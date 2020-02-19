Хабаровский край погряз в коррупции

Полиция региона констатирует неутешительный факт: с момента прихода к власти представителей либерально-демократической партии порядка в сфере предпринимательства, в финансовом секторе и во властных структурах стало куда меньше.

- В минувшем году сотрудниками полиции на 4,4% больше выявлено тяжких и особо тяжких экономических преступлений, на 41,3% фактов присвоения, на 6,7% - уклонения от уплаты налогов, на 53,8% - мошенничеств, а также на 66,7% - незаконной предпринимательской деятельности, - проинформировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В 2019 году силовики зафиксировали на 76,2% больше коррупционных преступлений, а также на 97,4% - преступлений против государственной власти. За руку были пойманы 79 взяточников и взяткодателей.

Подобную тенденцию эксперты связывают с оттоком квалицированных и опытных кадров из органов власти, спровоцированным неразберихой и отсутствием четкой стратегии управления в высших эшелонах региональных министерств и ведомств.

Сказывается также и крайне слабый фильтр кандидатов, которых ЛДПР выдвинула на выборах разных уровней в представительные органы. До сих пор на слуху у жителей Хабаровского края всплывшие уже после выдачи мандатов истории с судимостью Дмитрия Приятнова, успевшего ненадолго стать сенатором от Закдумы (за подделку полиса ОСАГО), и уголовным делом в отношении Дмитрия Козлова – депутата Закдумы и заместителя гендиректора металлургического завода «Амурсталь» по безопасности (за пособничество в вымогательстве взятки).

Недавно в соцсетях появилась информация о Юрии Сальникове - хабаровчанине, отсидевшем в колонии и вышедшем по УДО. Источники утверждают, что его уже четырежды пытались согласовать на должность главы регионального минстроя, а пока же названный господин трудится… помощником губернатора Хабаровского края.

Ну а инцидент в Советской Гавани, когда депутат горсовета от ЛДПР применила физическую силу во время конфликта с пожилой землячкой, и вовсе вышел на орбиту федеральных СМИ.

На этом полу-, а иногда и вполне криминальном фоне расцвет коррупционных поползновений – едва ли не прогнозируемая тенденция. Собрав под свои знамена по большей части непроверенных, неквалифицированных людей, либерал-демократы заложили в краевых и муниципальных органах власти бомбу замедленного действия.