Наследием "Дальспецстроя" займутся сахалинцы

Недостроенный дом на улице Павла Морозова - у ГВСУ№6, правопреемника канувшей в лету организации (также находящегося сейчас на стадии банкротства), за 78 миллионов рублей выкупил и намерен «довести до ума» известный в Южно-Сахалинске застройщик АО «Сахалин-Инженеринг», - сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

На строительный рынок Хабаровска фирма с 30-летний историей заходит с собственной многократно апробированной технологией, со своей оснасткой для строительства монолитов и бригадой проверенных специалистов, что, впрочем, не исключает и привлечения к работам хабаровских мастеров - электромонтажников, вентиляционщиков, установщиков сантехнического оборудования и представителей иных строительных специальностей. Стройматериалами застройщик намерен закупаться у местных производителей.

Как рассказал первый заместитель генерального директор фирмы Виктор Альперович, компания намерена «бросить якорь» в краевом центре надолго: заняться здесь строительством жилья и социальных объектов. «Первой ласточкой» станет четырехэтажный каркас недостроенного жилого дома в микрорайоне «Строитель». Объект простаивает уже два года. Чтобы довести его «до ума», фирме нужно будет вложить еще порядка 600 миллионов рублей. После завершения строительства, 4-х этажный недострой превратится в украшенную витражами 18-этажную высотку с благоустроенным двором и подземным паркингом. В ней разместятся 264 одно- и двухкомнатных квартиры средней ценовой категории, на первом этаже – места для предприятий торговли и сферы услуг. Стройка стартует 1 апреля, а сдать многоэтажку в эксплуатацию зодчие намерены в 2021 году.

Параллельно с этим домом островной застройщик намерен реализовать еще два проекта. Один из них – социальный. Рядом с пока недостроенной высоткой на улице Павла Морозова расположен участок, на котором уже в марте текущего года он начнет закладку фундамента под поликлинику. Этого события жители микрорайона «Строитель» ждали давно. Медицинское учреждение общего профиля будет рассчитано на 400 посещений в смену.

Третей точкой приложения своих умений сахалинцы выбрали участок в районе пересечения улиц Карла Маркса и Выборгской. Здесь уж в этом году будет заложен новый жилой комплекс из 3-х домов переменной этажности от 15 до 25 этажей. Сейчас инженеры ведут изыскательские работы, по окончании которых сразу начнется проектирование.

«Свои проектные проработки мы обязательно согласуем с городским департаментом архитектуры: комплекс будет находиться фактически на главной магистральной улице города, поэтому мы учтем все пожелания и постараемся сделать все в наилучшем виде: чтобы было и красиво, и комфортно для жильцов», - подчеркнул Виктор Альперович.

Проектом в обязательном порядке будет предусмотрен подземный автопаркинг, так как, по мнению застройщика, забитые машинами дворы очень портят внешний вид микрорайонов и «крадут» у горожан площади, которые можно было бы использовать с большей пользой.

«Загнав автомобили под землю, мы построим для жителей этого комплекса небольшой спортивный центр», - поделился планами строитель.

Детские игровые и спортивные площадки, места для размещения в домах торговых и сервисных центров, управляющей компании проектировщики также предусмотрят. Вести строительство фирма намерена быстро и рассчитывает в этом на поддержку от хабаровских сетевиков. Контакт уже найден.

Как рассказала директор АО «Хабаровская горэлектросеть» Ирина Максимова, предприятие готово поддержать застройщика и обеспечить ему оперативное подключение к электросетям.

«Также за столом переговоров мы приняли решение организовать на базе нашего предприятия мобильный штаб для всех ресурсоснабжающих компаний, чтобы помочь строителям работать эффективнее и реализовывать свои планы в сжатые сроки», - сказала она.

Стоит отметить, что поле деятельности для строительных компаний, подобных АО «Сахалин-Инженеринг», желающих заняться городскими жилыми домами-недостроями, в Хабаровске довольно велико. Как рассказал начальник отдела городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Вячеслав Тюгун, на сегодняшний день в городе насчитывается 25 «замерших» высоток. 12 из них – на счету ГВСУ№6; 9 - у строительного холдинга «Грант»; 2 дома, расположенных на улицах Салтыкова-Щедрина и Кавказской, не осилила компания «Диалог»; ЖСК «Утес» не достроила дом на пересечении улиц Запарина и Уссурийского бульвара; еще один грустный остов несостоявшейся новостройки «украшает» город на улице Флегонтова.

Фото: khabarovskadm.ru



