Разруха не в клозетах, разруха в головах

Оказалось, что в зияющих дырах хабаровских бараков можно обнаружить ключи к совершенно неожиданным поворотам судьбы

Это была совершенно банальная и на первый взгляд неразрешимая история. Для нашей редакции она началась еще прошлой осенью. Письмо на электронную почту: «Мы живем на проспекте им. 60-летия Октября, 211. Дома старые, но аварийными не считаются. Надеялись, что нам помогут новые депутаты гордумы - ходили тут, просили проголосовать, обещали, что потом разберутся в наших проблемах».

Это провал?

В августе прошлого года на одном из совещаний в «Белом доме» заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук едва ли впервые в истории региона публично признал, что размах аварийности жилищного фонда куда шире, чем сообщается официально.

- В Хабаровском крае в настоящий момент около 106 тысяч квадратных метров признаны аварийными. Из них только 56 тысяч попали в программу по расселению из ветхого фонда, поскольку стали таковыми еще до 2017 года. Но эти цифры, безусловно, занижены. В Хабаровском крае ветхого фонда примерно 700 тысяч квадратных метров. Из них 90% - тоже аварийное жилье, которое пока таковым не признают, поскольку нет средств для переселения граждан. Сейчас мы готовим обращение, чтобы ускорить эту программу, а для этого необходимо выделить дополнительное финансирование, - говорил Анатолий Литвинчук.

В Хабаровске перспектива переселиться в благоустроенное жилье до 2025 года есть у 1710 человек. Обойдется это в 1,672 млрд рублей, почти 80% из которых - федеральные средства. Сумма огромная, но и ее хватает с трудом: по закону квартиры взамен аварийных в краевом центре не должны стоить дороже 66,1 тыс. рублей за квадрат, а средние цены на недвижимость в Хабаровске - 80 тыс. рублей за квадрат.

Всего по краю адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено расселение 59790,90 аварийных квадратных метров (Анатолий Литвинчук, судя по всему, немного ошибся, назвав 56 тыс. квадратных метров). Новыми квартирами планируется обеспечить 6663 человека - не только в краевом центре, но и в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Советской Гавани, Николаевском, Ванинском, Амурском, Советско-Гаванском и Комсомольском районах.

Но… даже эти планы, обеспечивающие расселение менее чем одной десятой домов на грани развала, оставляют за бортом массу семей. Тем, кто не владеет своими развалюхами на праве собственности, в рамках адресной программы ничего не светит. А такие жильцы «на птичьих правах» (читай - занимающие жилплощадь по договорам коммерческого найма с администрацией Хабаровска) в том самом доме по адресу проспект им. 60-летия Октября, 211 - в семи квартирах из восьми. Да и в нескольких аналогичных бараках по соседству та же история.



А ваша как фамилия?

В 2014 году хабаровчанка Софья Котовщикова получила возможность проживать в деревянном доме в квартире из двух комнат (18,7 и 11,9 квадратных метров) по договору коммерческого найма. В акте, сопровождавшем заселение, было указано, что «жилое помещение по санитарно-техническому состоянию пригодно для проживания». Вместе с ней в это жилье, находящееся в собственности хабаровской мэрии, вселились супруг и племянник, оставшийся сиротой.

Важный нюанс: Софья - инвалид второй группы с третьей степенью ограничения способности к трудовой деятельности. Фактически - нетрудоспособный человек, вынужденный в силу серьезного заболевания проводить много времени в стационаре для проведения поддерживающих процедур.

В октябре 2019 года супружескую пару пригласили в городской отдел учета и распределения жилья и продлили договор найма еще на пять лет, до 2024-го. А на днях позвонили и попросили прийти вновь, чтобы расторгнуть договор коммерческого найма.

- Мы обратились туда лично, чтобы выяснить в чем дело. Нам совершенно невозмутимо сообщили, что наш дом был признан аварийным еще в 2018 году, поэтому продлевать договор прошлой осенью не имели права. Сказали, если не подпишем добровольно, мэрия будет расторгать договор через суд, и что это ждет и наших соседей, которые тоже по коммерческому найму живут, - рассказали жители старого барака.

