Хабаровский край: рейд по правительственным баням

Мы построим свой парк развлечений с блэкджэком и шлюхами. Вероятно, эта идея известного мультгероя Фендера воодушевила подчиненных губернатора Сергея Фургала. В недрах правительства Хабаровского края отыскали баню с декалитрами элитного алкоголя и, судя по всему, ворованой техникой. Большое помещение со спальней, кабинетами, бытовой техникой, биллиардом и прочими благами цивилизации маскировалось под вывеской "Министерство жилищно-коммунального хозяйства". Видимо, время здесь чиновники и подчиновники проводили весело. Так весело, что даже на уборку сил не оставалось. Об этом свидетельствует нижнее белье, беспорядочно разбросанное вокруг обширного ложа. Кто именно из краевых чиновников на нем кувыркался, и с кем - пока достоверно не известно. Похоже, сейчас некоторые подчиненные губернатора опасаются, как бы пикантные детали не вылезли наружу.