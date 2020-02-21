Сельское хозяйство в Хабаровском крае утонуло в бюрократии

Несмотря на заявляемые правительством Хабаровского края меры по развитию сельского хозяйства, отрасль продолжает стагнировать.

К территориям с сельскохозяйственной специализацией в регионе относятся четыре района: Хабаровский, им. Лазо, Вяземский и Бикинский. Однако доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте края ежегодно составляет около 2,4 %.

Хабаровский край обеспечивает себя более чем на 70% от потребности только картофелем и куриными яйцами. А вот самообеспеченность овощами составляет лишь 29%, мясом – 11,6% и молоком – всего 10,1%.

По данным Хабаровстата, в течение 2019 года происходило заметное падение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий: если в первом и втором кварталах оно составляло от 2,5% до 4,5%, то в третьем и четвертом – на 28% и на 26% в сравнении с аналогичными периодами 2018 года. При этом объемы собственной животноводческой продукции, выпускаемой в регионе (мясо скота и птицы в живом весе) упало в 2019 году почти на 1 тыс. тонн в сравнении с 2018 годом, на 3,4 тыс. тонн – с 2017 годом и на 10,5 тыс. тонн – в сравнении с 2016 годом.

Широкий резонанс получила история с предприятием «Хорская буренка», основанным на базе имущественного комплекса «Хорское». Новый собственник вступил в права и начал, как было заявлено, реализацию инвестпроекта, в 2017 году. Однако ни прежние власти, ни обновленное правительство все это время не углядели, что животноводческий вектор фактически был пущен под нож в угоду выращиванию сои – причем не на корм коровам, а на экспорт в Китай.

Только вмешательство экологов, обнаруживших стихийные скотомогильники недалеко от фермы, заставило выяснить реальное положение дел. А за последнее время хозяйство потеряло около 500 голов крупного рогатого скота.

Сейчас краевое Управление ФАС подняло вопрос об отмене сделки по продаже сельскохозяйственного комплекса, т.е. даже вялотекущее мясное и молочное производство будет закрыто.

Инстаграм главы региона регулярно забрасывают вопросами бывшие работники еще одного комплекса, на который возлагались надежды по решению вопроса продовольственной безопасности Хабаровского края – животноводческого комплекса «СкифАгро-ДВ». Заняв место разорившегося «Агроэнерго», в котором погибло от голода около 40 тысяч свиней, предприятие фактически становилось монополистом в производстве свинины. Однако вспышка ящура и многомиллионные долги вновь довели комплекс до банкротства.

Краевые власти, обвиняя собственников «СкифАгро-ДВ» в шантаже и вымогательстве господдержки, фактически устранились от попыток решить вопрос стабилизации предприятия. А всех, кто интересуется выплатой долгов по зарплате, отправляют к конкурсному управляющему.

Эти примеры говорят не только о концептуальных проблемах, с которыми отрасль существует последние годы, но и о неспособности чиновников решать их. Особенно ярко последствия такого непрофессионализма могут сказаться уже в ближайшее время – в разгар эпидемии коронавируса в Китае оттуда с перебоями идут не только поставки овощей, но и мяса. Которым, напомним, Хабаровский край самостоятельно может обеспечить себя чуть больше чем на 11%.