Урок первой помощи проведут для хабаровских школьников "Волонтеры-медики"

С 25 по 28 февраля в школах Хабаровского края пройдет первый Всероссийский урок первой помощи, направленный на повышение медицинской грамотности учащихся в вопросах оказания первой помощи. Урок проведет региональное отделение «Волонтёры-медики» при поддержке Центра медицинской профилактики МИАЦ МЗ ХК.

Всероссийский урок первой помощи пройдет в МАОУ «Лицей «Звездный», МАОУ гимназия №6, МБОУ СОШ №68, КГБУЗ «Детский клинический центр медицинской реабилитации «Амурский». Участниками урока станут более 500 учеников средних и старших классов.

Волонтёры-медики научат школьников края правильно оказывать помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях и ответственно относиться к своему здоровью. Урок пройдет в двух форматах. Подросткам объяснят теоритические основы первой помощи, затем знания закрепят на практике. По сценарию для школьников подготовлены интерактивные упражнения «Алгоритм спасения жизни», «Опасные мифы» и «Команда спасения».

В МБОУ СОШ №68 мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний, проходят регулярно. Школа участвует в пилотном проекте «Школьная медицина» Центра медицинской профилактики МИАЦ МЗ ХК.

Пилотный проект «Школьная медицина» реализуется на территории Хабаровского края уже второй год. Для школьников и педагогов специалисты проводят обучающие лектории по первым признакам и профилактике школьнообусловленных заболеваний, квест – игры и интерактивные занятия по основным правилам здорового образа жизни.