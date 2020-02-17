Этот маска-маска-маска-рад

В Хабаровске ввели масочный режим из-за угрозы эпидемии коронавируса. А ведь могли бы обязать всем ходить в красных шапочках и со связкой чеснока на шее

В Хабаровске старая песенка группы «Круг» вполне может послужить саундтреком для тех потуг, которые тратят чиновники на борьбу с грядущей эпидемией коронавируса. «Это маска-маска-маска-рад!» - нужно петь во весь голос, не забыв обмотать лицо марлечкой. Ах, простите, натянуть на лицо аптечную маску. Нет ее? Собственно, воспользоваться можно всем, чем угодно: соседскими трусами, карнавальной маской зайчика или крыски или балаклавой. Главное, в балаклаве внезапно не врываться в банк с водяным пистолетом в руках.

Что же случилось? Что не так в датском королевстве? Почему больше трех не собираться, а если собираться, то исключительно в масках? Что за странный маскарад? Что за пир духа возле китайской чумы?

На Кубани для профилактики коронавируса усилили казачьи патрули, в Хабаровске ввели масочный режим. Китай-то рядом, рукой подать. С точки зрения здравого смысла, это все напоминает борьбу с ветряными мельницами. Невдомек чиновникам, что даже очень качественная отечественная марля, сложенная в десять слоев, не может быть гарантированной препоной для проникновения любого вируса в организм человека. Было бы это так, вряд ли тратилось мировое сообщество на презервативы, обмотались марлечкой и вперед - в пучину страсти. И щекотно, и экономно. Слишком мал вирус, даже при наличии короны, а дырочки в марлечке видны невооруженным глазом. Собственно, если бы не было этих дырочек, как бы дышали люди в масках? Это была бы защита при помощи удушения: мертвый ничем уже не болеет.

Более того, как считают специалисты, заражений обычным для респираторных инфекций путем - воздушно-капельным - практически нет. Собственно и поэтому маски совсем бесполезны. Говорят о возможности заражения через пыль, фекально-оральным путем, но пока это все только предположения. С другой стороны, американские вирусологи подтвердили предположения китайских коллег о том, что коронавирус способен переходить от человека к человеку даже в бессимптомной стадии.

Маски нужны не тогда, когда вы здоровы, а когда уже заболели, чтобы уменьшить случайные попадания ваших соплей на слизистые оболочки пока еще здоровых людей. Стоит напомнить, что если все-таки вы укрыли вашу красоту от окружающего мира маской, то носить ее можно не больше двух часов, да еще и правильно натягивать, не оставляя щелей и зазоров. Что нужно для комфортного размножения болезнетворных микроорганизмов? Чтобы было тепло и влажно. Все это качественно и обеспечивает аптечная марлевая маска.

Так что введенный в городе масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом и для профилактики заражения коронавирусом – штука спорная. Он больше нужен, чтобы зримо было видно – чиновники суетятся. Хотя, думается, можно было и более праздничной сделать эту суету. Допустим, ввести обязательное ношение красных шапочек с золотистой пятиконечной звездой и связку чеснока на шее. Было бы забавно. В крайнем случае, можно было бы соврать, что это не борьба с надвигающимся коронавирусом, а противовампирный фестиваль красных шапочек и золотых звезд. На весь мир бы прогремели. Может быть, и туристы потянулись бы из Европы на чудаков полюбоваться, собой заполнили бы брешь, появившуюся из-за того, что братья из-за большой реки перестали приезжать скупать золотой лом, ах, простите, ширпотреб в ювелирных магазинах.

О не надуманной профилактике. Ясно одно, что вопреки всем традиционным ценностям и скрепам нужно стараться не тереть глаза и рот, особенно после туалета, и чаще мыть руки хотя бы с мылом. Дезинфицирующие вещества - это, конечно, невероятная роскошь, особенно в общественных уборных. И еще. Это касается поклонников советизма. Памятуя о Л.И. Брежневе, не стоит целоваться взасос с малознакомыми представителями дружественных организаций и партий. А вдруг они после туалета руки не помыли и рот себе потерли?

О дезинфекции. Если уж вы решили что-либо дезинфицировать, то протирать водкой нельзя, потому что спирта в дезинфицирующей жидкости должно быть не менее 60%.

Что касается внутренней «дезинфекции», то Евгений Брюн, главный внештатный нарколог Минздрава России, призвал не использовать алкоголь в качестве лечения заболевания, вызванного коронавирусом:

- Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса. Нельзя, нагрузка на сердце, оно просто может остановиться.

Болезнь, вызванная коронавирусом, протекает не тяжело, отличить ее от обычного респираторного острого синдрома невозможно. Симптомы во многом напоминают обычную простуду или грипп: чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле.

Непонятно до сих пор, почему не болеют дети и молодежь, а страдают одни старики. Это отличает болезнь, например, от свиного гриппа, где преимущественно болели и умирали молодые. Число заболевших коронавирусом в реальности неизвестно.

