Тренинг по социальному ориентированию пройдет в Хабаровске





21 февраля 2020 года «ТОЧКА РОСТА» приглашает на семинар-тренинг по социальному проектированию для начинающих.

Мы расскажем о том, с чего начинается социальный проект, как определить и правильно описать социальную проблему, куда ведет проектная логика и откуда берутся конкретные результаты.

С вами будут работать:

Ляшко Наталья Григорьевна – директор автономной некоммерческой культурно-просветительской организации «ТОЧКА РОСТА». Член Общественной палаты Хабаровского края. За 15 лет работы в сфере социального проектирования ею успешно реализовано более 20 проектов в рамках муниципальных, региональных и федеральных грантовых программ. Профессиональный тренер и фасилитатор.

Сейфи Татьяна Булатовна –руководитель проекта «Служба сопровождения гражданских инициатив: управление изменениями» АНКПО «ТОЧКА РОСТА». Председатель совета Хабаровской региональной общественной организации «Центр общественных инициатив «Ладъ». Эксперт различных конкурсов социальных проектов, включая конкурсы корпоративных и частных фондов, а также региональные и федеральные программы поддержки НКО. Двадцать лет научно-педагогической деятельности в ведущих вузах Хабаровского края. Профессиональный тренер.

Начало мероприятия в 10:00

О месте проведения будет сообщено дополнительно.

Регистрация на семинар:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduFCQmE_gT1vm_KrThT8CQp9qt2K7wLvnvOz5ShmQeDW41Rg/viewform