Вечерний «шмон» - бом, бом!

Чтобы предотвратить на вокзале взрыв, людей стали обыскивать металлодетекторами. Правда, приборы не работают

Несколько месяцев назад в нашем городе усилили безопасность на железнодорожном транспорте. Как раз в то время, когда Хабаровск столкнулся с волной лжетерроризма. Слава богу, за прошедшее время нигде не рвануло, но, как говорят в народе, лучше перебдеть, чем недобдеть.

Одним из лакомых мест для любого «бомбиста» является железнодорожный вокзал. Когда там открыли подземный переход, то в качестве борьбы с радикально-идеологическими супостатами поставили арочные металлодетекторы. Еще организовали охрану и наказали тем проверять документы у всякого пытающегося преодолеть тоннель, кроме спешащих на поезд.

И, скажем так, – безопасность эта была так себе. Можно было взять увесистую сумку и промчаться мимо секьюрити, мельком показав ему любой прямоугольный кусочек картона, хотя бы отдаленно похожий на билет.

Или вот еще пример. Меня однажды тормознул на входе охранник и потребовал документы. Я начал доставать редакционное удостоверение. Вахтер, лишь заметив кусочек красной книжицы, тут же потерял ко мне интерес. И подобных моментов происходила масса.

Со временем паспорта перестали проверять. Арочные металлодетекторы люди иногда просто обходили – по бокам барьеры отсутствовали. На входе со стороны улицы Ухтомского страж в основном предавался слежением за детективными перипетиями героев очередного романа Дарьи Донцовой.

Есть порох в пороховницах?

Несколько месяцев назад риторика резко поменялась. Теперь любой человек, зашедший в переход, должен выложить мобильный телефон и металлические предметы, после чего пройти через «рамку». Сумки и одежду стали обыскивать ручными сканерами. Увеличилось количество охранников – на каждом посту их теперь минимум двое, плюс иногда полицейский. Сбоку металлоарку уже не обойдешь – поставили барьеры.

Канул в лету стол, где разгадывал кроссворды секьюрити. Ушли в небытие Донцова и безмятежность. Все стало строго и серьезно. Но так ли это на самом деле?

«Зашел я на железнодорожный вокзал, - рассказал мне мой знакомый. - Там массовая проверка рюкзаков. Обыскивают всех металлоискателями, меня тоже. Я спросил: «Что вы пытаетесь у меня найти?». Охранник ответил, что они ищут взрывчатые вещества типа тротила или пороха. Я им говорю: «Так детекторы не реагируют ни на порох, ни на взрывчатку». На что слышу ответ: «У нас есть инструкция, и мы ей следуем».

Мой знакомый пытался вступить в полемику с вахтерами, но те лишь сослались на свою значительность в деле борьбы с терроризмом и, как следствие, занятость. Также приятель оказался свидетелем происшествия, когда опаздывавшего на электричку дачника «тормознули» на посту из-за того, что у того к рюкзаку оказалась приторочена пила.

Сначала огородника не пускали. Но потом караульные посоветовали завернуть сельхозинструмент в чехол либо в бумагу. Чем закончилась эта история, неизвестно.

Слабое звено

Я решил проверить бдительность подземно-переходных стражей. Если находился в районе вокзала, то обязательно спускался в тоннель. Когда охранник требовал выложить телефон и металлические предметы, я выкладывал только мобильник и шел через «рамку». Несмотря на то, что у меня во внутреннем кармане всегда лежала довольно внушительная связка ключей, детектор ни разу так и не зазвенел – ни ручной, ни арочный.

В очередной раз проделав вышеуказанный фокус, я признался контролеру, что с собой у меня куча металла. И поинтересовался, мол, почему техника не реагирует. Вахтер снова провел по моей одежде сканером… И о чудо! Он запищал! (сканер, разумеется, а не вахтер).

Секьюрити, как мне показалось, довольно сильно удивился. После чего сказал: «Вам просто повезло». «Что значит повезло? Я несколько раз проходил с ключами через «рамку», и она ни разу не зазвенела», - сказал я. Собеседник отвернулся и не стал ничего отвечать.

Так усилилась все-таки безопасность на железнодорожном транспорте? Фактически, а не формально? Думаю, что нет. Ибо, во-первых, непонятно, что происходит с антитеррористической техникой. Каких размеров должен быть проносимый кусок металла, чтобы на него среагировали соответствующие аппараты?

Во-вторых, почему охрана ищет взрывчатку с помощью приборов, для этого не предназначенных? Забивание микроскопом гвоздей как-то не особо эффективно, согласитесь! В-третьих, террорист вряд ли будет вооружен ручной пилой. Но это уже не вопрос, а просто тезис для рассуждения.

Андрей Канев