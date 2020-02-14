35 лет назад юные футболисты из Хабаровска «прорубили окно» в Японию

…1985 год. В стране полным ходом идет перестройка. Как раз в тот год исполнилось 20 лет установлению побратимских связей между Хабаровском и Ниигатой. И этому событию был приурочен визит наших ребят в Японию, где они провели серию товарищеских матчей со своими сверстниками.

Много воды утекло с тех пор. Те мальчишки уже давно выросли. Кто-то из них засветился потом в большом футболе, кто-то добился успехов в других сферах. О наиболее интересных фрагментах того исторического визита хабаровчан в Японию рассказывает известный детский тренер Владимир Шиндин, который в те годы являлся директором армейской школы олимпийского резерва.

Часы марки Seiko от мэра Ниигаты

- Нас встречали как пришельцев с Луны, - вспоминает Владимир Иванович. - Ведь мы представляли СССР, что вызвало среди японцев особый интерес. Во всяком случае, встречали нас везде по высшему разряду. Помню, после размещения в комфортабельном отеле «Итакия-кэн» мы сразу отправились на прием к мэру Ниигаты Генки Вакасуги.

На той встрече, кстати, произошел довольно забавный эпизод. Наш защитник Володя Мотовилов во время выступления мэра произнес по-японски какое-то слово. Господин Вакасуги сразу повеселел и поинтересовался: кто это, мол, разговаривает по-японски? Все молчат. Тогда я говорю им: «Чего вы затаились, вас же за это не расстреляют». И только тогда Мотовилов сознался. И что же: мэр подарил ему часы известной японской марки Seiko со специальной гравировкой. Потом многие ребята сожалели, что тоже не блеснули знаниями японского – ведь самые элементарные слова перед поездкой выучили практически все.

Вместе с Шиндиным за тренировочный процесс отвечал уважаемый специалист, заслуженный тренер РСФСР Борис Тимофеевич Семенов, который за пару лет до этого работал еще с армейской командой мастеров. Нашлось место в делегации (куда же без них?) и городским чиновникам, и человеку, следившему за тем, как бы чего не вышло. Все-таки в капиталистическую страну приехали…

Что же касается самой команды, то костяк ее состоял из воспитанников армейской детско-юношеской спортивной школы, юношей 1969 года рождения. Тогда им было по шестнадцать лет.

Семёнов, Музыка и другие

- Неплохие были игроки, - продолжает Владимир Иванович, - но успехов в футболе, как это нередко бывает, в итоге добились далеко не все. Когда встал выбор между игрой миллионов и учебой, многие выбрали последнее. Причем большинство ребят подались не в Институт физкультуры, а в ХабИИЖТ (ныне - Дальневосточный университет путей сообщения). По этому пути пошли вратарь Миша Чурсин, наш капитан, центральный защитник Женя Светлый, полузащитник Саша Корольков…

Подавал хорошие надежды форвард Виталий Коваленко - высокий, крепкий парень, он был на заметке даже у тренеров команды мастеров, но футбольная карьера у него так и не сложилась. Сережа Киргинцев тоже не стал футболистом, равно как и обладатель памятных часов от мэра Ниигаты Володя Мотовилов.

А вот защитник Сережа Зайцев играл за дубль СКА еще при Леониде Назаренко, да и потом не отошел от футбола. Михаила Семенова, думается, вообще представлять не надо. Он долго играл за армейцев, отметился также в Комсомольске-на-Амуре и других клубах региона. Потом тренировал «Смену» из Города юности, а сейчас – в калининградской «Балтике».

Начинал Миша свою карьеру, если помните, нападающим, но со временем тренеры нашли ему место в обороне. Что ж, подобные смены амплуа в футболе не редкость. Вот, например, Володя Бянкин в основном играл в защите. Но в Ниигате мы его использовали в нападении (так сложились обстоятельства), и он не подвел. В дальнейшем Бянкин тоже немного поиграл за СКА.

Большие надежды подавал и полузащитник Вадик Зак, тоже со временем оказавшийся в армейской команде мастеров. Простился он с большим футболом намного раньше срока из-за травм. Форвард Саша Музыка тоже оставил свой след в большом футболе. Правда, за СКА он так и не поиграл, зато его хорошо знали в Якутске, где он играл за местных динамовцев, и в Находке.

В Ниигату Музыка, кстати, поехал универсалом - в качестве нападающего и… запасного вратаря (на случай, если основной голкипер получит травму). Но в итоге сам Саша уже на первой разминке повредил голеностоп и выбыл из строя. Гостеприимные хозяева, впрочем, его тут же положили в больницу и оплатили курс лечения. Для нас это тогда было в диковинку: мы ведь привыкли к бесплатной медицине…

Научили играть на свою голову

Первые два матча хабаровчане выиграли: вначале у сборной «А» высших школ Ниигаты - 3:1, а затем у сборной «Б» - 1:0. А заключительный поединок с командой младших курсов местного университета завершился вничью. По мнению наших тренеров, тогда японцы не оказали нам особого сопротивления. Но зато как потом выросло их мастерство!

Всего через несколько лет после первой поездки хабаровчане на турнирах в Японии в лучшем случае замыкали тройку призеров. И в этом нет ничего удивительного. Ведь условия для развития футбола в Стране восходящего солнца просто идеальные. А опыт -дело наживное.

Тамошние детские тренеры одно время буквально пропадали в Испании, Италии, Голландии, где стажировались в ведущих клубах Европы. И результаты, как видите, не замедлили сказаться. Сейчас национальная сборная Японии в финальную часть чемпионата мира попадает чуть ли не чаще, чем россияне.

Ну а та, давняя поездка, ставшая отправной точкой взаимоотношений юных футболистов городов-побратимов (жаль только, что со временем подобные встречи прекратились), ее участникам, несомненно, запомнилась надолго. Тем более что во время визита в Страну восходящего солнца наши ребята жили не только футболом.

- Для нас было организовано много интересных экскурсий, во время которых наши мальчишки, что называется, ртов не закрывали, - говорит Владимир Шиндин. - Заходим, например, в музей естественных наук, а там много таких технологий, которые мы, разумеется, и в глаза не видели. Попадаем в обычную школу, а там в каждом классе - компьютеры.

Еще запомнились экскурсии на смотровую башню «Японское море», в городской парк «Хакусан» с прекрасным спорткомплексом с ледовой ареной, залом для борьбы сумо… Побывали мы и в деревне Яхико. Уникальное, скажу вам, место. Представьте, внизу температура плюс восемнадцать, а в горах снег, метель и те же восемнадцать градусов, только ниже нуля. Словом, поездка получилась очень насыщенной и полезной.

Владислав Махов