Сергей Кравчук поздравил ветеранов-афганцев

В канун Дня защитника Отечества мэр краевого центра Сергей Кравчук встретился с отставными бойцами. В торжественной обстановке он вручил им почетные грамоты администрации города и памятные подарки. Награды получили семеро активистов Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Это ветераны-афганцы, участники локальных конфликтов, которые продолжают трудиться во имя Хабаровска, - сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«Наши ребята постоянно встречаются с молодежью, ведут уроки памяти в школах, техникумах, помогают детям обустраивать уголки Воинской славы, организуют спортивные соревнования, и многое другое. Мы стараемся принимать участие во всех городских мероприятиях», - рассказал председатель Хабаровского краевого объединения Всероссийской организации «Боевое братство» Сергей Демин.

Мэр города поблагодарил собравшихся за их работу, отметив, что молодежь города очень нуждается в ней. «Вы – живые свидетели истории, непосредственные исполнители ответственной миссии России по установлению мира и торжества правопорядка в «горячих точках». Молодые хабаровчане должны знать правду о тех событиях из первых уст. Без этого знания у них нет будущего. Спасибо вам за активную жизненную позицию, за ту работу, которые вы ведете на благо города», - сказал Сергей Кравчук.

Отметим, что на сегодняшний день в краевом отделении Всероссийской общественной организации «Боевое братство» состоят 1200 человек. Более трети из них живут в Хабаровске.

Фото: khabsrovskadm.ru