Иосиф и кролики

Продолжаем листать старые страницы «МД»

Сегодня передо мной уже «Молодой дальневосточник». После войны, в ноябре 1945-го, такое имя дали молодежной газете, довоенный «Тихоокеанский комсомолец» уехал в Приморье.

Там, где баллотировался Сталин

Выборы в Верховный Совет, февраль 1946-го. «Кто он, которого выберу я? Пусть мне подскажет совесть моя» - казалось бы, странно звучат со страниц газеты строки Сергея Михалкова в год, когда практически треть взрослых лишена избирательного права. Но подросла молодежь.

Избирательный участок колхоза «Валдгейм». «Шесть часов утра. Первыми получают два бюллетеня Моисей Горелик и Татьяна Кудряшова… Половина седьмого утра. Из 67 молодых избирателей проголосовали уже 58. К 12 часам дня – все жители села». Что, партии и беспартийные, обзавидовались? Такую бы явку да в наше время. А вот выборная агитация: «Пассажирский поезд №55 отправляется из Хабаровска празднично украшенным. На всех вагонах - портреты вождей, кандидатов. Особенно красочно выглядит вагон, где находится избирательный участок…». Никаких тебе «каруселей», грязных технологий, подлогов и подстав. У страны – праздник. Искренний, замечу.

Февраль 1953-го удивляет еще больше: мне не известен такой факт из биографии Хабаровска.

«У судоремонтников проходит митинг. Коллектив предприятия единодушно выдвинул в депутаты городского Совета Иосифа Виссарионовича Сталина. Рабочие ждут ответной телеграммы из Кремля.

- Радость-то какая! – воскликнула Дарья Филипповна.

Вскоре вернулся с работы хозяин дома Петр Владимирович Загорянский.

- Пришла телеграмма от товарища Сталина! - сообщил он. – Иосиф Виссарионович всех нас благодарит за доверие и дает согласие баллотироваться по нашему избирательному округу». Как выясняется, нет в этом факте ничего экстраординарного. Вождь в виде особой милости разрешал избирать себя в Советы некоторых городов. Так, в 39-м, кроме Московского, баллотировался в Тбилисский и Бакинский. В 53-м, кроме хабаровчан, осчастливил ленинградцев, киевлян, минчан, таллинцев, вильнюсцев, кишиневцев, костромичан, жителей Краснодара и Челябинска. Выборы прошли, вождь скончался. Ох, не шутите вожди с Хабаровском.

Ну и выборное на закуску: написать что-то доброе на бюллетене, разрешить детям нарисовать там каляку в 50-е считалось не порчей бюллетеня, а доблестью.

Не только ценный мех

Вот этот анекдот про кроликов, что они кроме меха – еще и два-три килограмма диетического мяса, откуда появился? Не с этого ли движения, что началось в Вяземском?

Впрочем, сначала были цыплята. «Дорогие друзья! - обращается к школьникам «Молодой дальневосточник». – Сегодня вас ждет новое большое дело. Но прежде чем начать разговор о нем, мы хотим напомнить вам некоторые события прошедшего учебного года.

Вы не забыли, как начинали выращивать цыплят? (О, этих цыплят даже я помню, начитавшись историй про Витю Малеева – ведь явный же госзаказ, но как выполнен! – третировала папу, чтобы сработал мне инкубатор, пока он в итоге не принес мне двух птичек. – Авт.)

А ведь получилось! Вырастили цыплят. По соседству с Хабаровском создана огромная птицефабрика. Это – внушительная победа. Она одержана вами, ребята. И вот теперь вас ждет новое дело.

В нашей газете было опубликовано обращение вяземских школьников. Они обязались вырастить 5000 кроликов и призвали учащихся школ края последовать их примеру.

Многие школы уже поддержали этот замечательный почин». К примеру, школьники Комсомольска-на-Амуре обязались вырастить 2000 кроликов.

Газета рисует детям замечательные перспективы кролиководства. Но не надо думать, что в 1960-м половина школьников края ходила в кроличьих шапках и ела от пуза. Нет, кроликов сдавали в райзаготконтору, а взамен получали… корма для кроликов. Ну, хоть живой уголок у ребят был. А сейчас – и с питанием вопросы, и с умением кроликов разводить.

Письма в редакцию

1950-й. О Театре юного зрителя пишет секретарь комсомольской организации Хабаровского комбината бытового обслуживания. В конце января, по просьбе сотрудницы театра, она взяла 76 билетов на спектакль «Дубровский», распространила среди молодежи комбината.

«Многие из нас ни разу не были в театре Юного зрителя и ожидали увидеть в нем много интересного. Но наши ожидания не оправдались.

В гардеробной нам предложили запомнить, куда повесили наши пальто, т. к. номеров имеется всего 10 штук. При входе в зрительный зал создалась давка, все устремились в зал, спеша занять места получше. Оказалось, что в билетах места не указаны.

Наконец, поднялся занавес, и вместо ожидаемого «Дубровского» зрителю преподнесли… «Аленький цветочек».

Ничего личного, современный и любимый ТЮЗ. Просто была с вами такая веселая история. Но, по мне, так «Аленький цветочек» - лучше.

Следующее наше путешествие – в 60-е.

Ирина Северцева