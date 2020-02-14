Собственник собственнику не товарищ, если ТСЖ не жилец

На вопросы отвечает Лариса Борисовна Дорошенко, бывший председатель ТСЖ «Спутник» на ул. Трехгорной в Хабаровске

- Лариса Борисовна, вы позвонили в нашу новую рубрику, столкнувшись с несправедливостью. Расскажите, что произошло.

- 13 лет, по апрель 2019-го, я была председателем ТСЖ. В прошлом году меня переизбрали и поливают грязью, хочу защитить свое доброе имя.

- Ну, а мы хотим поговорить о проблемах, с которыми сталкиваются товарищества собственников. Чем же вы так «насолили» жильцам?

- Вопрос не в том, что наше правление стало неугодным, а в том, что фактически произошел захват нашего дома управляющей компанией. Домом управлять трудно…

- Кто бы спорил.

- Мы долго не могли найти хорошего управляющего, то один придет, то другой… А тут по соседству организовалось ТСЖ «Агат». И они предложили: давайте объединимся под управление одной компании, в нашем доме живет женщина, которая создала ООО «УК «Профисервис». Руководительница эта раза три к нам приходила, собирали даже расширенное заседание правления ТСЖ, приглашали жильцов. Сомневались люди – сколько жалоб каждый день слышим на управляйки. Но уговорила она. Жильцы увидели: молодец, мы еще договор не заключили, а она уже везде подключается. Подписали в апреле 2017 года договор на управление сроком на 1 год. И тут начались нюансы.

У ТСЖ был создан расчетный счет, куда жильцы перечисляли деньги по жилищным квитанциям. Руководитель управляющей компании предложила: давайте, чтобы не травмировать жильцов, плавно перейдем на замену квитанций, в апреле – мае будем выставлять квитанции от имени ТСЖ, а мы пока заключим договор с РКЦ. Я отдала им ноутбук, 1С-бухгалетерию. Их бухгалтер делала начисления, но пока через расчетный счет ТСЖ. А с третьего квартала начисления уже выставлял расчетно-кассовый центр. Но жильцы, у которых оставалась задолженность, как-то остались в стороне. РКЦ им выставляет квитанции с нулевым долгом...

- О, жильцам это очень удобно. Вроде как ТСЖ долг простило.

- Я говорю, Елена Викторовна, давайте договор с вашей управляющей компанией оформим о переуступке долга, вы в РКЦ напишите заявление о том, что для жильцов этих выставляли квитанции с долгом. Только через девять месяцев мы оформили. А две квартиры уже платили долги через судебных приставов, ТСЖ подавало в суд. И приставы перечисляли суммы на расчетный счет ТСЖ. А потом, когда РКЦ стал выставлять квитанции с долгом… Полтора года я уговаривала Елену Викторовну написать заявление в суд, чтобы тот вынес определение о перечислении изъятого долга через РКЦ. А когда в ноябре мы закрыли счет ТСЖ, вообще абсурдная ситуация сложилась: люди платят на счет приставов, а те не могут нам перечислить, потому что счет ТСЖ закрыт. И АО ДДК написала в адрес ТСЖ претензию о неперечислении средств в тот момент, когда счетом уже управляющая компания распоряжалась. И финансовый отчет о деятельности управляющей компании правление ТСЖ выбивало с боем. В общем, правлению ТСЖ – а по договору, заключенному с управляющей компанией, мы были контролирующим органом – такие моменты не понравились. Правление ТСЖ провело расширенное заседание и вынесло предупреждение руководителю УК о том, что оно вынуждено будет требовать провести аудиторскую проверку за бесконтрольный расход средств жильцов дома. И мы стали управляющей компании неугодны.

- Фактически вы дали повод для «войны»?

- Против меня началась активная кампания со стороны руководства «Профисервис» и еще пяти жильцов нашего дома. Каких только гадостей по почтовым ящикам не разложили, что только в информационных листках не писали. Даже «Губерния» приезжала. Привели журналистов ко мне на этаж, а у нас площадка покрашена красной краской. «Как это так? – удивляются. - У председателя площадка покрашена!». Я говорю: «Ну и что? Мы четверо на площадке сбросились, купили банку краски, человека наняли, он нам покрасил». Потом вот это вышло.

