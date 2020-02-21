Волочаевка и дни

Как и без малого сто лет назад, бойцы народно-революционной армии штурмовали сопку Июнь-Корань

Три дня пребывания, с 13 по 15 февраля 2020 года, на реконструкции Волочаевского сражения, что в реальности произошло 10-12 февраля 1922 года, у соседей «за речкой», в селе Волочаевка оставили неизгладимые впечатления. Большинство из них - сугубо приятные. Все остальное (малую часть) отнесем на традиционный армейский бардак и извечную расхлябанность штатских.

Надо сказать, что нечто подобное, но в более сжатом формате проходит в Волочаевке с 2017 года. «В первый раз мы проводили реконструкцию сами. Потом нам помогал Центр патриотического воспитания», - рассказал Никита Куприков, председатель Дальневосточной межрегиональной военно-исторической организации «Уссурийский фронт».

В подобном действии – фестивале «Волочаевские дни» – на кусочке земли обетованной в Смидовичском районе я уже тоже участвовал (см. «И останутся, как в сказке…», «Молодой дальневосточник XXI век», №7, от 13-20 февраля 2019 г.). В тот раз и реконструкция вдохновила, и движуха вокруг нее. Размещение в местном клубе, ежедневный квест - перемещение от места ночевки на обед. Дивная лекция-показ для школяров местной школы, строительство «укреплений» у сопки, а после возвращения в расположение – дружеский ужин… Но все удобства – во дворе. И лед в рукомойнике. Бр-р-р-р!.. Зато какие люди, какие действия: одно занятие с личным составом по чистке оружия чего стоило! И сладкий сон на полу культурного учреждения на подстеленной пенке и укрывшись спальным мешком. Р-р-р-р-омантика!

И жить хорошо

Прошлогодние ошибки в деле размещения и питания личного состава были учтены. Прибывшие бойцы определялись на постой в школу села Волочаевка. Спали в спортзале, подстелив маты, развернув спальные мешки и укрывшись одеялами. Туалет - теплый и комфортабельный, вода в кране не совсем холодная. В школьной столовой кормили вкусно и много - три раза в день. Какие там чудесные пирожки – с капустой, с картошкой, с вареной сгущенкой! Да с горячим сладким чаем, да за столом с чистой скатертью… Огромное спасибо всему персоналу школы, начиная от техничек, продолжая поварами и заканчивая директором!

А потом начали подъезжать бойцы из Приморья. И все понеслось вскачь. Оказалось, что часть ранее заявленных воинов не приедет. Пришлось некоторым приморцам для баланса срочно «перекрашиваться». Были и иные, не менее авантажные моменты, но большую часть из них по этическим мотивам не могу озвучить.

Нет ничего удивительного, что в голове как впечатление от окружающей действительности время от времени вертелись опереточные мотивчики «Свадьбы в Малиновке». Где адъютант пана атамана Грициана Таврического мелкий шнырь Попандопуло выбалтывает все: «…ты думаешь, у нас нет пулеметов? У нас их целых семь штук!». Правда, рабочих не более трех, а седьмой этот пройдоха по секрету от пана атамана выменял на роскошные штанишки. И в Волочаевском сражении – 2020 как бешеный лупил один пулемет. И тот привезенный из Приморья. Зато хлопцы – «абсолютно мировые, форменные звери» - цельная дивизия! «Правда, не цельная, а так, морд полтораста наберется», - выдавал первому встречному военную тайну Попандопуло. Я тоже не сдержусь – в межрегиональном военно-историческом фестивале «Волочаевские дни» в 2020 году приняли участие 25 человек. В прошлый раз и двух десятков не набралось.

По словам Никиты Куприкова, малым оказался и «золотой запас»: «В этот раз нам удалось выиграть грант губернатора Хабаровского края в размере 260 тысяч рублей». Но в прошлые годы и того не было, казалось бы, можно развернуться, сделать реконструкцию «масштабнее и с большей достоверностью». Но реконструкторы споткнулись о реалии современности и незнание истории. Сходу пошли «внезапные» траты.





Село-то партизанское

Аборигены свято чтут заветы предков, что сто лет назад гоняли чужаков, отбивая обозы и растаскивая добро. И сейчас, работая на железной дороге, местные мужички вовсю браконьерят по лесам и на реке. «А если под стрехами да по сараюшкам пошарить, от предков, может, что и осталось?» - интересуюсь у работников. «Да вы что? Мы же чтим законы!» - фальшиво-искренне возмущаются собеседники, угощая уткой тушеной и рыбкой вкусной. Видимо, птицу били «палкой влет» и рыбку ловили «одна удочка в одни руки». И глаза такие честные-честные…

Не удивительно, что оставшиеся от прошлогодних «Волочаевских дней» «укрепления» из необрезной, но весьма годной в хозяйстве доски быстро растащили по дворам. Пришлось заново сколачивать «дальневосточный Верден». А это потеря времени, сил и средств. По самым скромным подсчетам, одного пиломатериала в это раз ушло тысяч на 50. Эти деньги можно было бы пустить на иные нужды. А вот не надо господам реконструкторам увлекаться материальной составляющей. Про дух и мораль не стоит забывать, с документами эпохи внимательно знакомиться.

