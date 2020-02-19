Из ничего сделать нечто

Следователи Комсомольска-на-Амуре обвиняют местного предпринимателя в преступлении, следов которого найти не могут

Трудно найти в темной комнате черную кошку... особенно если ее там нет. В этом был уверен Конфуций. Однако следователи из Города юности с китайским философом не согласны. Вот уже почти полгода они пытаются расследовать дело, которое не подтверждается ни явными фактами, ни очевидными доказательствами.

Дорожный хайп

Многим памятен ажиотаж, который был вызван варварским разливом нефтепродуктов на три параллельные друг другу автодороги в Комсомольске-на-Амуре. В ночь с 27 на 28 сентября 2019 года злоумышленники «обработали» соляркой свежеуложенный асфальт на улицах Васянина и Шиханова, а также на участке проспекта Первостроителей. На месте происшествия оперативно было собрано совещание экстренных служб под руководством мэра Александра Жорника. Сразу после этого пожарные и поливальные машины принялись очищать дорожное полотно. После оценки его состояния движение по проспекту, где не было выявлено видимых повреждений, было открыто. Улицы Васянина и Шиханова решили поставить на ремонт.

Удивительно, с какой дерзостью действовали преступники! Ведь буквально накануне в городе проходила инаугурация вновь избранного мэра Александра Жорника. На торжествах присутствовал губернатор края Сергей Фургал. В Комсомольске-на-Амуре были приняты особые меры безопасности: усилены дорожные патрули, обеспечено постоянное дежурство экстренных служб. Складывалось ощущение, что злоумышленники делали все, чтобы их поймали. И желательно - с поличным. Произошедшее тогда назвали диверсией против горожан. Но против кого на самом деле была направлена эта диверсия?

Век Волли не видать!

Органы сработали оперативно. Вскоре злоумышленники были задержаны. Ими оказались некто Д. Волля, А. Захарченко и С. Пименов. Примечательно, во время следственных действий Волля и Захарченко сразу «обозначили» заказчика. Совершить диверсию их, якобы, попросил известный в городе предприниматель, активный участник дорожного строительства Игорь Зенин. По их словам, Зенин лично встречался со всеми тремя фигурантами и ставил им задачу на уничтожение улиц. Преступный пазл, казалось бы, начал складываться, но... Третий соучастник - Пименов - на допросе заявил, что никаких заданий от Зенина не получал, да и с самим предпринимателем лично никогда не сталкивался. Игорь Зенин подтвердил правоохранителям слова Пименова, а заодно указал, что и с другими фигурантами никаких товарищеских, а уж тем более договорных отношений никогда не имел.

Расследование привело нас к выводу, что Зенин и в самом деле не был связан с Воллей какими-либо договорными узами. Чего не скажешь о другом известном предпринимателе из Города юности, также занимающемся дорожным строительством, - Денисе Паршине. Именно господин Паршин является соучредителем компании «РУСТ», которая и укладывала поврежденное впоследствии дорожное полотно на проспекте Первостроителей, а также на улицах Васянина и Шиханова. Кстати, уже через несколько часов после разлива нефтепродуктов Паршин сделал заявление о том, что ущерб дорогам составил около ста миллионов рублей.

Но вернемся к сложным взаимоотношениям Волли и Паршина. Волля - вообще человек неординарный и, судя по всему, целеустремленный. Благодаря этим качествам ранее он был судим за вымогательство и доведение до самоубийства. Простым каторжанином его назвать никак нельзя, заключение его не сломило. Как свидетельствуют очевидцы, Волля активно помогал Паршину вести дорожно-строительный бизнес, подыскивая для него выгодные заказы. Дело шло успешно, и вдруг, как это часто бывает, что-то пошло не так. Есть версия, что Паршин по каким-то причинам не стал делить с Воллей совместно нажитое имущество. Но будь Волля не Воллей, если бы он спустил это дело на тормозах. Поэтому очередным объектом вымогательства, по данным следствия, для него стал Денис Паршин. Речь, по словам наших собеседников, шла о 10 миллионах рублей. Паршин, в свою очередь, решился на симметричный ответ: заявил на Воллю в полицию. Результатом стали новое уголовное дело в отношении Волли и его заключение под стражу. Казалось бы, чем не мотив для порчи дороги со стороны отчаянного экс-партнера? Тем более что следствие располагает документами, подтверждающими тот факт, что Волля неоднократно угрожал Паршину испортить возводимые им дороги, если тот не вернет долг до 27 сентября 2019 года. Как раз в ночь после этой даты дороги Комсомольска-на-Амуре были залиты солярой. Но тогда какой смысл называть заказчиком преступления Зенина?

В соответствии с показаниями Паршина, уже находясь в заключении, Д.С. Волля звонил его бывшей супруге и обещал, что «будет сюрприз». Говорил, что не позволит освоить Паршину контракт на ремонт дорог в сумме 250 миллионов рублей. Другой допрошенный — знакомый Волли, некто Васильев, заявил, что Волля рассказывал ему, что все равно заставит Паршина платить. Сначала окажет психологическое давление, а после, если Паршин не поймет, зальет дороги дизельным топливом. В дальнейшем Волля искал тех, кто поможет ему разлить топливо.

Дороги нынче дОроги

Стоит отметить, что с прошлого года Комсомольск-на-Амуре попал в государственную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этой программы городу из федерального бюджета ежегодно выделяется полмиллиарда рублей. Финансирование в таком объеме предполагается до 2024 года. За это время в нормативное состояние планируется привести более 85% городских дорог.

