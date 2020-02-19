В поддержке Президента отказать!

Команда Фургала отклонила предложение о поддержке президентских инициатив

Предложение было подано Коммуникационной группой «Медиатехнологии» в комитет по печати правительства Хабаровского края. Называлось просто – «Поддержка президентских инициатив». Родилось в недрах редакции после определенных событий в стране. Ну, вы помните, что случилось в январе с премьером и кабинетом министров. И это на фоне слов Президента о том, что пора бы об обычном человеке подумать: о здравоохранении, образовании, социальной политике, семье, о том, почему в богатой стране мы так бедно живем, почему вымираем быстрее, чем нарождаемся…

«Да это ж все наши темы!» – воскликнули мы. Собирая мнения читателей, с пристрастием выясняя точки зрения экспертов в различных областях, мы акцентируем внимание на том, какие перспективы открываются перед этими социально значимыми отраслями в рамках изменений федерального законодательства, реализации мер, предложенных Президентом РФ. Наша профессиональная гражданская обязанность – информировать, предлагать, обсуждать вместе с читателями, вырабатывать позицию. Вписались мы со своей вечной темой «Война. Победа. Память» и в такой федеральный тренд, как сохранение правды о Великой Отечественной войне. А уж в таком важном деле, как сохранение межнационального мира и согласия, мы, конечно, не впереди планеты, но в крае и в Федерации – заметное звено.

Наш проект не добрал каких-то 0,75 «проходных» балла.

Приоткрывая крышку правительственной кастрюли, можем предположить, что чиновники краевого правительства и собранная ими «конкурсная комиссия» сочли инициативу пустяшной. В прошлом году в судебных залах мы сумели оценить масштаб лицемерия. Суд правительству проиграли, конечно. Зато увидели, кто есть кто из общественных деятелей: вот они - на экранах и мониторах, с горящими глазами, бьются с чиновниками за справедливость. А вот – в тиши чиновничьих кабинетов подписываются: «моя тема никому не нужна».

Неужели страх потерять сиюминутное благополучие настолько силен, что приоритеты резко меняются? Проблемы в здравоохранении и образовании, социальной политике и бизнесе, демографии и экологии, ценность семьи и исторической правды, мира между народами – все это уходит на второй план, уступая место «правильным» словам в адрес одного единственного лица – губернатора? Право, выглядит смешно.

Особенно в преддверии голосования за поправки в Конституцию. Попытка исключить отдельные СМИ, искусственно дозировать объем информации о том, что следует знать народу, это ведь не желание обрушить голосование, а просто ограничение конституционных прав и свобод?

Ирина Северцева