100 лет назад волочаевские мужички не боялись властям всех уровней «указывать место».

«Мы, граждане деревни и станции Волочаевки, искалеченные, уставшие и разорённые многолетней войной с Германией и непрекращающейся войной внутри страны, заслушав доклад председателя волостной земской управы Александра Проценко, категорически протестуем объявленной мобилизации наших сынов в Белую армию адмирала Колчака для дальнейшего разорения нашей родины и братоубийства. И не дадим ни одного человека на это явное преступление. В связи с тем, что половина деревни у нас безлошадные, мы не можем и не желаем дать на эту противонародную и преступную войну ни одной нашей лошади, ни повозки, ни упряжи. В случае насильственной мобилизации мы будем вынуждены уйти в тайгу и организоваться в боевые отряды для своей защиты. Призываем и все другие деревни и станции нашей волости поднять протест и последовать нашему примеру».

Под этим постановлением весной 1919 года подписались практически все фронтовики, вся молодежь и почти все присутствующие женщины. Сходка прошла под председательством Николая Андреевича Слинько и в присутствии председателя Тунгусской волостной земской управы Александра Васильевича Проценко. После нее группы молодежи и фронтовиков, под гармошку и с прихваченными из домов ружьями и винтовками, потянулись в партизанский отряд Шевчука. Память жива, могут и повторить.

На материальной основе

В этот раз для придания большей степени историчности было задействовано большее количество фактического материала. С передвижной выставкой «Плакаты Дальневосточной республики» приехала сплоченная группа сотрудников КГБНУК «Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова». В одном из залов средней школы №11 села Волочаевка музейщики показали творчество хабаровских художников Никтополиона Наумова, Виктора Пальмова и других. Коллеги-просветители прибыли перед самым началом действа – в половине десятого. И понесли свет истины в широкие народные массы, коих, если верить официальным источникам, в прошлом году едва полторы сотни набралось. В этот раз фестиваль посетили порядка тысячи человек. Я насчитал несколько меньше - сотен пять, вместе с армейцами и полицейскими. Наверное, со зрением и слухом что-то не то у меня.

К утру 15 февраля для посещения было развернуто еще несколько площадок. Экскурсии в школьный музей проводил Алексей Зайцев, местный педагог и руководитель музея. Я перед ним шляпу снимаю и братан картуз сдергивает – вот человек реального дела! На входе в школу прибывавших гостей с мастер-классом по штыковому бою встречал доброволец Артем Окопный. Ему помогал «гранатометчик-партизан» из местных старшеклассников. Увы, холодно, ветер – аттракцион быстро пустел. Внимание зрителей межрегионального военно-исторического фестиваля «Волочаевские дни» перехватывали «сестры милосердия» Надежда Елизарьева и Елена Александрова. На основе артефактов из нашей с братом коллекции оные девицы развернули то ли партизанский госпиталь, то ли земский фельдшерский пункт. На «тушке» специально выделенного старшеклассника активно показывали, как надо спасать раненого во все части тела. Мальца переодели согласно эпохе - на начало 20 века, повесили на пояс подлинный штык-нож от винтовки «Маузер». Все, парень пропал - красив и мужественен! «Слепленный на коленке» образ партизана сидел как влитой на современном школяре. Парень всей душой рвался в бой. Но нет ему 18 лет, не пустили на передовую борьбы за светлое будущее всего народа.

Я же с братом Павлом на основе нашей семейной коллекции развернул в актовом зале школы две экспозиции по теме «Тыл партизанского отряда Шевчука». Этакая эмуляция реальных мастерских и оружейной 1-го Тунгусского партизанского отряда, но опираясь на архивные документы и воспоминания бойцов. К сожалению, за 15-20 минут ОЧЕНЬ тяжело рассказать и, самое главное, показать перед десятками школяров «тыл партизанского отряда». Вот и «гнали коней», говоря в общем и целом и показывая отдельные экземпляры.

