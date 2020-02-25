58 уголовных дел возбудили в Хабаровском крае по результатам прокурорских проверок в 2019 году

По результатам расследования шестнадцать дел направлены в суд, одно уголовное дело приостановлено производством в связи с объявлением подозреваемого в розыск, по остальным уголовным делам предварительное следствие не окончено, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры

К примеру, при проверке прокурором г. Комсомольска-на-Амуре уголовного дела по факту совершения дорожно-транспортного происшествия установлено, что в действиях обвиняемого также содержатся признаки преступления по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, которое по результатам расследования направлено в суд. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двухсот часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года.

По постановлению Советско-Гаванского городского прокурора возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из общеобразовательных учреждений по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе следствия установлено, что при штормовом предупреждении учащиеся остались без надзора и покинули пределы школы, где во дворе ребенок получил тяжелую травму от сорванного с крыши металла.

В декабре 2019 года уголовное дело городским прокурором направлено в суд, идет судебное разбирательство.

По постановлению Комсомольского-на-Амуре прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях следственным органом возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении инспектора исправительного учреждения осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии. Приговором Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре он признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 321 УК РФ и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.