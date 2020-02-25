Чемпионами ДФО стали хабаровские пловцы

Больше всех золотых медалей выиграли пловцы Хабаровского края на чемпионате и первенстве ДФО, которое завершилось во Владивостоке. Наши спортсмены не только завоевали путевки на чемпионат и первенство России, но и вошли в пятерку лучших пловцов страны по результатам на отдельных дистанциях.

В соревнованиях выступило более 200 спортсменов из Приморского, Камчатского, Хабаровского и Забайкальского краев, Сахалинской, Магаданской и Амурской областей, ЕАО, республик Бурятии и Саха (Якутии). Наш край представляло порядка 50 спортсменов, которые в общей сложности завоевали 47 медалей. Из них 18 золотых. На втором месте по числу высших наград пловцы Сахалинской области, на третьем – Приморского края.

Наивысшие результаты показали: Павел Савельев, Виктория Шардакова, Полина Кузнецова, Анастасия Котельникова, Вероника Емельянцева, Вячеслав Мамедов, Алиса Ругалева, Ангелина Нурмухаметова, Наталья Баранова, Вероника Ним, Диана Харченко. На их счету от трех и более медалей.

- Отбор на чемпионат и первенство России проводится не только по итогам этих соревнований. Существует рейтинговая система, спортсмены набирают очки по результатам крупных турниров с июля месяца. Когда подведут итоги во всех регионах, будет картина ясная. Но уже сейчас однозначно можно сказать что среди наших ребят отбор прошли: Игорь Головин, который выиграл свою коронную дистанцию – 50 метров брасс, Павел Савельев, он только вернулся с Всероссийских сборов и уверенно победил на всех своих дистанциях. Причем Павел, как и Игорь показали одни из лучших результатов в стране. Также отбор прошли: Полина Кузнецова, Виктория Шардакова, Анастасия Котельникова, Павел Пустовалов, Вероника Емельянцева. Вероника на этих соревнованиях впервые выполнила норматив Мастера спорта. Довольны результатами. Задача была – отобраться на чемпионат страны большим составом. Ее выполнили. При том, что только три спортсмена со всей команды, которые были на сборах, готовились к соревнованиям в 50-метровом бассейне. Остальным было сложно с 25 метров перейти на большую воду, - рассказал Сергей Остроушко – вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор СШ «Дельфин».

Успех на чемпионате и первенстве ДФО далеко не единственный. Хабаровские пловцы за последний год совершили настоящий прорыв в результатах. И впервые, сразу по возвращению из Владивостока, сильнейших наградили в Хабаровской городской думе благодарственными письмами. Грамоты получили: Игорь Головин, Полина Кузнецова, Анастасия Котельникова, Артур Харченко, Павел Савельев, Матвей Пашинцев, Виктория Шардакова. В этом году пловцы краевого центра уже завоевали более 30 медалей на Всероссийских и международных турнирах. И пять спортсменов вошли в официальный состав сборных команд страны.

- Мероприятие прошло в торжественной обстановке, очень запоминающиеся событие. Приятно, что отметили не только спортсменов, но и их тренеров. Обычно наставники остаются в тени. Благодарственным письмом так же отметили президента городской федерации плавания – Валерия Шардакова. Таких массовых результатов в истории хабаровского плавания раньше не было, поэтому я считаю, что нас оценили по достоинству, - подытожил Сергей Остроушко.

На чемпионат России в Казань наши пловцы отправятся в начале апреля, первенство страны состоится в мае в Пензе. А ближайшие соревнования по плаванию – этап Кубка России пройдет в Обнинске с 10 по 13 марта. Туда отправятся Диана Харченко, Виктория Шардакова, Полина Кузнецова, Анастасия Котельникова и Вероника Емельянцева.

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