Лечить эту болезнь нечем. Специфических препаратов нет, как нет их при любом другом остром респираторном синдроме, включая грипп. Попытки использовать препараты, которыми пользуют больных с ВИЧ-инфекцией, как считают специалисты, носят характер плохих экспериментов. Тем более что и при ВИЧ-инфекции их эффективность невысока.

Некоторые специалисты считают, что эпидемии никакой нет даже и близко. Это всего лишь локальная вспышка не изученной ранее болезни. Вспышки коронавирусных инфекций бывали не раз, всегда это был «страх и ужас», но потом быстро вся истерия сходила на нет. Некоторые инфекции исчезали совсем, некоторые продолжают иногда фиксироваться, но уже понятно, что ничего глобально опасного за этими случаями нет.

В целом создается впечатление, что коронавирус если реально и опасен, так тем, что возбудил в России не только чудаков, но и бизнес на всевозможных «чудесах» типа арбидола, уже обогатил масочных дельцов и торговцев средствами дезинфекции и противовирусными препаратами. Можно предположить, что появятся на телевидении новые Чумаки, которые будут заряжать воду с антивирусными свойствами. Таким образом будут поднимать «сникшее» в последнее время телесмотрение. Телерейтинги и без того уже пытаются поднять подручными слухами. Например, на одном федеральном телеканале обвинили президента США в том, что это именно он создал коронавирус (Трамп раньше награждал коронами королев красоты).

Что касается других мер, помимо масок и запрета на массовые праздники, то депортацию из страны иностранцев с подозрением на коронавирус гражданское сообщество признало негуманной, а закрытие границ с Китаем привело только к повышению цен на овощную продукцию. Пока еще держатся цены на картофель, морковь, лук и капусту, но, как говорится, все впереди.

Чудеса постсоветской жизни – огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны – вновь появились в продаже. И даже перцы. Правда, все подскочило в цене, несмотря на то, что границу с Китаем открыли. Рядом с турецкими помидорами по 400 (которые как-то странно подванивают китайскими) «яблоки любви» из Поднебесной - по 180. Вкус тот же, запах тот же, цены разные. Огурцы продаются по 199 рублей, вне зависимости от величины и конфигурации. Не повезло перцам, кабачкам и баклажанам, их цена выросла больше всего. В среднем овощная продукция поднялась на 30%-40%. Конечно, чиновники обещали, что на простых хабаровчанах это не отразится. Ага! Не отразилось. А может, мы с вами все не простые, раз не уехали в Краснодарский край?

- Дефицит овощей и фруктов на Дальнем Востоке - рукотворный эффект. С одной стороны, коммерсанты пытаются нажиться на любой сложной ситуации, а с другой стороны, нет системы защиты национальных потребительских товаров, включая продукты питания, от различного рода сбоев, - заявил Сергей Калашников, первый зампред комитета СФ по экономической политике.

Тотальным контролем цен по поручению президента страны занимается региональное подразделение Федеральной антимонопольной службы.

- В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства нами будут применяться очень серьезные меры реагирования, - сказала Елена Клостер, руководитель управления ФАС России по Хабаровскому краю.

Это касается и тех, кто завышает цены на медицинские маски.

Активисты «Единой России» в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре совместно с «Молодой гвардией» оперативно отреагировали и проинспектировали торговые точки - провели мониторинг цен на овощи и фрукты.

- Огурцы стоят от 200 до 800 рублей, перцы — до 600, а помидоры – до 1500 рублей. Предприниматели объясняют это тем, что теперь овощи поставляются из стран дальнего зарубежья и расходы на их доставку увеличились. Цены на фрукты, а также на картофель, морковь и свеклу пока остаются на прежнем уровне, — сообщили участники рейдов.

Эксперты предупреждают, что цены на овощи будут расти, несмотря на открытие границы с Китаем. Так что весна в Хабаровском крае ожидается невеселая. Говорят, что в Поднебесной все силы брошены на борьбу с коронавирусом, им сегодня не до «трех юаней», которые они зарабатывали на торговле овощами с Дальним Востоком. С февраля Китай ввел новые ограничения на поставки овощей в Россию — теперь их можно завозить только монопозициями: одна машина — одно наименование. Из-за этого импортеры вынуждены приостановить грузопоток до тех пор, пока не оформят документы по новому образцу.

Товара в Китае много. Хотя китайская сторона границу не закрывала и грузоперевозки официально разрешены, вывезти товар из южных провинций, оказавшихся в центре эпидемиологической угрозы, невозможно. Из-за коронавируса заблокированы пути сообщения.

Ну, на сладенькое. Коронавирус 2019-nCoV уже унес около 900 жизней. Во время пандемии SARS в 2002-2003 годах умерли 774 человека. В ВОЗ предполагают, что ситуация с распространением вируса в Китае уже стабилизировалась, но не исключают, что это может быть и «затишье перед бурей».

Исследователи Лондонской школы гигиены и тропической медицины утверждают, что пик распространения коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тысяч человек. Есть и более кровожадные прогнозы. Коронавирусом может заразиться 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.

Если доживем здесь, в Хабаровске, рядом с Китаем, то, как говорится, обязательно увидим.

Юрий Рязинкин