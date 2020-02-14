Кто в цирке книги читал, тот в библиотеке не смеется

Сотрудники Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина внедряют в практику новые формы культурного обслуживания населения города, что «вдоль Амура белым парусом».

Сотрудники библиотеки в вечном поиске и смело покоряют новые рубежи в деле несения света истины и взращивания зерен знания на неудобренной ниве общественного сознания. Так, коллектив сектора досуговой работы и любительского творчества в составе Ольги Дитятьевой, главного библиотекаря, и молодого, но перспективного специалиста Марии Искра осваивают новые площадки для пропаганды культурного времяпрепровождения – за книгой.

И словом, и делом два специалиста подтверждают высокое звание библиотечного работника. Они не зацикливаются на занятиях в стенах библиотеки, выходят навстречу людям. Там, где проходят массовые мероприятия, можно их увидеть. Будь это ярмарка на набережной или слет юных техников, библиотекари найдут подход к каждому. «С различными краевыми и городскими культурными, а также другими общественными организациями, в этом направлении сотрудничать всегда приятно. Так и получается, что и библиотека идёт к детям. Туда, куда ходят отдыхать и на мероприятия дети и родители», - уточняет Ольга Дитятьева.

На этот раз предложение сотрудников сектора библиотеки имени Н.Д. Наволочкина - в деле по организации и проведению книжных выставок «На арене и вокруг неё», а также творческих мастер-классов было поддержано Хабаровским краевым цирком. На открытии представления «Белое шоу» перед началом программы и в антракте библиотекари представили большую выставку книг о животных разных континентов, великолепных диких кошках, о цирковых артистах и династиях. На развернутой площадке организованная группа сотрудников сектора досуговой работы и любительского творчества общается с детьми, проводит просветительскую работу и рекламирует свою библиотеку.

Литература и периодическая печать из книжных фондов ХКДБ имени Н.Д. Наволочкина тематически подобрана к цирковой программе. Те, кто приходил в цирк, и будет ещё приходить на замечательные программы, перед началом выступления и в антракте успевают беседовать с библиотекарями о животных разных континентов, великолепных диких кошках, о цирковых артистах и династиях. «Детям обычно нравятся, предлагаемые им раскраски, творческие мастер-классы с элементами конструирования и быстрой аппликации. С интересом слушают рассказы о жизни носорогов, бенгальских тигров. Ведь эти звери, благодаря своим восхитительным дрессировщикам, в тоже звёзды арен», - рассказывает Ольга Дитятьева.

Книжная выставка «На арене и вокруг нее» в период гастролей ежемесячно разворачивается в фойе цирка. С глубоким удовлетворением сотрудники библиотеки отмечают, что работа по проведению мероприятий вне стен библиотеки востребована, пользуется внимание у широких слоев населения и оставляет неизгладимый след в душах детей. Так что работа сектора досуговой работы и любительского творчества библиотеки имени Н.Д. Наволочкина в деле выездных сессий будет продолжаться и впредь.

И тем более радостно, что в библиотеке имени Н.Д. Наволочкина куются кадры молодых специалистов, что не бояться экспериментировать. Библиотекарь Мария Искра в этом году заканчивает обучение в Хабаровском государственном институте культуры по специальности «Режиссер массовых праздников» и темой своего дипломного проекта выбрала театрализованную постановку, посвященную юбилею победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Это будет действие в стенах библиотеки с привлечением интересных людей и материалов. В виде постановки, с использование подлинных предметов того времени, в максимально доступной форме и без пустой болтовни, постараемся рассказать школьникам о тех, кто ковал победу», - рассказывает Мария Искра.

Остальным государственным, городским, общественным и ветеранским организациям стоит перенимать передовой опыт сотрудников библиотеки. Не бояться экспериментировать, внедрять методы работы. Не ждать когда подрастающая смена придет к вам, а шире и глубже использовать новые формы работы в деле популяризации знания. Только совместная работа позволит нам вырастить достойную смену не любителей темного, но строителей светлого будущего.

Эдуард Попов