Сергей Кравчук провел выездное совещание по жалобе хабаровчанина

Александр Васягин житель садоводческого некоммерческого товарищества «Березки» пожаловался мэру Хабаровска на то, что на территории, прилегающей к СНТ, неизвестные лица, якобы, ведут незаконную рубку деревьев. Мэр пообещал разобраться в проблеме.

Сегодня Сергей Кравчук провел выездное совещание на проблемном участке вместе со своими заместителями и представителями садового товарищества. В ходе осмотра территории, выяснилось, что земля, примыкающая к «Березкам», находится в бессрочной аренде у МБУ «Горзеленстрой» и используется озеленителями в качестве питомника. Площадь участка 27,7 гектаров, здесь растут саженцы лиственных пород деревьев: дуба, ясеня, клена, а также разных видов кустарников, - сообщает пресс-служба города Хабаровска.

«Мы ведем мелиорацию и рекультивацию земель, отсыпаем их щепой для того, чтобы увеличить плодородный слой почвы. Также проводим деградацию оврагов – заполняем их растительным материалом, чтобы в будущем использовать под посадки», - рассказала исполняющая обязанности директора муниципального предприятия Зоя Русина.

Александр Васягин также пожаловался на то, что дороги, которые идут по этой территории, находятся ниже уровня полей и во время дождя их заливает, что создает проблемы для движения машин и пешеходов. Сергей Кравчук поручил руководству МУПа в летний период провести отсыпку и грейдеровку улиц, по которым ездят жители «Березок», и обустроить кюветы.

«В течение лета решим все эти вопросы. Договорились осенью в этом же составе встретиться здесь же и посмотреть, что изменилось. Конечно, определенная недоработка «Горзеленстроя» в этой ситуации есть: нужно было давно встретиться с садоводами, все им разъяснить, показать, успокоить. Но, думаю, теперь конфликт исчерпан и дальше у нас будет только конструктивное взаимодействие. Я постоянно твержу сотрудникам администрации о том, что к жалобам, просьбам и пожеланиям хабаровчан нужно прислушиваться: только в этом случае у нас получится эффективная совместная работа», - резюмировал мэр.

Напомним, 11 февраля, в ходе совместного с уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае Игорем Чесницким приема граждан, Сергей Кравчук ответил на 50 вопросов, заданных ему горожанами. Часть из них он взял на контроль.

Фото: khabarovskadm.ru