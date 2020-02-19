Голкипер – профессия… семейная

Отец и сын Соромытько связали свою жизнь с одним клубом

Болельщики со стажем, конечно же, помнят футбольную армейскую команду середины 1990-х годов. Последний рубеж клуба защищал тогда Сергей Соромытько. А сейчас ворота «СКА-Хабаровск» тоже защищает… Соромытько. Это сын Сергея – Владислав, который в этом сезоне установил уже один рекорд, отыграв на ноль в общей сложности 403 минуты.

Каким же долгим и тернистым у Соромытько-младшего был путь до основного вратаря родного клуба. Воспитанник хабаровского футбола, он свою игровую карьеру начал в комсомольской «Смене», где как раз тогда начальником команды работал его отец.

Потом вернулся в СКА. Играл за дубль, потом, когда армейцы вышли в премьер-лигу, выступал в молодежной лиге против «Зенита», «Спартака», ЦСКА и других грандов. Однако в основу все никак не попадал. И только в сезоне-2019/20 Владу по-настоящему дали шанс проявить себя в главной команде СКА.

О тяжелой вратарской доле мы беседуем с Соромытько-старшим. Кому, как не Сергею, знать каково быть основным голкипером в команде.

- Вообще, вратарская стезя – это у нас семейное, - рассказывает Сергей Соромытько. - У меня ведь и старший брат — голкипер. Это он меня привёл записываться в секцию и назначил вратарём (улыбается). Братишка потом поиграл за команды мастеров в Твери, Пятигорске, Шахтах, а заканчивал на Сахалине - в Ногликах. Что же касается сыновей… У меня их пятеро. Два старших живут на Западе и с футболом не связаны. Младший (ещё школьник) выбрал баскетбол. А вот Игнат и Влад действительно пошли по моим стопам. Игнат вначале играл в дубле СКА, потом защищал ворота «Океана» из Находки и ФК «Белогорск».

Но моя главная гордость, конечно, Владик. Помните, несколько лет назад комсомольская «Смена» впервые в своей истории выиграла золотые медали первенства России среди клубов зоны «Восток» второго дивизиона?! Влад был основным вратарем той команды и, думаю, как минимум очков пятнадцать, завоёванных тогда клубом, - точно его заслуга. Путь в СКА у него получился, конечно, долгим. Зато здесь сын прошел хорошую школу, тренируясь вместе с такими опытными вратарями, как Александр Довбня, Михаил Солосин, Егор Генералов… И вот в 25 лет Влад наконец-то почти регулярно выходит на поле. Рад за него. Хотя понимаю, что сыну надо еще работать и работать…

- Сергей, вы-то сами, помнится, в 25 лет уже вовсю играли в основе хабаровского СКА…

- Мне в дебютном сезоне в составе армейцев 26 лет стукнуло. Шел 1994-й. Именно в том году и родился Влад. Так что в нынешнем году исполнилось четверть века, как я хабаровчанин.

- Кстати, знаю, что вы родились далеко от Хабаровска. Как попали в наши края?

- Я родился в Пятигорске, где и стал заниматься футболом. В седьмом классе уехал в ростовский спортинтернат - один из сильнейших по тем временам в стране. Кстати, моим одноклассником был известный футболист Игорь Ледяхов. Представьте, мы обыгрывали Москву - 4:0! Лично мне особо памятен один из финалов юношеского первенства России в Рязани. Я все восемь матчей отстоял на ноль и был признан лучшим вратарём турнира. Потом немного поиграл в союзной второй лиге.

На Дальний Восток попал благодаря армейской службе. Вначале оказался в Находке, откуда был переведён в спортроту во Владивосток и выступал за сборную Тихоокеанского флота. Там моим коллегой по вратарскому цеху был известный потом голкипер Дмитрий Тяпушкин. Правда, поиграли мы с ним недолго, вскоре Дмитрия забрали в ЦСКА. Потом он выступал за киевское «Динамо» и сборную Украины, становился чемпионом России с московским «Спартаком». А запомнился тогда Тяпушкин тем, что сам себе шил перчатки, а ещё всем футболистам нашей команды на форму пришивал игровой значок - флаг ВМФ.

Отслужив как надо, я вновь оказался в Находке, где в то время была приличная команда «Океан», прошедшая путь от союзной второй лиги до высшего дивизиона чемпионата России. Потом вернулся в родные края, но ненадолго. В Ставрополе, где я играл за местное «Динамо», в 1993 году на игру приехал «Океан», и наставник приморцев Александр Аверьянов, которого я давно знал, позвал обратно в Находку. Но не зря же говорят, что нельзя в одну реку ступать дважды. Приезжаю, а там уже другой тренер. Благо, тут же позвали в Хабаровск.

- Как вас встретили в армейском клубе?

- Нормально. Понятно, что время было тяжёлое, игрокам платили, по нынешним меркам, копейки. Но ребята бились, старались. Команда у нас подобралась молодая. Паше Бондаренко - семнадцать лет, Леше Кандалинцеву (ныне генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск». - Авт.) - восемнадцать, ненамного старше были другие ребята. В стартовом матче сезона против холмского «Сахалина» в «раму» встал Володя Труфанов. Но по ходу встречи он пропустил три гола, и меня выпустили на замену. После этого я твердо занял место в воротах. Однако в середине июня получил тяжёлую травму и выбыл из строя до конца первенства.

Надо сказать, травмы меня время от времени преследовали, из-за чего с большим футболом завязал рано - в 29 лет. Тем не менее за игровую карьеру в СКА мне есть что вспомнить. В сезоне-1997 мы стали бронзовыми призёрами зонального первенства, а я в 14 матчах пропустил лишь шесть мячей. Тогда бригада у нас уже была что надо. Вернулись в родные края Леша Поддубский и Игорь Протасов, подтянули Сашу Труфанова, Игоря Дубину. Да и молодёжь уже окрепла.

- После окончания игровой карьеры вы остались в футболе…

- Футбол - он ведь на всю жизнь. Одно время работал в детско-юношеской школе СКА, тренировал ребятишек. Затем мой давний друг Олег Гарин (экс-форвард «Океана» и московского «Локомотива». – Авт.) возглавил команду в Находке и позвал меня тренером вратарей. Затем мы с ним перебрались в Красноярск. Позже я ещё и в Благовещенске поработал, потом в Комсомольске-на-Амуре. Так что накатался, будь здоров. По моей биографии смело можно географию изучать.

Жаль, что распалась команда в Городе юности. Ведь по спортивным показателям по итогам сезона-2015/16 «Смена» даже путевку в первенство ФНЛ завоевала. Но, понятно, что власти Комсомольска к такому повороту событий были не готовы. Тем не менее клуб продолжил играть во втором дивизионе, в следующем сезоне стал серебряным призером зонального первенства. А вскоре нам всем выдали трудовые книжки.

Мы были готовы играть и дальше, но «верхи» распорядились иначе. Из зоны «Восток», по сути, сделали чисто сибирский «куст». Из дальневосточников на плаву остался лишь южно-сахалинский «Сахалин», да и то с условием, что островитяне будут базироваться в… Томске.

Вспоминаю лихие 1990-е. Вроде, говорят, жизнь была тяжелая. Но посмотрите, сколько было команд в сибирско-дальневосточном регионе. В одной только Кемеровской области играло команд 7-8. А сейчас… Однако это уже тема для другого разговора.

Владислав Махов