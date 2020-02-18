Без прокуратуры не обошлось

Перед резидентом территории опережающего развития «Комсомольск» ООО «Флагман» наконец погашены долги на сумму свыше 760 млн. рублей.

Летом мы писали о трудностях, с которыми столкнулось зарегистрированное в Солнечном районе Хабаровского края ООО «Флагман». Компания не могла добиться от районных администраций и назначенного региональным правительством единого оператора северного завоза расчета за мазут и дизельное топливо. Также, накопившаяся задолженность не дала возможности предпринимателям продолжать проект по развитию горнолыжного комплекса «Холдоми». Инвестор оказался на грани разорения, и, похоже, в правительстве края до этого никому не было дела, пока не вмешалась прокуратура.

Органы прокуратуры Хабаровского края провели проверку исполнения законодательства о защите прав предпринимателей, в ходе которой выявили ряд нарушений.

Установлено, что органы местного самоуправления края и ООО «Межрайтопливо» не выплатили компании «Флагман» 769 млн. рублей за поставленное в отопительный период 2018-2019 гг. топливо.

Принимаемых Правительством края мер для обеспечения соблюдения установленного порядка оплаты, оказалось недостаточно. Бездействие ООО «Межрайтопливо» по оплате топлива привело к дополнительным расходам муниципальных образований. Главы муниципальных образований не принимали меры для погашения задолженности.

После того как губернатору края, директору ООО «Межрайтопливо», а также главам муниципальных образований были внесены представления Прокуратуры, задолженность все-таки погасили.