- В сюжете говорится, что на косметический ремонт вы потратили много денег, аж 300 тысяч рублей. У вас большой дом?

- Четыре подъезда, 10 этажей, 158 квартир…

- Все подъезды ремонтировались?

- Все. Так еще и наружка.

- Затраты – меньше 10 тысяч на этаж: материалы, работа…

- Но ладно ремонт, распространялась информация, что три с лишним миллиона я перевела в Пермский банк!

- Что это за деньги?

- Да не было никаких трех миллионов. И с банком в Перми мы никаких дел не имели. Вот документ об остатке денег на счете ТСЖ в момент передачи бухгалтерии в управляющую компанию в апреле 2017-го – 116 тысяч рублей. Вот документ об остатке денег на счете и перечислении его на счет управляющей компании при закрытии счета ТСЖ в ноябре 2017-го: шестьдесят тысяч.

- Мы правильно понимаем: с апреля по ноябрь счетом ТСЖ «управляла» управляющая компания? Но право подписи банковских документов ведь было у вас?

- Передала свою электронную подпись в управляющую компанию.

- Вы б еще кошелек с деньгами отдали! Противостояние, судя по всему, закончилось не в вашу пользу?

- Как избавиться от правления ТСЖ, которое пытается тебя контролировать? Избрать новый состав правления, чтобы уже он заключил новый договор с управляющей компанией. Так в итоге и получилось. Руководитель управляющей компании наняла студентов, раздала им бланки заочного голосования. И студенты пошли по квартирам, говорили про меня, что я три миллиона присвоила, и что никогда отчеты жильцам не предоставляла, и что никто меня никогда не выбирал, что я сама себя постоянно выбираю, что у меня есть прислужники, которым я плачу деньги и отменила им ОДН. Такую ерунду… А студентам что? Им же деньги заплатили – 60 или 70 рублей за один бланк голосования… До того доходило – мне рассказывали – приходили в квартиру: мол, голосуем за новый состав правления, за УК, а хозяйка говорит: «Да я за Ларису Борисовну». «Ой, - говорят, - да на нее уже уголовное дело завели, она под следствием…». «Что вы, - отвечает, - я же ее вижу, в одном подъезде живем…» «Ну ладно, вы поставьте подпись, а мы галочки сами поставим». И люди ставили подписи… Я была ошеломлена: не ожидала, что жильцы подпишут, думала, будут против процентов 15-20.

- А что в итоге?

- А в итоге новый состав правления ТСЖ, в правление вошли все «возмутители спокойствия» - те, кто подметные письма обо мне в почтовые ящики кидал, я так считаю. Подписан новый договор с управляющей компанией. Только теперь в нем контролирующая функция ТСЖ никак не прописана. Фактически ТСЖ существует чисто номинально, в реестре, а домом управляет ООО «Профисервис».

- Вы сами сказали в начале разговора: домом управлять трудно. Зачем же управляющей компании эта борьба, как вы думаете?

- Судите сами: в 2017 году мы подписывали с ними договор, где была обозначена сумма за управление домом - 2,50 рубля с квадратного метра. 282 тысячи рублей в год. Если б у нас был управляющий, мы б ее платили управляющему. А в отчете за 2018 год, который нам предоставили только в апреле 2019 (!)…

- После «выборов»?

- После … стоит сумма: 1 193 000. Я в шоке: было – 280, стало миллион. 271 тысяча на текущие работы, на ремонт и все остальное, а за управление – миллион! Вот еще: 344 тысячи – подготовка годовой отчетности. Это притом что зарплата бухгалтеру управляющей компании – в общей сумме на управление. Что это за премия такая?

- И как управляющая компания это объясняет?

- Никак. Она с нами не разговаривает.

- Лариса Борисовна, ну, жильцы собрали подписи, пожелали выбрать другой способ управления, зачем биться за ТСЖ?

- ТСЖ – это контроль. Кто проверит, как управляющая компания сработала, что сделала для экономии средств жильцов, с какими подрядчиками договоры заключала? Я знакома со многими председателями ТСЖ, знаю, что без разрешения правления управляющая компания не может даже подрядчика нанять - шаг влево, шаг вправо и разорвут договор. Или вы думаете, управляющая компания будет такую информацию давать каждому собственнику?

