февраля между Фондом капитального ремонта и Администрацией Верхнебуреинского района подписан договор о передаче функций технического заказчика

В минувший вторник директором краевого Фонда капитального ремонта Аленой Сидоровой и главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым был подписан договор о передаче функций технического заказчика капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Администрации района, - сообщает Пресс-служба НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

Практика перехода функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества – редкая, но не новая. Подобный формат работы с Фондом капремонта уже несколько лет успешно применяется Администрацией города Бикина. Органу местного самоуправления, в случае, когда объемы работ совпадают с возможностями для их контроля со стороны администрации муниципального образования, предпочтительнее самостоятельно осуществлять надзор за выполнением работ, организовывать приемку и планировать реализацию Программы капремонта на своей территории, являясь более информированной стороной в необходимости проведения работ.

Функции технического заказчика работ по капремонту заключаются в подготовке и направлении предложений о проведении капремонта собственникам, с указанием сроков, видов, стоимости и источников финансирования работ; подготовке задания по капремонту, проверке смет и проектов, получении необходимых разрешений на работы; проведении открытого аукциона и привлечении подрядной организации; осуществлении строительного контроля на всем этапе проведения работ; осуществлении приемки выполненных работ, контроля качества работ, в том числе и в период всего гарантийного срока; и др. в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем, оплату подрядной организации за выполненные работы будет осуществлять НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» при условии предоставления администрацией всего установленного пакета документов по выполненным работам.