Гороскоп 19-26 февраля: Будь собой

Карта недели - «Жить в кайф»

Не воспринимайте свою жизнь как непрерывный цикл задач, проблем и поиска способов их решения. Позвольте себе останавливаться и отдыхать, посвящая время тому, что действительно интересно и приятно. И даже если вашим времяпрепровождением окажется только пассивный отдых, пусть так, главное, чтобы это доставляло удовольствие.

Овен – «Главное - настрой»

Ваша удача будет зависеть от внутреннего настроя. Однако принимать ответственные решения и делать крупные покупки не стоит: велика вероятность сделать выбор поспешно или под чужим влиянием.

Телец – «Новое время»

Пришло время положить конец ссорам. Вам удастся уладить даже самые, казалось бы, неразрешимые конфликты. И все бы ничего, но именно в этот период придет осознание того, что прошлое никогда не вернется. Собирайтесь с силами, вам придется начинать жить по-новому, опираясь на полученный опыт.

Близнецы – «По ситуации»

Кажется, вы продумали все до мелочей, но неожиданно система даст сбой, и вы будете уже не властны над ней. Как только вы поймете, на что можете рассчитывать, действуйте.

Рак – «Мечтай»

На этой неделе дайте волю своим фантазиям. Обстоятельства сами подскажут, когда необходимо остановиться и вернуться к реальности. Доверьтесь судьбе и положитесь на счастливый случай. Не все результаты окажутся однозначными, но в любом повороте событий найдется хорошая сторона.

Лев – «Знаю сам»

Ход событий будет отвечать вашим ожиданиям. Если вам покажется, что ситуация безвыходная, ищите ответы в себе. Интуиция покажет путь к переменам, которые вот-вот ворвутся в вашу жизнь.

Дева – «Шутки»

Чувство юмора поможет вам преодолеть возникшие трудности. Вы будете совершать нелогичные поступки сами и окажетесь свидетелем чужой непоследовательности. Эти забавные ситуации надолго поднимут вам настроение при условии, что вы не относитесь к происходящему слишком серьезно.

Весы – «Чудной»

Вас ждет непростая неделя. Сложившаяся ситуация приведет вас к непоследовательности и чудачествам. Возможно, на вас повлияет атмосфера в семье или в компании. Но если вы запланировали какой-то эксперимент, не откладывайте. Для наилучшего результата не стоит ни на что себя заранее программировать.

Скорпион – «Мысли о будущем»

Вам будет хотеться мечтать о будущем, проиграть в уме различные варианты одного сценария. Лучше делать это вместе с единомышленниками: интересных вариантов будет гораздо больше.

Стрелец – «Не по себе»

Вы, с виду уверенный в себе человек, вдруг почувствуете себя неловко в своей компании. Однако не стоит делать преждевременных выводов. Сложившиеся события могут носить случайный характер. Карты рекомендуют отказаться от принятия спонтанных решений.

Козерог – «Приятные хлопоты»

Неделя принесет приятные хлопоты. Удачными будут встречи со старыми знакомыми, родственниками. Если вы запланировали командировку или путешествие, будьте уверены, все сложится наилучшим образом. У вас появится отличная возможность проявить изобретательность.

Водолей – «Белая полоса»

Один из самых сложных периодов подходит к концу. Ближе к концу недели вы получите хорошее известие, которое по-настоящему изменит вашу жизнь. Однако вы еще некоторое время не сможете перестроиться на новый лад, переживая и боясь возврата плохих времен.

Рыбы – «Отпусти и забудь»

В ваше поле зрения попадет какое-то необычное явление, но увидеть его вы сможете только тогда, когда отпустите мучающую вас проблему. Сосредоточившись на собственной картине мира или стандартных ценностях, вы можете многое потерять. Если у вас появилось неожиданное вдохновение, используйте его немедленно.