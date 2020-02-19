Антитеррористические учения провели в Хабаровском крае

19 февраля 2020 года в Хабаровском крае прошло плановое антитеррористическое учение, в ходе которого были отработаны мероприятия по пресечению террористического акта на объекте социальной инфраструктуры, а также ликвидации их последствий, - сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Хабаровском крае.

Главной целью учения стала отработка мероприятий по проведению контртеррористической операции на объекте «Территориальный консультативно-диагностический центр» в г. Комсомольске-на-Амуре.

По легенде учения, группа условных «террористов», совершив террористический акт в г. Комсомольск-на-Амуре и не сумев скрыться, захватила в заложники работников организации, укрылась в одном из помещений и выдвинула требования политического характера к органам власти.

Перед участниками учения были поставлены задачи: предотвращение условного теракта в рамках осуществления первичных мероприятий, освобождение заложников в ходе переговоров, захват «террористов» либо их ликвидация в случае невозможности захвата, проверка готовности сил и средств ведомств к слаженности действий по минимизации последствий условного теракта.

В практических мероприятиях приняли участие свыше 500 человек и 75 единиц техники от краевых управлений ФСБ, МВД, ФСИН, ВО ВНГ, МЧС, СУСК и Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, подразделений Восточного военного округа и Росгвардии, а также правительства края и города Комсомольск-на-Амуре. Все действия отрабатывались под руководством оперативного штаба в Хабаровском крае. Результаты учения будут проанализированы и оценены специалистами оперативного штаба в Хабаровском крае и Национального антитеррористического комитета.

«Особенностью данных учений являлась отработка действий сил и средств группировки штаба с целью оттачивания умений и уточнения наших возможностей в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подобные учения являются важной составляющей антитеррористической защищенности жителей региона, так как позволяют отработать слаженность действий всех силовых ведомств и выработать навыки работы различных специалистов», – отметил руководитель аппарата оперативного штаба в Хабаровском крае Сергей Курдуков.