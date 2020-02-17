Впервые в Хабаровске пройдет «Калашников-фест» 

«Калашников-фест» - это первый в городе Хабаровске массовый турнир по разборке-сборке Автомата Калашникова АК-74. В мероприятии могут принять участие абсолютно все желающие в возрасте от 8 лет.

«Попробовать свои силы могут все желающие в возрасте от восьми лет, — рассказала Татьяна Васильченко, автор проекта «Калашников-фест», получившего губернаторский грант. — Участникам соревнований мы сначала дадим возможность потренироваться, а после пригласим на первый, отборочный этап. В следующий пройдут те, кто уложится в норматив: 19 секунд разборка и 32 секунды сборка. В финале у нас будет 8 участников с наилучшими результатами».

Пройдет фестиваль по массовой разборке-сборке автомата 29 февраля по адресу: улица Локомотивная, 12а (учебный центр ДОСААФ). Начало в 16.00.

Гостей ожидает насыщенная программа: Лазертаг-клуб «Гарнизон-27» подготовит площадку для стрельбы светозвуковыми патронами из АК-74, страйкбольный клуб «ЯрМак» организует выставку современного оружия, а клуб военно-исторической реконструкции «Амурец» представит элементы снаряжения и вооружения периода Великой Отечественной войны.

Одна из задач мероприятия - сохранение памяти о выдающемся конструкторе стрелкового оружия, Дважды Герое Социалистического Труда, Герое России - Михаиле Тимофеевиче Калашникове. Участникам мероприятия будет предложено пройти лотерею-викторину о судьбе Михаила Тимофеевича, в подарок будут вручены билеты на премьеру фильма «Калашников».

Главный приз – макет массогабаритный Автомата Калашникова АК-74М, а также приятные подарки от нашего партнера - группы компаний «Оружейный двор», официального дистрибьютора концерна «Калашников».

Мероприятие проводится с использованием гранта Губернатора Хабаровского края.

Контактные данные – Васильченко Татьяна Александровна, 89142091314.