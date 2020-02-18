Итальянцы в Хабаровске

В Хабаровском музыкальном театре выступили звезды легендарной Ла Скалы

Легендарная Ла Скала в Хабаровске? Да еще выступление маститых артистов под оркестр Хабаровского музыкального театра? «Ну, - воображаемое отрицалово стало потирать потные ладошки, - понятно, как это будет. Без берушей не обойдешься! Куда нам!? Да и кто согласится приехать на окраину Вселенной, в культурную задницу мироздания?»

Приехали. Выступили: Массимилиано Пизапиа (тенор), Марина Начкебия (сопрано) и Джованни Гуальярдо (баритон) – два итальянца, звезды оперной музыки и «наша» блистательная Марина Начкебия, выпускница Московской консерватории, ученица Зураба Соткилавы.

Ах, что это был за концерт! Сколько радости он принес и хабаровчанам, и музыкантам, и певцам! Как трепетны были скрипки, порой лишний раз вздохнуть страшно. Мужская часть, конечно, не подавала вида, хорохорилась, пыталась нагло улыбаться - типа, да мы, там… Вдруг, как тень – испуг, глядь на дирижера… И успокаивались.

Женская часть публики металась между двумя итальянцами - тенором и баритоном, и непонятно, кто нравился больше. Продлись концерт, так не избежать битвы между фанатками, как в далекое советское время. Тогда, правда, бились между собой поклонницы двух легендарных теноров Лемешева и Козловского.

Что касается мужской части, то невозможно было не попасть под чары Марины Начкебии - и как женщины, и как артистки, и как певицы.

Пели аккуратно, четко, настолько грамотно, что внутреннее «русское раздольное» сначала удивилось, а потом даже немного стало скучать, сладострастно ожидая подвоха и «цыганщины». Не дождались, стали получать удовольствие и от аккуратности, и от вокального мастерства. Конечно, цыганщина в итоге просочилась в виде «Очей черных». Зал подпевал – с огоньком да слаженно, как будто заранее репетировали, а на одного хабаровчанина, сидевшего в первых рядах, который выводил романс и громко, и ладно, с большим любопытством поглядывал Джованни Гуальярдо. Казалось, еще чуть-чуть, набросится итальянец на хабаровского певца, упакует и увезет в солнечную Италию вместе петь дуэтом какое-нибудь неаполитанское «О, Соле миа».

- В Хабаровске потрясающий, свежайший воздух по сравнению с моей северной Италией. Можно, наконец, очистить свои легкие. В Милане постоянно влажно, ужасная погода. Зимой там невыносимо - постоянные туманы. На Сицилии интересней. Там у них сейчас плюс двадцать, и им немного холодновато, а мне просто замечательно, - поделилась после концерта Марина Начкебия.

- Что такое бельканто?

- Это все вместе - музыка, свет, эмоции и техника пения, правильное дыхание. Это определенные композиторы - Доницетти, Беллини, Россини. Это не просто красивое пение, - рассказал Массимилиано Пизапиа.

- Среди оперных певцов не редкость - люди с лишним весом…

- Нужно кушать хорошо, много, но в определенное время, соблюдать режим, тщательно выбирать продукты питания. Главное, чтобы это было полезно.

- Как пелось под оркестр Хабаровского музыкального театра?

- Замечательно. Отличные ребята, теплейшие, внимательнейшие. Как они слушали. Как выжимали последнее! У нас в турне это первый концерт. Девять часов разницы между Хабаровском и Италией. Была всего одна репетиция с оркестром, - пояснила Марина Начкебия.

- Molto bene, – поддержал коллегу Массимилиано Пизапиа. – Очень хорошо. Было отличное взаимопонимание. У нас было всего четыре часа репетиций, и мы сделали максимум.

- Мне показалось, что любовь получилась.

- Да! Еще была публика. Много любви с оркестром, с публикой. Если публика холодная, ничего не дает, получается игра в одни ворота. Должны быть все вместе – оркестр, артисты и публика. Спасибо за потрясающий прием!

Юрий Рязинкин