Знай и умей

Местным школьникам повезло больше. Для них мы специально 14 февраля проводили расширенную выставку-лекцию. На строго документальной основе и за счет использования артефактов тех времен молодым людям было рассказано и самое главное показано, что и как происходило сто лет назад в Тунгусской волости. 45 минут дали возможность детям реально прикоснуться к истории - карабин, сабля, штыки, орудия труда и масса иных артефактов эпохи. Реальная история на расстоянии вытянутой руки. И тут бы впору были комментарии от профессиональных историков. Но ни военным историкам, ни почетным жителям, ни иным лауреатам такие занятия, видимо, «не в жилу». Вот и занимались научно-популярным просветительством «грошовые любители».

Теперь за «активные действия» по продвижению исторической грамотности благодарности вручают и нахваливают педагоги: «Детям очень понравилось – вот если бы так историю преподавали». Я дурею, дорогая редакция! Два года назад за те же самые клинки брату хотели червонец «нарисовать». Но без вопросов – нам не жалко, есть что показать, есть о чем рассказать. Уважаемые педагоги, а что вам в средней школе №11 села Волочаевка мешает историю XIX-XX веков давать так же увлекательно? Материальная база есть - богатейшая коллекция школьного музея, масса артефактов по домам и вокруг. Так, для примера, пройдя по селу 13 февраля, десятками метров видели колючую проволоку, аналогичную времени Гражданской войны. Срезать пока не стали – некуда складывать. А если в дома зайти, по сарайкам да клуням пошарить, предварительно с хозяевами сговорившись? Вера не позволяет или стандарты школьного образования?

Идет Гражданская война

Реальная цена «игрушечного боя» у подножия сопки Июнь-Корань не такая уж маленькая. По словам Никиты Куприкова: «На одни холостые патроны ушло 66 тысяч. Грузовик, что доставлял оборудование, – 12 тысяч». Плюсуем к этому делу пиломатериалы – порядка 50-60 тысяч. Добавляем оплату питания на 25 человек в течение суток, плюс оплата работы фотографа и видеооператора. Иные, непредвиденные, расходы - и грант в 260 тысяч растаял на глазах.

Так что участие основной массы реконструкторов в фестивале - это чистой воды благотворительность. За свежий воздух, за идею, за возможность заявить о себе, пообщаться, с коллегами из других регионов встретиться, с интересными людьми поговорить. Как в песне: «уходили добровольцы на гражданскую войну…».

Про кульминацию фестиваля – реконструкцию минут в 20 - могу сказать, что она случилась. Началась с задержкой, прошла с накладками, закончилась благополучно. Что надо - стреляло, когда надо – взрывалось, кому надо - тот бежал, умирали красиво и по сценарию. После окончания боя началось братание и фотографирование гостей фестиваля с бойцами и пулеметом, собирание сувениров – стреляные гильзы самые ловкие мальцы горстями тырили. Жаль, что вы не приехали и сами все не увидели. Электрички ходят, автобусы тоже. И дорога не такая уж дальняя – ровная и чистая. Было бы желание.

Благодаря военным, что развернули полевую кухню, до, после и вместо боя можно было подкрепиться чаем и гречневой кашей. Для самых замерзающих армейцы Восточного военного округа развернули теплую палатку. В прошлый раз военных не было. Видимо, что-то сдохло в лесу, раз армия пришла на помощь. «Живая история» становится трендом в патриотическом воспитании молодежи. Общественно-патриотические организации Хабаровска объединяются в деле достойной встречи 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все лучшее - впереди. Главное, чтобы денег хватило. Тогда будет интересно, познавательно, исторично. Иначе все сведется к кричалкам, ходилкам, отжиманию-подтягиванию, маханию флагами и потреблению черствой «пайки беды».

Андрей Дунаевский





23 февраля 2020 года Хабаровская краевая добровольная общественная организация «Клуб военно-исторической реконструкции «Хабаровский пехотинец» при содействии сторонних организаций и отдельных граждан проводит военно-историческую реконструкцию «Прорыв блокады Ленинграда. Январь 1944 года» по адресу: улица Ульяновская, 172, микрорайон Красная Речка. Мероприятие будет проходить с 12 до 16 часов. Собственно реконструкция начнется в 14 часов. В фойе центра работы с населением «Единство» по адресу Ульяновская, 172 планируется развернуть ряд экспозиций, в том числе и просветительского свойства. У вас есть уникальный шанс принять участие в этой «операции» - в начале действия планируется эпизод «Мирные советские люди под пятой гитлеровской оккупации». Сбор участников 23 февраля в 9 часов в фойе центра работы с населением «Единство» по адресу Хабаровск, улица Ульяновская, 172. Мероприятие «Прорыв блокады Ленинграда. Январь 1944 года» является общедоступным, публичным и бесплатным.