- Должна…

- Свежий пример, недавно покрашенные стены снова ободрали, я пришла в управляющую компанию с заявлением: зачем? Заявление не приняли, сказали, приходите в часы приема управляющей. Я говорю, мол, вы обязаны принять в течение рабочего дня. Пожимают плечами. Написала жалобу в управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Мне ответили, мол, сейчас посодействуем, а на будущее рекомендуем обращаться в управляющую компанию письменно, через почту.

- Это верный способ доказать свое обращение.

- А заявку на устранение аварии я принесу в управляющую компанию? Я должна заказным с уведомлением ее писать? Писала я и заказным: до 1 декабря следовало утвердить список ремонтных работ. Как собственник написала, что хочу ознакомиться с этим списком – и в УК, и новому председателю ТСЖ Шестакову. Шестаков отказался получать письмо, корреспонденция на адрес УК пролежала месяц и вернулась за истечением срока хранения. А сейчас другие собственники заявление отнесли, что хотят получить отчет о деятельности управляющей компании – по договору его должны предоставить за месяц до даты общего собрания, то есть до 15 февраля. Пришли в ООО, управляющая говорит: «Никакой отчет мы вам сейчас не предоставим, получите после 1 апреля». А до 1 апреля с ними договор…

- А вам лично это зачем, ну, ушли бы себе на покой, цветочки на даче выращивали. Что вас держит?

- Справедливость. Знаете, как у нас ТСЖ образовалось?

- Расскажите.

- Это было в 2006 году. Я живу на пятом этаже, а на десятом протекал стык балконного козырька, но вся дождевая вода попадала на мою лоджию. Два года я ходила по разным инстанциям по поводу исправления ситуации. Ответ был один: «У вас много задолжников, и поэтому нет денег на ремонт». Однажды пришла домой, а на полу в спальне лужа. Представляете масштаб протечки? В это время жильцы соседних домов на нашей улице проводили собрание собственников МКД по вопросу создания ТСЖ. И мне посоветовали: создав ТСЖ, можно контролировать денежные средства, полученные от жильцов на проведение ремонтных работ в доме.

И мы вдвоем пошли по квартирам с предложением создать в доме ТСЖ. Да, находились «крикуны», живущие по принципу «а баба-яга против» (такие всегда найдутся, лишь бы «хайпануть»), собирались во дворе и кричали: «Мы в ТСЖ платить не будем!», высказывались негативно. Замечу, что в дальнейшем они же меня во всем и поддерживали, и даже извинились за свои негативные высказывания.

После регистрации ТСЖ в налоговой службе в 2006-м, на заседании правления ТСЖ «Спутник» четверо правленцев (из пяти) категорически отказались быть председателем правления ТСЖ, заявив: «Лариса Борисовна, ты – инициатор создания ТСЖ, ты одна из нас пенсионерка, тебе и карты в руки».

Мы заключили договор управления МКД с МУП «СЗ по ЖКУ». В течение двух лет ходила на бесплатные курсы по обучению управлению в ЖКХ (по образованию я инженер на водном транспорте). ТСЖ – это некоммерческое предприятие, а управляющая организация – коммерческая, следовательно, работает УК на прибыль. Отчеты МУП нам предоставляло ежемесячно, было видно, что деньги на содержание и ремонтные работы расходуются по завышенным тарифам. Жильцы дома неоднократно обращались ко мне с вопросом: «Когда уйдем от управляющей компании, когда будем сами управлять домом?».

Как и раньше, помогли соседи, ТСЖ «Трехгорка», согласились предоставить своих сотрудников для работы в нашем ТСЖ по совместительству: управляющего, бухгалтера, электрика, слесаря-сантехника. Уборщицу, дворника, мусоропроводчика нашли сами по объявлению. С мая 2011 г. с УК расторгли договор и до апреля 2017-го управляли домом самостоятельно, пока не согласились на «золотые горы» со стороны Елены Викторовны Холодовой. Что касается моего бессменного председательства, так каждые два года любой член ТСЖ мог подать свою кандидатуру в состав правления, выбраться в председатели. За тринадцать лет желающих не было. Я даже это доказать могу. Вот у меня документ: опросный лист - согласен ли человек войти в правление ТСЖ. Посмотрите, здесь есть фамилии сегодняшних членов правления, и везде написано: «отказ». И подпись стоит. Только одна женщина подпись свою не поставила. Это она сегодня обвиняет меня во всех смертных грехах.

