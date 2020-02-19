Палата приняла вызов

Аппарат Общественной палаты РФ принял к рассмотрению результаты электронного голосования по поправкам в Конституцию России, организованного хабаровским общественником, предпринимателем Али Мамедовым

Итоги прошедшего в Интернете «народного референдума» были не только должным образом оформлены, но и в официальном порядке направлены в Конституционную комиссию. А это уже серьёзно. Напомним, электронное голосование проходило в Хабаровском крае с 2 по 7 февраля. Автор этого общественного проекта Али Мамедов предложил жителям региона ответить на главный вопрос: стоит ли закрепить в статье «Федеративное устройство» Конституции РФ особый статус Дальнего Востока. И определить, таким образом, целый комплекс льгот и преференций как для дальневосточников, так и для дальневосточных организаций независимо от форм собственности.

Впрочем, для самого Али Мамедова ответ очевиден. Вот как он прокомментировал ситуацию: "Все, кто живёт и работает в Хабаровском крае, на себе испытывают дальневосточные проблемы. Например, жёсткий климат и большая удалённость от европейской части страны, естественно, сказываются на всём. На тех же ценах буквально на все продукты и товары. На сравнительно низком уровне конкурентности наших предприятий. И, наоборот, на непомерно высоких энергетических, коммунальных и транспортных тарифах. Впрочем, всё это - звенья одной цепи. Поэтому я убеждён - Дальнему Востоку необходимо придать особый статус, в котором будут чётко прописаны все льготы, все преференции. И не надо говорить, что условия для всех территорий должны быть равны. Это не аргумент, поскольку мы как раз и добиваемся выравнивания этих условий.

В Москве пенсионеры получают доплаты из столичного бюджета? Получают. А чем наши пожилые люди хуже? Они всю жизнь проработали на Севере, здоровье своё подорвали. И будет справедливо, если на пенсии они смогут жить достойно. Или взять в качестве примера тарифы ЖКХ. В той же столице они частично дотируются из казны. А почему же мы всё оплачиваем в полном объёме? И самое главное - вся страна живёт за счёт природных ресурсов, которые добывают дальневосточники. И было бы справедливо, чтобы наше население получило от этого ощутимую пользу".

Кстати, Али Мамедов ещё летом прошлого года организовал сбор подписей с требованием провести независимый аудит коммунальных тарифов. Тогда его инициативу поддержали свыше пяти тысяч человек. После чего подписи были переданы в правительство Хабаровского края. И... там "затерялись". Внятного ответа от региональных властей общественник не получил. Сейчас же, при проведении электронного голосования по "дальневосточным" поправкам в Конституцию, уровень народной поддержки предложений Али Мамедова был значительно выше - из 86240 проголосовавших 76409 жителей края сказали "да" особому статусу ДФО. И теперь, напомним, результаты опроса в официальном порядке переданы в Конституционную комиссию. И вот что показательно. Али Мамедов в рамках народного голосования внёс два предложения, которые до него вообще никто не озвучивал. Во-первых, речь идёт о введении нового нормативного понятия - коренные народы Дальнего Востока (КНДВ, не путать с КМНС), к которым целесообразно отнести всех, кто родился в дальневосточных субъектах Федерации, независимо от национальности. Сам Али Мамедов так объясняет этот момент: "Я с большим уважением отношусь к представителям коренных малочисленных народов Севера. И им действительно нужна государственная помощь. И не только государственная, я со своей стороны сейчас разрабатываю собственный комплекс мер такой поддержки КМНС. Но с другой стороны - почему представители других народов, русского, например, живущие в ДФО, оказались "за бортом" этих процессов? Все мы здесь в одинаковых условиях, все мы - дальневосточники. Поэтому термин КНДВ должен получить официальный статус".

Вторая идея Али Мамедова - дальневосточные доплаты к пенсиям, которые должны рассчитываться исходя из объёма потребительской корзины. Не из величины МРОТ или прожиточного минимума (тут довольно много лукавства), а именно из реальных параметров потребительской корзины. Кстати, жизнь уже подтвердила правоту Мамедова, поскольку недавно Минтруд России предложил... снизить величину прожиточного минимума. Кроме этого, Али Мамедов предложил снизить пенсионный возраст для дальневосточников. Точнее, вернуть его на прежний уровень - 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Но если за статус КНДВ и привязку пенсий к потребительским корзинам он борется только при поддержке своих сторонников, то историю с пенсионным возрастом рассматривают полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и председатель комитета Государственной думы РФ по региональной политике и проблемам Дальнего Востока и Севера Николай Харитонов. Что же касается поправок в Конституцию РФ, гарантирующих особый дальневосточный статус, то и здесь лёд, что называется, тронулся. Ждём дальнейшего развития событий.

Дмитрий Мартыненко