В Городе юности не так много предприятий, способных освоить серьезные объемы дорожного строительства. Пожалуй, самые заметные из них - ООО «Магистраль», принадлежащее Игорю Зенину, и ООО «РУСТ», соучредителем которого является Денис Паршин.

Стоит отметить, что «Магистраль» работает на рынке дорожно-строительных работ уже почти тридцать лет. И за это время предприятие смогло выстроить производство практически полного цикла. В его распоряжении - каменный карьер, где добывается сырье для производства необходимых материалов, асфальтный завод, цеха для производства технических смесей. С точки зрения конкуренции, ООО «Магистраль» - более чем серьезный игрок, способный освоить львиную долю заказов в рамках государственной программы. Кстати, аукционы на производство этих работ сейчас в самом разгаре. Но полноценного участия в них «Магистраль» принимать не может из-за того, что владелец предприятия - Игорь Зенин - находится под домашним арестом. Может быть, такая мера пресечения в отношении Зенина связана с тем, что другой активный участник конкурсных процедур в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» Денис Паршин заявлял следователю, что опасается возможных действий Зенина на свободе? Примечательно, что именно Паршин обвинил Зенина в разливе нефтепродуктов на дорожное полотно уже через несколько часов после того, как это произошло. Да-да, именно Зенина, а не только Воллю, от которого получал многочисленные угрозы о разливе солярки на его дороги.

Теперь Зенин, имея неисполненные контракты по обслуживанию и ремонту дорог, фактически лишен возможности выполнения соответствующих обязательств.

Тем, кто хоть немного ориентируется в вопросах конкурсного законодательства, очевидно: такая ситуация может обернуться внесением ООО «Магистраль» в реестр недобросовестных поставщиков. А это значит, что предприятие больше не сможет претендовать на выполнение государственных и муниципальных контрактов и, как следствие, уйдет с рынка, освободив дорогу конкурентам. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.

Комсомольский гамбит

И опять про несуществующую кошку, которую комсомольские следователи упорно ищут в темной комнате.

Сегодня правоохранители вменяют Игорю Зенину тяжелую статью - 215.2 УК РФ (максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы). Она предполагает приведение в полную негодность объектов жизнеобеспечения. Иными словами, улицы Шиханова и Васянина, а также проспект Первостроителей должны быть полностью уничтожены.

Между тем транспорт по ним как передвигался, так и передвигается. Да и каких-либо особенных разрушений дорожного полотна невооруженным глазом не видно.

Представители следствия и городской администрации заявляют об ущербе в сумме, немногим превышающей 5 миллионов рублей. Интересен тот факт, что, говоря об ущербе, чиновники опираются лишь на справку от ООО «РУСТ», которая по своей инициативе перестелила асфальт на улицах Шиханова и Васянина. Причем необходимость подобного «ремонта» также вызывает сомнения. Почему при сопоставимом объеме поражения восстановлению не стал подвергаться проспект Первостроителей? Более того, судя по акту лабораторного исследования от 3 октября 2019 года, проведенного начальником строительной лаборатории ООО «СтройХаб-ДВ», асфальт на проспекте соответствовал требованиям ГОСТ. Что, кстати, позволило ООО «РУСТ» закрыть контракт и ввести эту дорогу в эксплуатацию. Да, и особо отметим, что незадолго до разлива нефтепродуктов проспект Первостроителей проверяла серьезная лаборатория, подведомственная Росавтодору, и... обнаружила там ряд недостатков. Получается, солярка сделала дорогу крепче и качественней?! Нонсенс. Как и многое в этом деле. Например, то, что какие-либо профессиональные исследования на предмет повреждений от нефтепродуктов на улицах Васянина и Шиханова вообще не проводились.

Признанные в крае эксперты вообще сомневаются в том, что данные улицы нуждались в серьезном ремонте.

- Данные повреждения носят локальный характер, существенно не влияют на объект, не могут привести к нанесению значительного материального ущерба и легко устранимы, - уверены в КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края».

Главный инженер дорожного предприятия «ПМК–83» Игнатьев считает, что степень впитывания дизельного топлива в структуру асфальта зависит от степени укатки асфальта. Чем асфальт лучше укатан, тем меньше он впитает в себя дизельное топливо. Для определения ущерба в любом случае необходима строительная экспертиза, предполагающая выпилы с уложенной поверхности.

Директор ООО «АТП» А. Русов и вовсе вычислил, что, учитывая протяженность указанных дорог, на один погонный метр пришлось не более 300 граммов дизельного топлива. Что, в свою очередь, не может привести к разрушению асфальтового покрытия.

Разговаривая со стороной защиты Игоря Зенина, мы выяснили еще одну удивительную деталь, которую пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Некоторые данные указывают на то, что господин Паршин успел застраховать испорченные участки дорог незадолго до происшествия. Если это на самом деле так, то Паршин - крайне предусмотрительный человек с мощнейшей интуицией.

Постскриптум для конспирологов

Как мы ни пытались найти хоть сколько-нибудь значимое обоснование действиям, которые инкриминируют Игорю Зенину местные правоохранители и чиновники, нам этого не удалось. И уж точно он не похож на Герострата, который сжег Парфенон, чтобы прославиться. В то же время мы понимаем, что изложенные события могут навести читателя на мысль о недобросовестной конкуренции, жертвой которой и стал Зенин. В этом сценарии, направленном против Зенина, кажутся задействованными многие звенья. И главный конкурент предстает в воображении этаким комсомольским Мориарти. Может даже возникнуть ощущение, что ищущий Волля получил от него, наконец, желаемые деньги. Но все это лишь фантазии. Пока.

Дмитрий Мартыненко