- У вас был конфликт?

- Был. Правление ТСЖ отказало ей в замене вышедшего из строя смесителя в ванной комнате за счет денежных средств жильцов. Смеситель – это личное имущество, а не общедомовое. А сегодняшнему председателю Шестакову было отказано в оплате 8000 рублей за установку стеновых панелей в «предбаннике». Из средств, оплаченных собственниками на содержание жилья, в этом помещении положены побелка и покраска.

- И сегодня ТСЖ фактически домом не управляет… Как правило, управляющие компании не очень охотно берутся за дома с «плохим анамнезом», где много вложений, а жильцы небогаты. Получается, в вашем доме есть за что бороться?

- Дому 28 лет, он 1991 года постройки. Меняли трубы, отопление. Помните 185 закон?

- О содействии фонду реформирования ЖКХ?

- Как только он появился, я написала, чтобы нас включили в программу капитального ремонта...

- Дом 1991-го года?!!

- Зря вы так удивляетесь. Да, поначалу мою заявку проигнорировали. Но я написала депутату Государственной думы Резнику. Он помог: 13,5 миллиона рублей нам выделили из федерального бюджета. В 2010-м отремонтировали полностью все стояки отопления, поставили приборы учета, покрасили. Дом стал лучшим в Краснофлотском районе, и по г. Хабаровску он был лучший. У нас есть награды, грамоты.

- Подъезды чистые?

- Первые этажи да.

- Крыша не течет, двери не поломаны, окна…?

- Пластиковые на всех этажах.

- Подвал?

- Не ремонтировали.

- Двор огорожен?

- Въезд свободный.

- Свободный въезд - это плохо… Лариса Борисовна, вернемся к истории с тремя миллионами. Вас фактически публично обвинили в растрате. Как вы защищались?

- Я подала иск в суд о защите чести и достоинства в отношении трех человек – нынешнего председателя, руководителя управляющей компании и той женщины, что со смесителем… Не знаю, знаете ли вы, что отстоять доброе имя в суде простому смертному практически невозможно. Суд отказал мне в удовлетворении иска «за отсутствием конкретного ответчика». Дело в том, что все гадости, что они вывешивали по подъездам и распихивали по почтовым ящикам, подписывались «инициативная группа». Так вот же они, инициативная группа, говорила я на суде. «Нет, мы другая инициативная группа», - парировали ответчики. И суд пишет, мол, инициативная - неизвестные лица. Но почему тогда эти конкретные люди подписывают отзыв на исковое заявление?

- Но заведомо ложное обвинение в уголовном преступлении - это тоже уголовное преступление. Куда еще вы обращались?

- К прокурору Краснофлотского района. С вопросом по поводу того, что управляющая компания предоставила разные отчеты – жильцам и в Интернете. Цифры разнятся, я просила, чтобы прокуратура провела проверку.

- И?

- Прокуратура отправила в управление по лицензированию. А из управления ответили, что они этим не занимаются, а заниматься должна прокуратура… Мне посоветовали написать в городской отдел полиции. Отнесла заявление туда. Ответили, что такими вопросами должно заниматься управление по контролю и лицензированию.

- И круг замкнулся… Получается, что вопрос защиты председателя ТСЖ – дело самого председателя ТСЖ. А ТСЖ, по сути, с одной стороны - беззащитны, а с другой - там могут окопаться махинаторы. И что делать, куда идти? Вот обращались в «ЖКХ–контроль». А кто это такие? Это ведь они вместе с телевизионщиками обвиняли вас в том, что вы потратили 300 тысяч на ремонт? А если оболгали, защитить свою честь и достоинство невозможно… И начинается дележ пирога. А раз идет дележ, то кусок – лакомый. Мода на отъем домов, обихоженных ТСЖ, не у нас придумана, но до нас дошла. Не сдадимся?

- Еще повоюем за честное имя.

Ирина Северцева