То, что их дом – аварийный, стало сюрпризом для обратившихся к нам людей. Им аккуратно приходят квитанции, в которых есть графа «Содержание и ремонт жилья». О признании построек середины XX века аварийными здесь и не мечтали. Потолок ожиданий - ремонт.

Как сообщили специалисты отдела учета и распределения жилья, в соответствии с постановлением городской администрации от 17 августа 2018 года №2898 дом по адресу проспект им. 60-летия Октября, 211, признан аварийным и… подлежащим реконструкции. Сказали - вероятно, до 2025 года. На вопрос о судьбе расположенных рядом строений людям ответить не смогли.

«Наши» и «не наши»

На резонный вопрос от супругов, не имеющих собственного жилья, куда им деваться после расторжения договора найма и, как следствие, утраты правовых оснований квартироваться пусть и в ветхом, но хоть каком-то доме, они получили совсем неожиданный ответ.

- О, да, у вас супруга - инвалид. А у нас правила изменились, и теперь мы можем обеспечивать жильем только работающих жителей города, - проинформировала страдальцев интеллигентная сотрудница того самого отдела учета и распределения жилья. - Вам с этим не к нам теперь. Вам теперь в край, они инвалидами занимаются.

Конкретной точки обращения - в минсоцзащиты или в минЖКХ - специалист не назвала. Посоветовала «для начала обратиться в правительство Хабаровского края».

Вот так тихо, без пыли и шума, среди белого рабочего дня людей известили, что у чиновников городской администрации есть абсолютно все юридические основания выселить инвалида на улицу.

Никогда бы не подумали, что найдутся граждане, которые не будут рады признанию их дома аварийным. Все-таки до сих пор этот шаг всегда был связан с перспективой улучшить жилищные условия.

Что будет в этом случае и скольких человек точно коснется этот казус, пока непонятно. Каждый наниматель жилья должен теперь разобраться, что предлагает местное законодательство в этом случае. И каким именно чиновникам - краевым, городским или районным - решать их судьбу, тоже предстоит разобраться.

* М. А. Булгаков, «Собачье сердце».

Мария Левина

ВРЕЗКА (можно сделать колонками):

Список домов, подлежащих расселению в Хабаровске до 2025 года (по данным сайта городской администрации):

До 31.12.2020

ул. Авроры, д. 6

ул. ВОХР, д. 3

пер. Гупровский, д. 2

ул. Дончука, д. 9

ул. Камская, д. 5

ул. Серова, д. 5

проезд Стрелочный, д. 4

ул. Хасановская, д. 19

До 31.12.2021

пр-т 60-летия Октября, д. 66

пр-т 60-летия Октября, д. 83

пер. Дежнева, д. 11

ул. Истомина, д. 43а

ул. Карельская, д. 32

ул. Краснодарская, д. 23

ул. Молодежная, д. 15

ул. Серова, д. 7

До 31.12. 2022

пр-т 60-летия Октября, д. 189

ул. Гвардейская, д. 1

ул. Калараша, д. 8

ул. Радищева, д. 8в

До 31.12.2023

ул. Аэродромная, д. 6

ул. Большая, д. 108

ул. Владивостокская, д. 30

ул. Воровского, д. 31

ул. Воронежская, д. 8

ул. Двинская, д. 54а

ул. Камская, д. 7

ул. Карла Маркса, д. 158

ул. Красноармейская, д. 30

ул. Руднева, д. 9

ул. Ухтомского, д. 5

ул. Ханкайская, д. 16

ул. Ханкайская, д. 24

ул. Целинная, д. 37

До 31.12.2024

б-р Амурский, д. 31б

ул. Архиповская Падь, д. 20

ул. Бурейская, д. 14

ул. Калинина, д. 31

ул. Камская, д. 3

ул. Комсомольская, д. 48

ул. Кооперативная, д. 4

пер. Сормовский, д. 8