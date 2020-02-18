Шахназар Шахназаров в новом цвете

Десятая часть сделанного и три процента задуманного - авторская выставка керамики хабаровского скульптора

В Музее истории города Хабаровска состоялось открытие персональной выставки художественной керамики «Восточная мозаика». На выставке представлено более 80 работ, выполненных в разной технике - керамическая посуда, абстрактная скульптура, декоративные панно.

Работы автора выполнены на гончарном круге и украшены в различных техниках: декорирование ангобами, сграффито*, поливы, тиснение. «Я очень рада, что такой мастер выставляется именно в нашем музее. И это его первая выставка у нас, но, думаю, что не последняя», - объявила на открытии Майя Реджепова, заведующая культурно-просветительским отделом музея.

«Здесь представлена едва ли десятая часть сделанного. Было бы больше места, выставил бы гораздо больше. А так удается реализовать свои идеи не более чем на 3-5 процентов», - грустно шутил виновник торжества Шахназар Шахназаров. Как пояснил куратор выставки Александр Соболев, сотрудник исторического отдела, идея такой экспозиции витала в воздухе: «К этой выставке шли не совсем простыми путями. Были разные идеи, были разные варианты ее реализации. В конце было принято решение об организации экспозиции в небольшом камерном варианте с возможностью увидеть изделия вблизи».

Все начинается в мастерской мастера. «Прежде чем исходное сырье попадет на гончарный круг, глину надо отмять. Я ее оживляю», - рассказывает Шахназар Шахназаров. Основа творчества - из детства, с любования черепками на исторической родине, в Азербайджане. Но в нынешних работах у Шахназара Шахназарова свой, дальневосточный, акцент. «Я внимательно смотрел черепки керамики, что были обнаружены на Амуре», - говорит мастер. Часть керамической посуды мастер вручную, по тысячелетним образцам, украшает национальным орнаментом. «Что вы, никакой накатки! Берем гребень и легким касанием получаем такой вот неповторимый узор», - показывает мастер на кувшин в «амурском» стиле. А как же удалось вылепить такую узорную ручку на кофейной чашечке?! «Вылепить такое не получится. После создания готового изделия прошелся резцом», - делится секретами мастерства Шахназар Шахназаров.

Эта многонациональность явно видна на выставке художественной керамики «Восточная мозаика». Что-то - от славянских переселенцев, что-то - от аборигенов земли Амурской, что-то - с Востока. Кстати, мастер использует только местные глины: «Ничего привозного!».

- А зачем вот эта медная проволока на глиняном чайнике: чтобы крышку плотнее прижимать? И почему не алюминиевая, ее проще использовать?

- Так ведь не выплавляли тогда алюминия, обходились медью. И эта деталь служит как вторая ручка: берем за нее рукой, второй за другую, глиняную, и, постепенно наклоняя, наливаем горячий чай, - уточняет мастер.

Как все просто, если не гадать, но знать.

Любое изделие Шахназарова – это уникальное, авторское произведение. Каждый кувшин поет на свой голос, стоит только щелкнуть пальцем по сосуду. А если наполнить полезными жидкостями в различных пропорциях? Думается, что и на симфонию можно замахнуться! «Нет, нет, это выставочные экземпляры. Пусть люди приходят, смотрят, любуются. В них ничего не надо наливать», - успокаивает мой пыл Шахназар Шахназаров.

- Но судя по качеству изделий, эту глиняную посуду, начиная от плошек и заканчивая кувшинами, можно применять и по прямому назначению?

- Совершенно верно. Если вы приобретете то или иное мое гончарное изделие, его можно использовать в качестве посуды. Они не только эстетически красивы, но и вполне практичны, - замечает Шахназар Шахназаров.

И тут согласен с мастером: узкий кувшин просто великолепен в руках красивой женщины. А когда их много - имеются в виду и женщины, и красивые вещи, то и окружающая действительность заиграет новыми красками. Именно красота просматривается в выставленных декоративных панно. В работе с ними автор использует керамику, стекло, эмаль, соли металлов. И получается дивное соединение нового века! Но в основе всех работ мастера Шахназара Шахназарова лежит все та же тысячелетняя глина.

Андрей Дунаевский