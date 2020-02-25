Закончен сбор документов на конкурс в рамках Нацпроекта «БКАД»

Одна из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - обновление подвижного состава общественного транспорта в городах. Планируется, что всего в рамках нацпроекта федеральную поддержку получат 20 городских агломераций. Порядок определения её получателей разработали с участием ФАУ «РОСДОРНИИ». Институт консультировал регионы, желающие закупить новые автобусы, троллейбусы и трамваи по этой программе. Победителей выберет экспертная комиссия при Минтрансе России, - сообщает пресс-служба ФАУ "РОСДОРНИИ".

На конкурс могли заявиться все 104 городских агломерации, участвующие в Нацпроекте БКАД. Этой возможностью решили воспользоваться 60 агломераций – от небольшого Анадыря до крупного Новосибирска. У каждого участника своя специфика и свой запрос. Составить заявку они могли на приобретение автобусов на газомоторном топливе, троллейбусов, трамваев большого и (или) особо большого класса. Все транспортные средства должны отвечать требованиям «доступной среды» - иметь 100% низкий уровень пола в салоне.

Это одно из условий оказания федеральной поддержки. Исключение – для агломераций, в которых полностью отсутствует инфраструктура для обслуживания газомоторного и электрического транспорта. Таких среди заявителей две: Архангельская и Кызыльская агломерации. Они подали заявки для приобретения автобусов с дизельным двигателем экологического класса 5 (Евро-5).

Кроме того есть требования к условиям эксплуатации приобретаемого транспорта. Подвижной состав должен работать на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, которые относятся к так называемым магистральным маршрутам. Начало работы – не позже 6:00 утра, окончание – не ранее 23:00 ежедневно. Интервалы движения в час пик – не более 10 минут, в остальное время – не более 20 минут.

В «Порядке определения субъектов Российской Федерации для реализации мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта» установлен ряд критериев для оценки эффективности транспортной политики региона и агломерации. Внимание уделено уровню развития инфраструктуры, уровню развития общественного транспорта (например, доля брутто-контрактов, процент транспорта с возможностью безналичной оплаты проезда, протяженность выделенных полос для маршрутных транспортных средств), наличию и качеству документов транспортного планирования. Каждому пункту придан свой «вес», по сумме набранных оценок заявке присваивается рейтинг.

Перевозчики тех маршрутов, которые указаны в заявках, получивших наивысший рейтинг, получат право приобрести подвижной состав на условиях льготного лизинга. Победителей определит Экспертная комиссия при Министерстве транспорта Российской Федерации. Предполагается, что в 2020-м будет определено 5-6 получателей федеральной поддержки. Это связано с тем, что бюджет мероприятия ограничен, как и объем каждой подаваемой заявки.

«Главное – это то, чтобы наши регионы в полной мере восприняли вектор развития городского транспорта, который федеральный центр считает правильным. Критерии отбора заявок подсказывают, что нужно усовершенствовать на общественном транспорте, чтобы быть на уровне. Заявки можно подавать ежегодно, поэтому при соблюдении всех требований городская агломерация, не выигравшая в этом году, вполне может победить через год или два», - сообщили эксперты ФАУ «РОСДОРНИИ».

Федеральная поддержка будет оказываться по 2024-й год, то есть в пределах срока реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».